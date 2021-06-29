Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации

29 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:46  |  vz.ru
Разделы

Жара выявила новую уязвимость Европы

Возобновляемая энергетика подводит в самые сложные периоды REUTERS/Matthew Childs
Европа ставит рекорды по ценам на электроэнергию, которые в моменте достигали сумасшедших 100 долларов за мегаватт-час. Однако к таким последствиям привела не только аномальная жара, но и другие факторы. Так, для Германии боком обернулась ее ставка на «зеленую» энергетику, а Прибалтика в полной мере ощутила значимость партнерства с восточными соседями. Подробности...
Перейти в раздел…

Москва и Пекин выбрали удачное время для дружбы

Дружба Москвы и Пекина не нравится американцам и их союзникам Алексей Дружинин/ТАСС
Россия и КНР продлили действие договора о дружбе. Это произошло почти за полгода до истечения срока действия данного документа. Эксперты видят сразу несколько причин того, что лидеры двух сверхдержав объявили о создании «пояса вечного мира и дружбы» именно сейчас. Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
Перейти в раздел…

США терпят турецкую наглость из-за России

Турция усиливает не только свою военную мощь, но и культурное влияние U.S. ARMY/Reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган ведет себя все более агрессивно, позволяя себе конфликтовать и с Грецией, и с Евросоюзом, и с США, и даже с НАТО в целом. Почему американцы терпят от Турции то, чего не потерпели бы ни от кого другого, и не поставят Анкару на место? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Мир после иллюзий рождается в России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто говорит о примирении или «разрядке» с США и Европой, вольно или невольно ссылается на безнадежно устаревшее представление о Западе как о христианской цивилизации, мире свободы и личных прав, наконец, как о комфортном месте для жизни. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Когда заканчивается христианство, начинается НЛО

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Усиление внимания к НЛО, причем на самом высоком уровне – симптом ослабления позиций как науки, так и христианства. Логично, что вывешивая радужные флаги на посольствах, американские элиты обратились и к теме НЛО. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

Михаил Погребинский
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии
Цель власти, несомненно, в том, чтобы уничтожить всякую реальную оппозицию. Это, конечно, выгодно сторонникам курса Порошенко – Зеленского. Но выгодно ли это тем, кто как минимум на словах выступает за другую Украину? Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Перейти в раздел…

Нефть по 100 долларов вредна для России

США против православия

Лукашенко разоряют

Перейти в раздел…

Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
Подробности...

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
  • Вспышка заболеваемости

  • Невозможность посещать кафе и рестораны

  • Невозможность поехать на российские курорты

  • Требование работодателя привиться
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Будет зависеть от его результатов
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации
    Партия пенсионеров утвердила федеральный список Дело главреда «Проекта» связали с фильмом на телеканале «Дождь» Названы 15 главных кибердержав мира Газпром отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину
    Доля индийского штамма коронавируса в России составила 90% новых случаев В Британии объяснили потерю документов об эсминце «Дефендер» Экс-президент ЮАР приговорен к 15 месяцам тюрьмы Коронавирус научился заражать людей новым способом
    У вернувшихся из Петербурга финских футбольных болельщиков обнаружили массовое заражение COVID-19 С-400 в Крыму отработали обнаружение целей на фоне учений Sea Breeze Отдыхавшего на пляже украинца избили в Польше за разговор на мове На нудистском пляже в Москве нашли труп мужчины с женской грудью

    цифровая независимость


    Российский эксперт объяснил первенство США в рейтинге главных кибердержав мира

    «никакого эффекта»


    В Грузии отреагировали на выход Белоруссии из «Восточного партнерства»

    «вопрос жизни и смерти»


    Эксперты оценили влияние политических взглядов на отношение к вакцинации

    Видео

    цены на нефть


    Почему Россия отказывается от ста долларов за баррель

    авиаконструктор сикорский


    Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

    экспортный газопровод


    В США начали новый этап борьбы с «Северным потоком – 2»

    лидеры криптоколонии


    Список самых влиятельных женщин стал позором Украины

    внешняя политика


    Тимофей Бордачёв: США пытаются втянуть Россию в «большую игру» в Азии

    ожидаемое банкротство


    Елена Герасимова: Украинцам затягивают на шее долговую петлю

    уничтожение оппозиции


    Михаил Погребинский: Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

    роль надсмотрщика


    Владимир Можегов: Большая игра Британии – втравить Россию в войну

    на ваш взгляд


    Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

    США терпят турецкую наглость из-за России

    Турция усиливает не только свою военную мощь, но и культурное влияние    29 июня 2021, 14:30
    Фото: U.S. ARMY/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян

    Президент Турции Реджеп Эрдоган ведет себя все более агрессивно, позволяя себе конфликтовать и с Грецией, и с Евросоюзом, и с США, и даже с НАТО в целом. Почему американцы терпят от Турции то, чего не потерпели бы ни от кого другого, и не поставят Анкару на место?

    Анфан террибль. Именно им на сегодняшний день для НАТО является Турция. Все последние годы Анкара ведет себя крайне дерзко в отношении европейских и американских союзников. Список прегрешений огромен.

    Эрдоган разбушевался

    Так, Анкара, вопреки воле Вашингтона, закупила российские системы С-400. Уничтожает курдских союзников США в Сирии (а вместе с ними и репутацию Штатов как надежных союзников для тех, кто на них полагается). Поддерживает исламских террористов ХАМАС в секторе Газа. Предлагает России и Ирану на троих попилить Кавказ (создав для урегулирования всех дел в регионе шестиугольник из них и трех южнокавказских стран), тем самым выдавливая американцев и европейцев из их грузинского оплота, а также из Каспийского региона.

    Турция устраивает военные провокации против союзника по НАТО – Греции. Угрожает наводнить Европу беженцами с Ближнего Востока и (если Анкара получит контроль над Ливией) из Африки. Демонстративно унижает председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, не поставив для нее кресло на переговорах о восстановлении турецко-европейских отношений.

    И это все при том, что членство в НАТО жизненно важно для Турции. Во-первых, с точки зрения обеспечения ее физической безопасности. Турки могут сколько угодно гордиться мощью своей армии, но у Реджепа Эрдогана потрясающий пример заводить себе врагов. Сегодня вдоль турецких границ у него нет ни одного дружественного государства (за исключением полувассального Азербайджана).

    Во-вторых, НАТО нужно Турции для усиления политического влияния. В ином случае ни Россия, ни Иран никогда бы не пошли на серьезные уступки Анкаре ни в Сирии, ни на Кавказе.

    Исходя из этого возникает вопрос: почему американцы не поставят Турцию на место? Не пригрозят ее выкинуть из НАТО или вообще не выкинут? Без сомнения, если бы Штаты пошли на такой шаг, вся Европа бы под ним подписалась. Так, недавний опрос показал, что 41% немцев считают эрдогановскую Турцию «врагом», а еще 11% – «соперником».

    «Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и свое существование», – объясняет сам Эрдоган. И он, как ни странно, не кривит душой. Правда, дело тут не во вкладе турецкой армии в обороноспособность альянса, а во вкладе Эрдогана и его политики в поддержание НАТО как политического проекта.

    Инструмент сдерживания

    Америке нужна сильная Турция для того, чтобы сдерживать Российскую Федерацию. Отвлекать Москву от европейских дел созданием проблем на Южном Кавказе, а также вести подрывную работу через средства «мягкой силы» в Крыму, Поволжье и в Сибири. У Штатов успешно получается обрабатывать мозги либеральной городской молодежи, а вот Эрдоган – мастер ездить по ушам мусульман, усиливая в них исламистские настроения и переключая лояльность с Москвы на близкую по духу Анкару.

    Америке нужна сильная Турция для того, чтобы противостоять Китаю. Поэтому они всячески поддерживают амбиции и мягкую силу Анкары в Средней Азии, являющейся задним двором КНР. Чем более исламизированным и нестабильным будет этот регион, тем сложнее китайцам будет торговать через него с Европой. Кроме того, среднеазиатские исламисты во главе с самопровозглашенной «защитницей всех мусульман» Турцией будут оказывать влияние на дела в Синьцзяне, где местные уйгуры ведут полупартизанскую войну против китайцев.

    Америке нужна сильная Турция для того, чтобы противостоять Ирану. Нет, не воевать с ним, а качать Иран изнутри через стимулирование азербайджанского пантюркизма и национализма. Напомним, что значительную часть населения Исламской Республики (особенно в северных провинциях) составляют азербайджанцы, которые сильно возбудились после победы Турции и Азербайджана в карабахской войне.

    И это уже не говоря о пресловутой турецкой «мягкой силе». В Иране очень серьезно относятся к этой угрозе, но пока что выступать против турок не спешат, опасаясь, что старт антитурецкой пропаганды вызовет еще большие сепаратистские настроения среди иранских азербайджанцев. Такая вот вилка.

    Америке нужна сильная Турция для того, чтобы противостоять Европе. Да, Байден изменил подход к странам Старого Света и, в отличие от Трампа, не работает открыто на развал и дискредитацию ЕС. Однако Европе все равно нужно постоянно напоминать о том, что без Штатов она слаба и беззащитна. И чем меньше будут работать сказки о русской угрозе, тем более важными будут становиться для Вашингтона угрозы, исходящие для ЕС от Турции (см. наплыв беженцев, военные провокации против Греции).

    Рационализм

    Наконец, Штатам нужна Турция как субподрядчик для региональных конфликтов. Американское общество устало от зарубежных войн, а Анкара всегда готова подставить плечо. Например, остаться в Афганистане и защищать там американские интересы после вывода американских войск.

    Конечно, не бесплатно. «Если нас попросят не уходить из Афганистана и оказать там помощь, тогда важно понимать, какую дипломатическую, логистическую и финансовую поддержку от США в важных для нас областях мы получим», – заявил Реджеп Эрдоган. По его словам, «в турецко-американских отношениях нет неразрешимых вопросов, когда области сотрудничества серьезно превалируют над количеством спорных моментов».

    Именно поэтому Штаты ценят турецкого союзника. «Байден во время предвыборной кампании говорил о том, что он поддержит турецкую оппозицию и станет вмешиваться во внутренние дела страны. Однако как только предвыборное давление закончилось, Байден абсолютно рационально отказался от своих популистских позиций по Турции», – пишет турецкая Daily Sabah.

    Конечно, актуальным остается вопрос контроля – и проблема тут не столько в Турции, сколько в амбициях Реджепа Эрдогана. Соединенные Штаты искренне попытались этот «корень зла» выкорчевать, организовав (или как минимум поддержав материально) попытку военного переворота летом 2016 года, включающего в себя ликвидацию Эрдогана. Однако попытка не удалась и вывела американо-турецкие отношения на новый уровень конфронтации. И Байден ошибку повторять не хочет.

    Вместо этого он попытался сейчас снизить уровень турецкого борзометра в отношении европейских союзников (которые сейчас ведут себя лояльно Вашингтону) и убедить Эрдогана прекратить набирать очки в Турции за счет демонстративного унижения белых вождей Европы. Так, в ходе недавнего саммита НАТО в Брюсселе Эрдоган встретился с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом. По словам афинских властей, это «шаг к более спокойному лету» и не повторению событий 2020 года, когда страны из-за действий Турции в греческих территориальных водах стояли чуть ли не на грани войны.

    Прошли переговоры и с Францией. Париж считает, что отношения между странами находятся на стадии восстановления. «В войне слов наступило перемирие. Это хорошо, но недостаточно... Посмотрим, готов ли президент Эрдоган изменить не только свои слова, но и свои действия», – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

    Все посмотрят.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •