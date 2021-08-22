Украинцы обиделись на правду об Одессе

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22 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:27  |  vz.ru
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Как России заработать на богатствах Афганистана

Афганистан может разбогатеть на «зеленой» революции Owen Humphreys/РА/ТАСС
Нефть и золото, литий и железная руда. Все это – лишь малая часть огромных природных богатств, которыми располагает Афганистан и которые теперь предлагает к разработке всем желающим новое, талибское правительство страны. Могут ли все эти экономические проекты быть интересны России и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Что ждет самый бедный регион России

Евгений Донгак, житель села Кирсарай. Далеко не единственная точка в Туве, требующая особого внимания Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Тува, которую считают самым бедным регионом России, стоит на пороге перемен. Однако для преодоления бедности в Туве придется не только создавать новые рабочие места, но и убеждать жителей республики изменить сложившийся уклад жизни. О том, как живет регион и что делается для его развития, на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Русофобским «патрулям» в Казахстане прикусили язык

По мнению российских наблюдателей, по Куату Ахметову плачет тюрьма кадр из видео
В Казахстане решили проверить деятельность «языковых патрулей», участники которых унижали русскоговорящих жителей. Схожая работа началась в Киргизии. Изначально власти обеих республик не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на выходки русофобов. Что стало причиной для такого развития событий? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Почему в русском кино нет секса

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Тонко устроенному русскому человеку в принципе важно, чтобы с тобой «было о чем». Нам жизненно необходимо, чтобы человек, снимая перед нами «юбку за юбкой», оголял перед нами все новые и новые грани души. Подробности...

Навальный взял ружье не с той стороны

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ощущения от прочтения статьи Навального сводятся к недоумению. Все время хочется спросить автора: «Вы с кем разговариваете вообще? К кому сейчас обращаетесь?». Подробности...
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Меркель развеяла иллюзии России насчёт Германии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Меркель – отнюдь не самый удобный партнёр для России. Но нельзя забывать, что со многими в немецкой элите иметь дело ещё сложнее. А с кем-то – совсем невозможно. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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    Украинцы обиделись на правду об Одессе

    Не в каждом городе Российской Федерации можно увидеть памятник русскому монарху. А в Одессе – пожалуйста    22 августа 2021, 13:49
    Фото: HOBOPOCC/wikipedia.org
    Текст: Анастасия Куликова

    «Thank you Russia! Thank you Odessa!» – такими словами британский режиссер Терри Гиллиам приветствовал участников Одесского кинофестиваля. «Хочется рвать и метать», «Это какой-то гребанный сюр» – ответили британцу менее знаменитые украинские коллеги. Почему на Западе до сих пор считают не только Одессу, но и другие города, находящиеся на территории современной Украины, русскими?

    Известный британский режиссер Терри Гиллиам при получении награды на Одесском международном кинофестивале счел Украину Россией, поблагодарив за это российскую сторону. «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» – сказал Гиллиам, получая награду. Зал отреагировал на оговорку режиссера негативно, и тот поправился – и сразу на всякий случай принес извинения.

    По словам кинематографиста, из-за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» в Одессе он «потерял связь с реальностью». Ведущая Янина Соколова в свою очередь отметила, что Гиллиам, вероятно, хотел сказать, что Украина – это не Россия. Режиссер в ответ подчеркнул, что автор фильма «Броненосец «Потемкин» Сергей Эйзенштейн был советским режиссером.

    Между тем украинские режиссеры Ирина Цилык и Олег Сенцов раскритиковали британского коллегу за оговорку. Цилык назвала ошибку 80-летнего Гиллиама «гребанным сюром». «Хочется рвать и метать», – призналась в свою очередь участница фестиваля Ирина Медушевская, напомнив, что мероприятие было посвящено 30-летию независимости Украины.

    Терри Гиллиам, в отличие от тех же Сенцова и Цилик, является автором фильмов «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм», «Воображариум доктора Парнаса» и многих других известных картин. Российский писатель Захар Прилепин и вовсе назвал Гиллиама «пророком».

    «Помню, в 2014 году, в разгар Майдана, у меня была последняя европейская гастроль – Германия, Австрия, Италия. В каждой стране местные журналисты и писатели вечерами, когда мы выпивали, искренне признавались, что были до начала Майдана абсолютно уверены: Киев, Одесса, Харьков – это Россия, русские города. И Крым, и Донбасс. Не стеснялись признаться. Сейчас постеснялись бы. Ничего. Все вернется на круги своя, в треугольники свои, в квадраты – короче, в нужные координаты», – убежден писатель. В то же время одесские эксперты считают, что

    украинские националисты обиделись на правду, прозвучавшую из уст британского режиссера.

    «Все усилия прозападной прослойки украинской интеллигенции направлены на то, чтобы объяснить западным людям, что Украина – это не Россия. Для них это смысл жизни. Вы же знаете, какая битва идет за борщ с Россией. Однако, несмотря на все титанические усилия, в сознании западного обывателя та же Одесса – это по-прежнему часть России. Представьте, как это травмирует украинскую интеллигенцию», – сказал одесский историк и публицист Александр Васильев.

    «При этом в Одессе до сих пор остается много чего русского. Во-первых, это язык, который использует подавляющее количество граждан в повседневном общении. Тот же Гиллиам понимает, что он приехал в город, где все говорят по-русски. Несмотря на все варварские меры украинизации, для Одессы и всей Новороссии русский остается главным языком», – отмечает историк.

    «Во-вторых, огромное число граждан города по-прежнему относятся к России не как к какому-то чужому государству, а как к части собственной истории, идентичности и культуры. Таков менталитет одесситов», – продолжил собеседник.

    «И в-третьих – русскими остаются камни Одессы. Это огромное количество памятников и монументов в честь славы русского оружия, расположенных в самом сердце Одессы буквально на Приморском бульваре, которые посвящены Крымской войне. Это памятники Пушкину, императрице Екатерине II и отцам-основателям Одессы. Далеко не в каждом городе Российской Федерации можно встретить памятник русскому монарху, а в Одессе – пожалуйста. Кроме того, удается сохранить названия улиц, топонимику. Вся культурная составляющая и исторический фонд являются важным фактором того, что русская идентичность не исчезает», – констатировал Васильев.

    «Для наших европейских и американских партнеров все мы, хоть татары, хоть киргизы, хоть украинцы, остаемся русскими независимо от разреза глаз и цвета кожи. Они лучше понимают, что является Россией и почему мыслить Россию в границах Российской Федерации – не совсем правильно. Поэтому когда кто-то называет Одессу, Донецк или Киев русскими городами – он прав. Рано или поздно эти города станут частью РФ», – убежден одесский политолог Иван Лизан.

    «Конечно, это не может не раздражать украинскую националистическую публику, которая из кожи вон лезет для того, чтобы доказать: Украина – это не только не Россия, но и «анти-Россия». А тут вдруг приехал уважаемый человек из Британии и говорит, что Одесса – это Россия. Им обидно, это понятно», – добавил эксперт.

    Лизан согласен с Васильевым в том, что русскими в Одессе остаются прежде всего люди. «Это касается и Бессарабии, населенной потомками тех, кто осваивал этот край после того, как Суворов выбил оттуда турок в 1806 году. Одесса и окружающие ее города – это плавильный котел, который ассимилирует всех, кроме политически заряженных украинцев», – продолжил политолог.

    «Кроме того, Одесса – это огромное количество памятников, построенных во времена Российской империи и Советского Союза. Промышленность, конечно, сильно пострадала, но что касается туристического потенциала – местным жителям удается сохранять город в надлежащем состоянии», – считает эксперт.

    «Но самое главное, повторюсь, это люди. Местная идентичность достаточно сильна. Ее не удалось уничтожить даже после трагедии 2 мая. Поэтому Одесса как была русским городом, так им и остается», – резюмировал Лизан.

    На ваш взгляд

     
    Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?




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