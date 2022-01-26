На что готовы страны НАТО ради Украины

Руководство НАТО в режиме нон-стоп заверяет Киев в поддержке в случае «российского вторжения». На этом фоне диссонансом прозвучало заявление президента Хорватии, из-за которого он угодил в список сайта «Миротворец». Германия также не спешит помогать Украине, что привело к серии скандалов. Как разделились симпатии и антипатии НАТО по отношению к Киеву?

Президент Хорватии Зоран Миланович был внесен в черные списки сайта «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист» и «участник кремлевских спецопераций». Глава одной из стран Евросоюза и НАТО удостоился подобной «чести» за слова о том, что в случае конфликта России и Украины Хорватия не только не будет отправлять в зону конфликта своих солдат, но и вернет на родину «всех до последнего хорватского военного».

Напомним, что еще в декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг заверял, что альянс будет оказывать активную поддержку Украине, а также Грузии по наращиванию ими военных возможностей. Руководитель альянса вел речь о принятии двух постсоветских государств на особых условиях. Сейчас, похоже, альянс корректирует риторику о «помощи и поддержке» – во вторник Столтенберг исключил размещение боевых подразделений НАТО на украинской территории.

Что еще важнее, у президента США Джо Байдена отсутствует интерес и желание размещать американские войска на Украине – о чем сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Впрочем, маловероятно, чтобы Байден или Столтенберг оказались в списках «Миротворца» как предатели Украины – в том числе потому, что они не позволили себе того, что позволил хорватский президент Миланович.

Он назвал Украину одной из «самых коррумпированных стран мира», которой не место в НАТО. Миланович уверен, что Хорватии в принципе не стоит принимать участие в конфликте между Москвой и Киевом. «Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, единственный в Европе... Но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение», – подчеркнул президент Хорватии.

Иронично, что именно Хорватию нынешние киевские власти неоднократно объявляли примером для Украины – имея в виду операцию «Буря» 1995 года, в ходе которой была уничтожена республика Сербская Краина. Хорватия также служила примером беспроблемного вступления в НАТО. В начале 2000-х Загреб подписал План действий по членству в альянсе, аккуратно его выполнял – и в 2009 году Хорватия вместе с Албанией попала в очередную, шестую волну расширения. Отметим, что и во время балканских войн 90-х, и в дальнейшем эту бывшую югославскую республику, стремящуюся в ЕС и альянс, поддерживала Германия. Но к Украине Берлин явно относится куда прохладнее.

Так, на прошлой неделе правительство ФРГ запретило Эстонии передать Украине выпущенные в ГДР 122-миллиметровые буксируемые гаубицы Д-30. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что власти страны не планируют отправлять летальное вооружение Украине, что вызвало серию скандальных заявлений в Киеве. Позже политик Анатолий Шарий отметил, что в Берлине намерены «закрыть пасть» украинским политикам.

Таким образом в монолитном, казалось бы, альянсе наметился раскол по вопросу о поддержке Украины.

Четыре команды в одном альянсе

«Во-первых, есть группа стран Западной Европы, которые пытаются отстоять и усилить политическую субъектность. Это Германия, Франция и Италия», – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Эти страны готовы вести разговоры о том, что в случае «вторжения» России на Украину они предпримут «быстрый ответ» в виде нового пакета санкций. Но они не стремятся поддерживать Киев поставками вооружений. Показательно, что глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт говорила лишь о передаче Киеву мобильного госпиталя.

Ко второй группе можно отнести страны НАТО, находящиеся вне Евросоюза – Британию и США, отметил Блохин. Ни Вашингтон, ни Лондон не готовы посылать войска на Украину, но «подталкивать Киев к эскалации в Донбассе они будут, и уже это делают», подчеркнул эксперт. Соединенные Штаты и Великобритания активно накачивают Украину вооружениями и советниками, указал собеседник.

Американцами передается различное стрелковое оружие, боеприпасы, медоборудование и средства радиолокационного наблюдения. В конце прошлой недели на Украину прибыли первые две партии вооружения общей стоимостью около 200 млн долларов. Среди них ракеты для Javelin и гранатометы SMAW-D для уничтожения укрепленных дотов и бункеров. Во вторник США доставили третью партию летального оружия. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не исключил вероятности перевода дополнительных войск в состояние боеготовности. Кроме того, США собираются поставить на Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине.

Британия, которая стала самым активным защитником и лоббистом Киева среди западных стран, перебросила на прошлой неделе авиацией около 2 тыс. единиц вооружений, среди которых переносные противотанковые комплексы NLAW. На Украину также были переброшены 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Великобритании для подготовки украинских вооруженных сил. Они будут обучать военных пользоваться противотанковым оружием.

К третьей группе, по мнению экспертов, можно отнести восточноевропейские и прибалтийские страны «санитарного кордона». «Можно предположить, что в случае обострения на Украине здесь даже появятся добровольцы из русофобски настроенных стран – Польши и стран Прибалтики», – отметил Блохин. Не стоит забывать, что на прошлой неделе Вашингтон разрешил государствам Балтии передать Киеву вооружения американского производства.

Четвертой группе стран НАТО, «к которой можно отнести страны Южной Европы – Испанию, Португалию – вообще не до того», и она «ограничится символическими заявлениями», отметил Блохин. Так, к примеру, глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес в недавнем интервью газете El Mundo заявил, что НАТО готова к любому развитию событий, но, подчеркнул министр, урегулирование украинского конфликта посредством диалога предпочтительнее.

Возвращаясь к заявлению президента Хорватии, отметим, что в кампании поддержки Украины особо не проявили себя натовские страны Западных Балкан. А в Восточной Европе традиционно особую линию ведет Венгрия, которая к тому же находится не в лучших отношениях с Украиной. Глава МИД страны Петер Сийярто на заседании Совета Евросоюза во вторник заявил, что Будапешт не желает новой холодной войны в Центральной и Восточной Европе.

Наконец, особняком стоит Турция, которая неоднократно выступала в последнее время с предложением стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что «с согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате». Ранее Эрдоган предлагал провести саммит по урегулированию в Донбассе с участием лидеров России и Украины.

Альтернативная градация

«Страны НАТО по отношению к Украине логичнее разделить на три группы: сторонники Киева, нейтральные государства и украиноскептики. К первым можно смело отнести Канаду, прибалтов, Польшу, Данию и отчасти Норвегию, которые выступают за то, чтобы дать Украине fast track на вступление в альянс», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Вторая группа стран, напротив, выступает против первой и делает другие акценты в сфере безопасности. Это вся Южная Европа от Португалии до Греции, которые видят угрозу Старому Свету не со стороны России, а со стороны арабского мира и Африки. По их мнению, НАТО должно заниматься не Восточной Европой, а Ближним Востоком, Магрибом и Сахелем. Украина лишь отвлекает НАТО от главной задачи, считают они», – пояснил собеседник.

Третья группа стран НАТО, в основном Западная Европа, пытается лавировать и искать компромисс между этими двумя точками зрения, уточнил собеседник. «Отдельное внимание стоит уделить Венгрии. Тут ситуацию определяют два обстоятельства: нынешние венгерские власти хорошо относятся к российскому руководству, а вот с Киевом Будапешт имеет серьезные разногласия по политическим и гуманитарным вопросам», – подчеркнул эксперт.

«Отдельно стоит затронуть Германию и Францию. В ФРГ еще не полностью сложилась позиция коалиции в отношении внешней политики. У социал-демократов и «Зеленых» происходят довольно сложные комбинации, видна непоследовательность и неотлаженность по многим вопросам, и потому Берлин еще вырабатывает точку зрения на запросы Киева, хотя и отказывается поставлять оружие Украине», – сказал глава РСМД.

«Если говорить о Париже, то украинский вопрос нужно рассматривать прежде всего в контексте апрельских выборов президента Франции. Макрон в рамках предвыборной кампании будет убеждать всех, что он может выступить лидером Европы, имеющим сценарий решения проблем с Украиной. Он будет говорить, что Париж имеет право возглавить диалог с Москвой и что эти традиции были заложены еще при де Голле. Но все-таки для Франции, несмотря на участие в «нормандском формате», южное направление гораздо важнее, чем Украина», – сказал Кортунов.

На ваш взгляд Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины? Нулевой

Незначительный

Средний

Высокий

Очень высокий



«Когда некоторые эксперты пишут, что нынешний конфликт вокруг Украины может привести к распаду НАТО, в этом что-то есть. Необязательно к распаду, но если раньше были подозрения, что НАТО не очень эффективный альянс, то, возможно, в ближайшие дни мы увидим, что так оно и есть. Страны НАТО в целом не готовы пойти на серьезные шаги ради Украины», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

По его словам, США в настоящее время резко теряют поддержку среди европейских союзников по альянсу. Это связано с былыми поражениями Вашингтона – бесславным уходом американских военных из Афганистана и «предательством» экс-президента Дональда Трампа. «Из-за его внешней политики Европа отвернулась от Америки, а Байден в этом отношении почти ничего не поменял. Разве что в лучшую сторону изменилась риторика продвижения демократических идей», – считает политолог.

Разрозненность в рядах НАТО и среди западных игроков может быть отчасти обусловлена падением фондовых рынков в конце прошлой недели. «Когда валютная нестабильность усилилась, они поняли, что немножко «переиграли» в «войну с Россией», и в их позициях произошел надлом», – полагает Ткаченко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД