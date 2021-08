Украинцы обиделись на правду об Одессе

«Thank you Russia! Thank you Odessa!» – такими словами британский режиссер Терри Гиллиам приветствовал участников Одесского кинофестиваля. «Хочется рвать и метать», «Это какой-то гребанный сюр» – ответили британцу менее знаменитые украинские коллеги. Почему на Западе до сих пор считают не только Одессу, но и другие города, находящиеся на территории современной Украины, русскими?

Известный британский режиссер Терри Гиллиам при получении награды на Одесском международном кинофестивале счел Украину Россией, поблагодарив за это российскую сторону. «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» – сказал Гиллиам, получая награду. Зал отреагировал на оговорку режиссера негативно, и тот поправился – и сразу на всякий случай принес извинения.

По словам кинематографиста, из-за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» в Одессе он «потерял связь с реальностью». Ведущая Янина Соколова в свою очередь отметила, что Гиллиам, вероятно, хотел сказать, что Украина – это не Россия. Режиссер в ответ подчеркнул, что автор фильма «Броненосец «Потемкин» Сергей Эйзенштейн был советским режиссером.

Между тем украинские режиссеры Ирина Цилык и Олег Сенцов раскритиковали британского коллегу за оговорку. Цилык назвала ошибку 80-летнего Гиллиама «гребанным сюром». «Хочется рвать и метать», – призналась в свою очередь участница фестиваля Ирина Медушевская, напомнив, что мероприятие было посвящено 30-летию независимости Украины.

Терри Гиллиам, в отличие от тех же Сенцова и Цилик, является автором фильмов «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм», «Воображариум доктора Парнаса» и многих других известных картин. Российский писатель Захар Прилепин и вовсе назвал Гиллиама «пророком».

«Помню, в 2014 году, в разгар Майдана, у меня была последняя европейская гастроль – Германия, Австрия, Италия. В каждой стране местные журналисты и писатели вечерами, когда мы выпивали, искренне признавались, что были до начала Майдана абсолютно уверены: Киев, Одесса, Харьков – это Россия, русские города. И Крым, и Донбасс. Не стеснялись признаться. Сейчас постеснялись бы. Ничего. Все вернется на круги своя, в треугольники свои, в квадраты – короче, в нужные координаты», – убежден писатель. В то же время одесские эксперты считают, что

украинские националисты обиделись на правду, прозвучавшую из уст британского режиссера.

«Все усилия прозападной прослойки украинской интеллигенции направлены на то, чтобы объяснить западным людям, что Украина – это не Россия. Для них это смысл жизни. Вы же знаете, какая битва идет за борщ с Россией. Однако, несмотря на все титанические усилия, в сознании западного обывателя та же Одесса – это по-прежнему часть России. Представьте, как это травмирует украинскую интеллигенцию», – сказал одесский историк и публицист Александр Васильев.

«При этом в Одессе до сих пор остается много чего русского. Во-первых, это язык, который использует подавляющее количество граждан в повседневном общении. Тот же Гиллиам понимает, что он приехал в город, где все говорят по-русски. Несмотря на все варварские меры украинизации, для Одессы и всей Новороссии русский остается главным языком», – отмечает историк.

«Во-вторых, огромное число граждан города по-прежнему относятся к России не как к какому-то чужому государству, а как к части собственной истории, идентичности и культуры. Таков менталитет одесситов», – продолжил собеседник.

«И в-третьих – русскими остаются камни Одессы. Это огромное количество памятников и монументов в честь славы русского оружия, расположенных в самом сердце Одессы буквально на Приморском бульваре, которые посвящены Крымской войне. Это памятники Пушкину, императрице Екатерине II и отцам-основателям Одессы. Далеко не в каждом городе Российской Федерации можно встретить памятник русскому монарху, а в Одессе – пожалуйста. Кроме того, удается сохранить названия улиц, топонимику. Вся культурная составляющая и исторический фонд являются важным фактором того, что русская идентичность не исчезает», – констатировал Васильев.

«Для наших европейских и американских партнеров все мы, хоть татары, хоть киргизы, хоть украинцы, остаемся русскими независимо от разреза глаз и цвета кожи. Они лучше понимают, что является Россией и почему мыслить Россию в границах Российской Федерации – не совсем правильно. Поэтому когда кто-то называет Одессу, Донецк или Киев русскими городами – он прав. Рано или поздно эти города станут частью РФ», – убежден одесский политолог Иван Лизан.

«Конечно, это не может не раздражать украинскую националистическую публику, которая из кожи вон лезет для того, чтобы доказать: Украина – это не только не Россия, но и «анти-Россия». А тут вдруг приехал уважаемый человек из Британии и говорит, что Одесса – это Россия. Им обидно, это понятно», – добавил эксперт.

Лизан согласен с Васильевым в том, что русскими в Одессе остаются прежде всего люди. «Это касается и Бессарабии, населенной потомками тех, кто осваивал этот край после того, как Суворов выбил оттуда турок в 1806 году. Одесса и окружающие ее города – это плавильный котел, который ассимилирует всех, кроме политически заряженных украинцев», – продолжил политолог.

«Кроме того, Одесса – это огромное количество памятников, построенных во времена Российской империи и Советского Союза. Промышленность, конечно, сильно пострадала, но что касается туристического потенциала – местным жителям удается сохранять город в надлежащем состоянии», – считает эксперт.

«Но самое главное, повторюсь, это люди. Местная идентичность достаточно сильна. Ее не удалось уничтожить даже после трагедии 2 мая. Поэтому Одесса как была русским городом, так им и остается», – резюмировал Лизан.

