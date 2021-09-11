США извратили уроки трагедии 11 сентября

Теракты 11 сентября 2001 года стали потрясением как для американского сознания, так и для всей системы международных отношений, для всего Запада и Востока. Двадцать лет назад многие говорили о том, теперь вся цивилизация сплотится в борьбе с новым мировым злом. Мир действительно изменился, но совсем по другому сценарию. Почему?

11 сентября США – да и весь мир вместе с ними – отмечают 20-летнюю годовщину терактов, совершенных террористами Аль-Каиды в Нью-Йорке и Вашингтоне. Джозеф Байден выступает с траурными речами и призывает всех к единству, журналисты вспоминают о жертвах и их историях, политики демонстрируют грусть и сожаления.

Эксперты тоже грустят и сожалеют – но не только потому, что в тот день погибли почти 3 тыс. человек из США и других государств (в том числе почти сотня выходцев из России и стран бывшего Союза). Еще и потому, что американские власти не сделали правильные выводы из терактов. В итоге 20 лет, прошедших с событий 11 сентября, стали годами не побед и преодолений, а поражений и упущенных возможностей. Возможностей побороть терроризм, сплотить мир вокруг США и выстроить новый мировой порядок.

Так, например, после 11 сентября весь западный мир (ранее не особо обращавший внимания на взрывы домов в Москве или же смертников на Ближнем Востоке) осознал, какую угрозу представляет исламский терроризм. Выяснил, что заряженные идеологией люди при минимальных расходах и организационных навыках могут атаковать великую державу, нанеся ей многомиллиардный ущерб. После чего ряд экспертов и политиков стали говорить чуть ли не о необходимости глобального похода против терроризма – объединении цивилизованных стран против современного варварства, угрожающего всей цивилизации (что западной, что восточной).

Этот поход если и не объединил бы, то, по крайней мере, серьезно сблизил конфликтующих между собой представителей цивилизованного мира – например, США, Россию и Китай. А сотрудничество в деле борьбы с терроризмом, в свою очередь, создало атмосферу доверия и, возможно, помогло бы великим державам договориться о новых правилах игры. Правилах игры, при которых американское лидерство было бы не просто общепринято, но и поддержано со стороны суверенных государств, которые видели бы в Америке арбитра и партнера, а не рэкетира и эксплуататора.

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Поначалу, собственно, так и происходило. Американцы получили симпатию и поддержку со стороны всех великих держав, в том числе и во время их афганской кампании. Имеющие влияние в Западном Афганистане иранцы, по слухам, развернули перед американскими генералами карту и тыкали в стратегические позиции талибов*, которые нужно бомбить. Россия же предоставила Вашингтону логистическую поддержку, а также позволила разместить базы в Средней Азии.

Однако очень быстро выяснилось, что американцы злоупотребляют всемирной симпатией и поддержкой. Базы в Средней Азии стали использоваться для попыток взять под контроль этот регион, из Афганистана стали делать источник нестабильности, радикализма и наркотрафика для заражения всем этим афганских соседей – собственно, Китая, Ирана и опосредованно Россией.

Иначе говоря, глобальный поход против терроризма очень быстро стал ширмой, при помощи которой США пытались взять под контроль суверенные страны и их ресурсы, а также переформатировать и «демократизировать» их режимы. В полной мере это проявилось в кампании против Ирака (которую не поддержали, кстати, даже многие европейские союзники Америки).

Да, идея переформатирования имела под собой определенные основания. Американцы правильно рассудили, что терроризм как явление имеет социально-экономические корни.

Что сам терроризм является реакцией интеллектуальных, религиозных и иных «элит» исламского мира на глобальную несправедливость, под которой они понимают низкий уровень развития их стран и эксплуатация их со стороны Запада. Соответственно для борьбы с терроризмом нужно не только регулярно отстреливать лидеров соответствующих группировок, а заняться развитием стран Ближнего Востока вместе с взращиванием современного цивилизованного менталитета у населения этих стран.

Рецепт развития и взращивания давно известен и состоит из нескольких шагов. Сначала в государствах устанавливаются стабильные режимы. Затем на основе стабильности делается упор на развитие экономики (даже если где-то в чем-то требуется нарушить права человека). Экономическое благосостояние приводит к формированию среднего класса, оказывающего давление на власть и способствующего его медленной, более-менее поступательной реальной демократизации. В результате за несколько поколений (или, как минимум, несколько десятилетий) это государство переформатируется.

Однако американцы пошли по другому пути, по их мнению, более быстрому и эффективному. Они стали насильно и сразу создавать демократии в обществах, не готовых к ним ни ментально, ни экономически, ни социально.

Неудивительно, что результат оказался не просто плачевен, но и контпродуктивен – тот же Ирак, например, превратился в настоящий рассадник терроризма и место рождения «Исламского государства*». А борьба с терроризмом привела к резкому росту террористической угрозы.

И если кто-то в США подумал, что этими детьми американской демократизации можно управлять, натравляя их на Россию, Иран и Китай, то управленцы очень быстро выяснили, что вскормленный крокодильчик готов кусать всех, в том числе и руку вскармливавшего. Последним таким укусом стали взрывы возле кабульского аэропорта, унесшие жизни более полутора десятков американских солдат.

Да, казалось бы, сейчас – через 20 лет после событий 11 сентября и колоссальных сумм, потраченных на «демократизацию» – США поняли, что неправы.

Джозеф Байден заявил, что Вашингтон отказывается от полномасштабных интервенций и войн с целью переделать третьи страны. Однако от самой идеи насильственной перекройки американцы так и не отказались – они просто теперь будут применять другие способы.

Демократию снова (как до Буша-младшего) будут нести не столько американские солдаты, сколько неправительственные организации, программы обучения и другие инструменты мягкой силы. Причем нести не только в неразвитые страны, но и те, которые основаны на цивилизованных, но просто неприятных для США идеях.

А значит, идеи борьбы с терроризмом и объединения всех стран цивилизованного мира (вне зависимости от их формы правления и национальных ценностей) для победы над современным варварством останутся лишь в мечтах отдельных экспертов. Террористические организации продолжат расти и эволюционировать – и не исключено, что какая-нибудь из них сможет повторить события 11 сентября. А то и превзойти их.