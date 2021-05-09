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НОВОСТЬ ЧАСА

Чехия назвала размер компенсации за взрывы во Врбетице

9 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

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«Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина – бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить? Подробности...
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О многих эпизодах Великой Отечественной потомки победителей начинают узнавать лишь сейчас. Среди них – рейды разведчиков-диверсантов на мотоциклах и амфибиях в тыл противника по территории нынешней Калининградской области, в то время – Восточной Пруссии, и их многодневная кровопролитная битва с корпусом гитлеровцев. Подробности...
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День Победы на Украине получил новое значение

Киевляне защитили бабушек с портретом маршала Жукова от полиции и националистов Телеграм-канал «Страна.ua»
В некоторых бывших советских республиках власти всячески мешают гражданам отмечать День Победы. Это особенно заметно на Украине и в Прибалтике. В Киеве националисты устраивают провокации даже в отношении ветеранов. Однако, как считают эксперты, массовость мероприятий указывает на то, что 9 Мая остается объединяющим праздником для всего постсоветского пространства. Подробности...
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«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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    День Победы на Украине получил новое значение

    Киевляне защитили бабушек с портретом маршала Жукова от полиции и националистов    9 мая 2021, 19:45
    Фото: Телеграм-канал «Страна.ua»
    Текст: Андрей Резчиков

    В некоторых бывших советских республиках власти всячески мешают гражданам отмечать День Победы. Это особенно заметно на Украине и в Прибалтике. В Киеве националисты устраивают провокации даже в отношении ветеранов. Однако, как считают эксперты, массовость мероприятий указывает на то, что 9 Мая остается объединяющим праздником для всего постсоветского пространства.

    Вместе с Россией День Победы 9 мая празднуют Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и другие страны. На Украине последние годы отмечают День памяти и примирения 8 мая, а 9 мая переименован в «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне». В этот день часто происходят массовые беспорядки с участием националистов, которые всячески препятствуют тем, кто по-прежнему празднует День Победы.

    С утра воскресенья сотни украинцев несли цветы к Вечному огню в парке Вечной славы в центре Киева. Люди пели песни военных лет под гармонь, танцевали. Кто-то держал в руках портреты родственников-фронтовиков. Цветов, особенно красных гвоздик, было возложено в огромном количестве. Похожая картина наблюдалась в Одессе, Харькове и Мариуполе. В Харькове, несмотря на угрозы со стороны радикалов, ветераны выходили на улицы в военной форме, орденах и медалях. Накануне полиция возбудила несколько уголовных дел за демонстрацию красных флагов.

    Без серьезных инцидентов не обошлось. В Одессе неонацисты напали на горожанку, которая вышла на улицу с портретом маршала Жукова и с Георгиевской лентой. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Политика Страны». Драка произошла на аллее Неизвестного матроса. За женщину сначала вступились другие одесситы, но полиция отвезла ее в райотдел. На другом видео из Киева видно, как украинский 16-летний неонацист вытянул руку в нацистском приветствии в сторону ветерана в военной форме и с цветами. Полиция составила протокол на парня, который назвал себя «представителем правой молодежи».

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский подчеркивает, что «сегодня заказывают музыку» те украинцы, которые не празднуют День Победы. «Они празднуют День скорби 8 мая, а 9 Мая для них праздник врагов. Со стороны власти есть очевидное сочувствие к этим людям», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Но большинство украинцев, убежден политолог, празднуют 9 мая именно День Победы, а не «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне». «Социальные сети переполнены поздравлениями. Много людей собирается возле площади Славы в Киеве. Просто это большинство не имеет своего голоса во власти, оно беззащитно, но все же пытается как-то противостоять наглости националистов. При этом невозможно осуждать людей за то, что они не проявляют героизм и не лезут на рожон против националистической и нацисткой улицы и покровительствующей ей власти. Они ведут себя сдержанно, но

    многие из них, и я в том числе, ощущают себя во внутренней эмиграции, когда Киевом фактически владеют те, кто проиграли в той войне»,

    – убежден Погребинский.

    Именно эти люди, подчеркнул собеседник, переименовывают улицы именами своих героев и пишут тексты для мэра, «плохо понимающего, что он говорит». «Они оказывают давление на президента Зеленского, который выстроил свою линию поведения как лучший друг Соединенных Штатов и главный враг России. Так что нет ничего удивительного в том, как сегодня празднуется на Украине день 9 Мая», – считает Погребинский.

    Тем не менее эксперт убежден, что День Победы остается ключевым праздником, объединяющим российский и украинский народы. «Но надо понимать, что наши народы неоднородны. Среди украинцев есть люди, которые ненавидят Россию, Путина, Советский Союз и сокрушаются по поводу что, что не они победили вместе с Гитлером, а победила Россия вместе со Сталиным», – подытожил Погребинский.

    В своем обращении по случаю Дня Победы президент Владимир Путин тоже коснулся этой темы, заявив на Красной площади, что «сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». «Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом», – сказал президент.

    Торжества по случаю Дня Победы прошли и в республиках Донбасса. В Донецке состоялось шествие «Бессмертный полк». Одна из женщин пришла на акцию с портретом деда Владимира Зеленского. Там же прошел военный парад с участием бронетехники. В Макеевке колонну «Бессмертного полка» с участием более 10 тыс. человек возглавили юнармейцы и воины-интернационалисты. Местные жители вспоминали не только годы Великой Отечественной войны, но и трагедию Мариуполя 9 мая 2014 года – один из эпизодов общего политического кризиса на Украине весной 2014 года.

    Во время массовых торжеств в Луганске на главную в городе Театральную площадь были вынесены Знамя Победы и флаг Луганской народной республики (ЛНР). В параде участвовало около 2 тыс. человек и более 100 единиц техники. Как сообщает Луганскинформцентр, в городе прошел автопробег с участием более 500 автомобилей. Все машины и мотоциклы были украшены праздничной символикой и флагами ЛНР, ДНР и России.

    В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении подчеркнул, что в республике всегда будут чтить и защищать правду о Победе. Вместе с сыновьями он возложил венок к монументу Победы в Минске. Одно из самых массовых мероприятий можно было наблюдать на мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил в своей речи беспримерный в истории человечества подвиг отцов и матерей. В Киргизии на объединенной российской военной базе Кант прошло праздничное шествие. Военные вынесли Боевое знамя части и провели митинг-реквием к монументу павшим Воинам. Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане тоже провели торжественный митинг. Как говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа, командир соединения полковник Сергей Горячев наградил отличившихся военнослужащих ведомственными медалями, ценными подарками и благодарственными письмами.

    В то же время в Риге полиция перекрыла доступ к памятнику Освободителям под предлогом эпидемиологической обстановки и большим скоплением народа. Тем не менее, вокруг обнесенного забором монумента выстроилась очередь из людей, которые возлагали цветы прямо к ограждению или на столики недалеко от монумента. К памятнику позволили пройти только временному поверенному в делах России в Латвии Вадиму Васильеву.

    Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич убежден, что для русскоговорящих жителей стран Прибалтики День Победы играет еще большую роль, чем для России, «поскольку это единственный объединяющий праздник, который обрел новый смысл». «В странах Прибалтики единственная форма выражения своего осторожного несогласия с политикой властей – это возложить гвоздики к памятникам советским солдатам. Власть пытается всячески ограничить эту возможность, как мы наблюдали сегодня в Риге, а вчера полиция безопасности обзванивала российских активистов», – отметил Межевич.

    По его словам, в Прибалтике происходит «вполне осознанный террор». «Точно так же летом 1941 года эстонские, латвийские и литовские фашистские банды отлавливали патриотов-красноармейцев и евреев. С тех пор практически ничего не изменилось за исключением того, что людей стараются не убивать, а просто подавляют инакомыслие. Естественно, это встречает сопротивление, что мы и наблюдаем», – указал политолог.

    В Кишиневе происходила иная картина, местные жители отмечают атмосферу праздника. В «Бессмертном полку» участвовало не менее 10 тыс. человек. Президент Молдавии Майя Санду возложила цветы к Вечному огню на мемориале воинской славы в столице в знак благодарности павшим во имя мира. В Приднестровье военный парад открыл легендарный танк Т-34. Из-за непростой эпидемической ситуации участники «Бессмертного полка» выходили с портретами ветеранов во дворы и на балконы домов.

    Добавим, что в грузинском городе Гори, на родине Сталина, также почтили память победителей в Великой Отечественной войне, в том числе в мероприятии участвовали представители «Бессмертного полка». «Если бы не Сталин, мы бы не выиграли эту войну. Мы должны найти общий язык с Россией, в которой живет более миллиона грузин», – сказал участник акции Зураб Мезвришвили.

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