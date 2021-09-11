США извратили уроки трагедии 11 сентября

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11 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Белоруссия сделала большой шаг к объединению с Россией

Граждан Белоруссии и России уравняют в правах Егор Еремов/РИА Новости
Россия и Белоруссия делают серьезный шаг к еще более тесному экономическую союзу. План состоит из 28 союзных программ, каждая из которых касается объединения конкретной экономической сферы: начиная с макроэкономики, налогов и торговли и заканчивая единым рынком нефти и газа. Кто – Россия или Белоруссия – выиграет от этого союза? И как будет выглядеть единый нефтегазовый рынок? Подробности...
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На финишной прямой в Госдуму может прорваться пятая партия

Среди тех, кто намерен проголосовать, довольно много не определившихся с партийными предпочтениями Андрей Самсонов/ТАСС
Замеры общественного мнения показали – на финишной прямой думской кампании определилась четверка партий-лидеров. Но социологи и политологи не исключают и сюрпризов. Некоторые партии показывают положительную динамику – и вполне возможно, что кто-то из отстающих участников гонки преодолеет пятипроцентный барьер. Кому может повезти и как изменится Госдума, если в нее пройдет пятая партия? Подробности...
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Российские учения привели Польшу в чрезвычайное положение

Российское оружие планируется использовать только в оборонительных целях Эрик Романенко/ТАСС
Двести тысяч человек примут участие в масштабных стратегических учениях «Запад-2021», которые начинаются 10 сентября в России и Белоруссии. Реакция на это событие оказалась крайне нервной, особенно в странах Прибалтики, а Польша даже ввела на своей территории чрезвычайное положение. И у столь яркой демонстрации страха перед Россией у поляков есть весьма определенный мотив. Подробности...
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США извратили уроки трагедии 11 сентября

Этот дым над Нью-Йорком навсегда останется в памяти Америки Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Теракты 11 сентября 2001 года стали потрясением как для американского сознания, так и для всей системы международных отношений, для всего Запада и Востока. Двадцать лет назад многие говорили о том, теперь вся цивилизация сплотится в борьбе с новым мировым злом. Мир действительно изменился, но совсем по другому сценарию. Почему? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Тайна 9.11 не будет раскрыта, пока в Америке не грянет революция

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Почему они так в себе уверены? Почему так откровенно плюют на все доказательства тотальной лжи? Да потому, что любое сомнение в «руке бен Ладена» неизбежно приведет к краху всю американскую систему власти. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украина попала в зависимость от российского электричества

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Чтобы стать частью Европейской сети, Украина должна быть отделена от систем России и Белоруссии, а потом некоторое время работать в автономном режиме. А это означает наличие полностью самодостаточной генерации, которую Украина утратила. Подробности...
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Кто получит дивиденды от «Северного потока – 2»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия завершила строительство «Северного потока – 2». Время подвести итоги и посмотреть, кто выиграл от этой достройки, кто проиграл, а кто, вроде как проиграв, тоже на самом деле выиграл. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

Провал ЦРУ на Украине

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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    США извратили уроки трагедии 11 сентября

    Этот дым над Нью-Йорком навсегда останется в памяти Америки    11 сентября 2021, 13:00
    Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Теракты 11 сентября 2001 года стали потрясением как для американского сознания, так и для всей системы международных отношений, для всего Запада и Востока. Двадцать лет назад многие говорили о том, теперь вся цивилизация сплотится в борьбе с новым мировым злом. Мир действительно изменился, но совсем по другому сценарию. Почему?

    11 сентября США – да и весь мир вместе с ними – отмечают 20-летнюю годовщину терактов, совершенных террористами Аль-Каиды в Нью-Йорке и Вашингтоне. Джозеф Байден выступает с траурными речами и призывает всех к единству, журналисты вспоминают о жертвах и их историях, политики демонстрируют грусть и сожаления.

    Эксперты тоже грустят и сожалеют – но не только потому, что в тот день погибли почти 3 тыс. человек из США и других государств (в том числе почти сотня выходцев из России и стран бывшего Союза). Еще и потому, что американские власти не сделали правильные выводы из терактов. В итоге 20 лет, прошедших с событий 11 сентября, стали годами не побед и преодолений, а поражений и упущенных возможностей. Возможностей побороть терроризм, сплотить мир вокруг США и выстроить новый мировой порядок.

    Так, например, после 11 сентября весь западный мир (ранее не особо обращавший внимания на взрывы домов в Москве или же смертников на Ближнем Востоке) осознал, какую угрозу представляет исламский терроризм. Выяснил, что заряженные идеологией люди при минимальных расходах и организационных навыках могут атаковать великую державу, нанеся ей многомиллиардный ущерб. После чего ряд экспертов и политиков стали говорить чуть ли не о необходимости глобального похода против терроризма – объединении цивилизованных стран против современного варварства, угрожающего всей цивилизации (что западной, что восточной).

    Этот поход если и не объединил бы, то, по крайней мере, серьезно сблизил конфликтующих между собой представителей цивилизованного мира – например, США, Россию и Китай. А сотрудничество в деле борьбы с терроризмом, в свою очередь, создало атмосферу доверия и, возможно, помогло бы великим державам договориться о новых правилах игры. Правилах игры, при которых американское лидерство было бы не просто общепринято, но и поддержано со стороны суверенных государств, которые видели бы в Америке арбитра и партнера, а не рэкетира и эксплуататора.

    Поначалу, собственно, так и происходило. Американцы получили симпатию и поддержку со стороны всех великих держав, в том числе и во время их афганской кампании. Имеющие влияние в Западном Афганистане иранцы, по слухам, развернули перед американскими генералами карту и тыкали в стратегические позиции талибов*, которые нужно бомбить. Россия же предоставила Вашингтону логистическую поддержку, а также позволила разместить базы в Средней Азии.

    Однако очень быстро выяснилось, что американцы злоупотребляют всемирной симпатией и поддержкой. Базы в Средней Азии стали использоваться для попыток взять под контроль этот регион, из Афганистана стали делать источник нестабильности, радикализма и наркотрафика для заражения всем этим афганских соседей – собственно, Китая, Ирана и опосредованно Россией.

    Иначе говоря, глобальный поход против терроризма очень быстро стал ширмой, при помощи которой США пытались взять под контроль суверенные страны и их ресурсы, а также переформатировать и «демократизировать» их режимы. В полной мере это проявилось в кампании против Ирака (которую не поддержали, кстати, даже многие европейские союзники Америки).

    Да, идея переформатирования имела под собой определенные основания. Американцы правильно рассудили, что терроризм как явление имеет социально-экономические корни.

    Что сам терроризм является реакцией интеллектуальных, религиозных и иных «элит» исламского мира на глобальную несправедливость, под которой они понимают низкий уровень развития их стран и эксплуатация их со стороны Запада. Соответственно для борьбы с терроризмом нужно не только регулярно отстреливать лидеров соответствующих группировок, а заняться развитием стран Ближнего Востока вместе с взращиванием современного цивилизованного менталитета у населения этих стран.

    Рецепт развития и взращивания давно известен и состоит из нескольких шагов. Сначала в государствах устанавливаются стабильные режимы. Затем на основе стабильности делается упор на развитие экономики (даже если где-то в чем-то требуется нарушить права человека). Экономическое благосостояние приводит к формированию среднего класса, оказывающего давление на власть и способствующего его медленной, более-менее поступательной реальной демократизации. В результате за несколько поколений (или, как минимум, несколько десятилетий) это государство переформатируется.

    Однако американцы пошли по другому пути, по их мнению, более быстрому и эффективному. Они стали насильно и сразу создавать демократии в обществах, не готовых к ним ни ментально, ни экономически, ни социально.

    Неудивительно, что результат оказался не просто плачевен, но и контпродуктивен – тот же Ирак, например, превратился в настоящий рассадник терроризма и место рождения «Исламского государства*». А борьба с терроризмом привела к резкому росту террористической угрозы.

    И если кто-то в США подумал, что этими детьми американской демократизации можно управлять, натравляя их на Россию, Иран и Китай, то управленцы очень быстро выяснили, что вскормленный крокодильчик готов кусать всех, в том числе и руку вскармливавшего. Последним таким укусом стали взрывы возле кабульского аэропорта, унесшие жизни более полутора десятков американских солдат.

    Да, казалось бы, сейчас – через 20 лет после событий 11 сентября и колоссальных сумм, потраченных на «демократизацию» – США поняли, что неправы.

    Джозеф Байден заявил, что Вашингтон отказывается от полномасштабных интервенций и войн с целью переделать третьи страны. Однако от самой идеи насильственной перекройки американцы так и не отказались – они просто теперь будут применять другие способы.

    Демократию снова (как до Буша-младшего) будут нести не столько американские солдаты, сколько неправительственные организации, программы обучения и другие инструменты мягкой силы. Причем нести не только в неразвитые страны, но и те, которые основаны на цивилизованных, но просто неприятных для США идеях.

    А значит, идеи борьбы с терроризмом и объединения всех стран цивилизованного мира (вне зависимости от их формы правления и национальных ценностей) для победы над современным варварством останутся лишь в мечтах отдельных экспертов. Террористические организации продолжат расти и эволюционировать – и не исключено, что какая-нибудь из них сможет повторить события 11 сентября. А то и превзойти их. 

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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