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2 июля, пятница  |  Последнее обновление — 15:55  |  vz.ru
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Цены на газ в Европе этим летом оказались значительно выше, чем прошедшей зимой. Ситуация из ряда вон выходящая, так как обычно все наоборот: зимой цены высокие, а летом – низкие. Стоимость тысячи кубометров газа уже перевалила за 400 долларов. Но и это, вероятно, не предел. А поэтому после провального 2020 года, в этом Газпром ждет целая серия побед.  Подробности...
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Запад научил Лукашенко ценить братство с Россией

До сих пор Александр Лукашенко предлагал интеграцию на выгодных исключительно Белоруссии условиях Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поделился новыми планами укрепления братства с Россией – речь зашла о стратегии интеграции Союзного государства до 2030 года. Такой поворот был ожидаемым, после того как Запад после выборов 2020 года отказал Батьке в легитимности. С чего Лукашенко должен начать возвращение к интеграции с Россией? Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Чем грозит России и миру глобальная налоговая реформа по плану США

США с помощью глобальной налоговой реформы начали десуверенизацию других государств ZUMA/ТАСС
«Это исторический день для экономической дипломатии». Так в Минфине США прокомментировали решение 130 государств, производящих 90% мирового ВПП, присоединиться к международной налоговой реформе. В чем заключается суть этой реформы, какова в ней роль Вашингтона и чем данное соглашение обернется для остальных стран мира, включая Россию? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Ломоносов-2 отошел от дел

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
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    Чем грозит России и миру глобальная налоговая реформа по плану США

    США с помощью глобальной налоговой реформы начали десуверенизацию других государств    2 июля 2021, 14:48
    Фото: ZUMA/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова,
    Елена Лексина

    «Это исторический день для экономической дипломатии». Так в Минфине США прокомментировали решение 130 государств, производящих 90% мирового ВПП, присоединиться к международной налоговой реформе. В чем заключается суть этой реформы, какова в ней роль Вашингтона и чем данное соглашение обернется для остальных стран мира, включая Россию?

    В четверг 130 государств, включая все страны G20, заявили о решении присоединиться к новым рамкам международной налоговой реформы, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

    «Состоящий из двух основных частей пакет, ставший итогом переговоров под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в последние десять лет, призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность и извлекается прибыль», – говорится на сайте организации.

    ОЭСР считает, что из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от 100 до 240 млрд долларов. «После многих лет интенсивной работы и переговоров, это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду», – заявил генсек организации Матиас Корман.

    Министр финансов США Джанет Йеллен назвала этот день «историческим для экономической дипломатии». «Сегодняшнее соглашение между 130 странами, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, является явным признаком того, что «гонка уступок» (конкуренция стран за инвестиции за счет смягчения налогового режима) стала на шаг ближе к завершению», – отметила она.

    Как сообщает The Wall Street Journal, данное соглашение тесно связано с внутренней налоговой повесткой США. «Соединенные Штаты заручились международной поддержкой глобальной минимальной ставки налога в рамках более широкого пересмотра правил налогообложения международных компаний, что стало важным шагом к достижению окончательного соглашения по ключевому элементу внутренних планов администрации Байдена», – указывается в статье.

    При этом некоторые страны Европы продолжают возражать против соглашения, утверждая, что оно лишит их возможности привлекать иностранные инвестиции.

    В число таких стран входят Ирландия, которая является европейской штаб-квартирой большинства крупных технологических компаний США, а также Венгрия и Эстония. Среди других противников – Нигерия, самая густонаселенная страна Африки, а также Кения, Перу и Шри-Ланка.

    В то же время крупные технологические компании поддерживают пересмотр налоговых правил, даже если они означают увеличение налогов. По их мнению, соглашение позволит устранить угрозы, связанные с национальным налогообложением, особенно это касается налоговых систем Франции и Британии. Однако данное соглашение затронет не только техногигантов, но и вообще все крупные международные корпорации.

    «С одной стороны, такой шаг кажется справедливой мерой, поскольку транснациональные корпорации и большие цифровые компании ищут для себя более удобную налоговую юрисдикцию. В результате этого они получают преимущества перед национальными производителями благодаря не эффективной деятельности, а диверсификации ее этапов: производство товаров и услуг происходит в одном месте, продажа – в другом, хранение данных и денег – в третьем, а выплата налогов – в четвертом. На такой модели основан весь глобальный бизнес», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    С другой стороны, до сегодняшнего дня почти все существующие в мире юрисдикции были национальными. «И здесь можно понять радость министра финансов США Джанет Йеллен – впервые сделан шаг к созданию наднациональной налоговой юрисдикции. Решение о введении глобального налога станет прецедентом в международной практике», – объясняет политолог.

    «Однако проблема заключается в том, что появление наднациональной налоговой юрисдикции было мечтой «глобального начальства». Его цель – снять с суверенных государств обязанность взимать налоги. А это пример десуверенизации национальных государств, – считает Дробницкий. – Это сомнительная мера и в определенной степени опасная тенденция». «Кто собирает налоги, тот и задает тон общения с корпорациями, – поясняет эксперт. – В таком случае любому национальному государству компания может сказать: «Слушайте, к чему нам ваши правила? Их устанавливают те, кому мы платим налоги».

    Собеседник признает, что говорить о немедленной реализации этого соглашения пока нельзя. «Не надо думать, что глобальный налог начнут взимать завтра. Более того, неизвестно, какой будет реакция американских «левых». Подозреваю, что часть из них будет крайне недовольна таким решением, потому что они ратуют за получение налогов в пользу национальных государств. Для них новая модель налогообложения выглядит менее справедливой», – рассказывает собеседник.

    «А так довольно большие средства окажутся в руках международных бюрократов и регулирование деятельности цифровых гигантов будет осуществляться ими», – объяснил эксперт. В этой связи он напомнил о российском законе о «приземлении» IT-гигантов, который обяжет иностранные технологические корпорации открывать официальные представительства на территории России. По словам политолога, появление юридического лица крупных фирм обеспечит соблюдение ими законодательства России.

    «Хорошая новость в том, что решение стран присоединиться к такой реформе вовсе не означает, что такой налог уже введен. Пока только лишь одобрена сама идея. Дальше она будет обсуждаться на разных площадках, – отметил Дробницкий. – Полагаю, такого всеобщего корпоративного налога не будет, но попытки забрать из суверенных юрисдикций в том числе и налогообложение будут делаться по этому и другим направлениям».

    «Думаю, в итоге это соглашение «умрет» задолго до его реализации, потому что нас ожидает определенного рода суверенизация цифровой сферы. IT-гиганты будут прижаты и приведены к какому-то порядку скорее крупными сильными национальными государствами, нежели наднациональными структурами», – считает эксперт.

    «Владельцы корпораций боятся того, что национальные правительства начнут действовать в отношении западных компаний самостоятельно, взимая с них налоги. Поэтому на Западе решили ограничиться налогом в 15% – он защитит корпорации и позволит им откупиться малой ценой. Хотя цена может быть большей при иной политике национальных правительств», – отметил руководитель центра политико-экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

    «Но дальше возникают новые вопросы: как собирать эти налоги, как их распределять, кто будет формировать налоговый аппарат? – задается вопросами эксперт. – Через некоторое время начнут нарастать противоречия, которые будут продиктованы тем, что западные корпорации заняли ниши, которые могли быть заняты российскими, китайскими, индийскими, иранскими, бразильскими предприятиями.

    При этом США, очевидно, претендуют на роль регулятора этого процесса».

    «Также очевидно, что Вашингтон опасается наступления национальных правительств на западные корпорации, принуждая их выполнять местное законодательство. Это естественным образом приведет к обрушению американского присутствия во многих сферах. У американцев в этом плане довольно слабые позиции, и они это понимают. Отсюда – попытка защитить западные платформы путем формирования международного консенсуса в области налогообложения», – объясняет эксперт.

    Что касается интересов России, то «Москва формально может получить легальный повод для налогообложения компаний, расположенных за пределами нашей страны». «Но американцы зачастую предлагают одни правила игры, а затем их меняют. Скорее всего, США будут прописывать соглашение таким образом, чтобы американские корпорации были защищены от каких-либо дополнительных налогов, а все остальные – нет. Это их стандартный трюк – сперва красиво декларировать намерения, а затем все обратить в свою пользу. Поэтому нам следует внимательно отнестись к данному вопросу», – резюмировал Колташов.

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