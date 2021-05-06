«Воспитатели России» разрушают мировую политику

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НОВОСТЬ ЧАСА

На побережье Каспийского моря обнаружены более 150 погибших нерп

6 мая, четверг  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Атаки на Москву и Минск должны стать для Запада дорогим удовольствием

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Запад переходит своего рода «красную черту», вовлекая в санкционное противостояние не только политиков и госаппарат, но и граждан Белоруссии. Расчет делается уже не на бунт элит против президента Александра Лукашенко, а на рост социального напряжения, иными словами – на развал страны Подробности...
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России нужен гибкий список недружественных стран

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У России теперь есть список недружественных стран, который будет время от времени меняться. Однако лучше сразу сделать перечень расширенным и учесть в нём разную степень недружественности того или иного государства. Подробности...
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Как двести лет назад провалился проект единой Европы

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Именно желание окончательно подчинить Россию привело Наполеона к началу войны 1812 года. Его общеевропейская империя не могла существовать, если на континенте оставались хоть какие-то страны, не входящие в единую экономическую систему, какой ее видел Наполеон. Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: На побережье Каспийского моря обнаружены более 150 погибших нерп
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    Фото: Stefan Rousseau/
    PA Wire/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Люди, считающие себя представителями совета директоров цивилизованного мира (стран Большой семерки, G7), провели первый за долгое время саммит. По заявлениям участников и документам встречи видно, что главной задачей G7 стало воспитание и дрессировка «нарушителей мирового порядка» - России и Китая. Что от нас требуют и на каком основании?

    С 3 по 5 мая в Британии прошел саммит министров иностранных дел стран-членов Большой Семерки (G7) – первый такой саммит с момента начала эпидемии коронавируса. Фактически это был пролог, подготовка к саммиту глав государств G-7, который пройдет в июне. «Семерку» называют мировым советом директоров, и предполагается, что министры должны были обсуждать самые серьезные политические проблемы, которые стоят перед миром (по традиции, экономические обсуждаются на G20 - Большой Двадцатке).

    И тем было предостаточно. Глобальная вакцинация. Вывод мира из коронавирусного кризиса. Борьба с терроризмом. Рост радикального исламизма в странах Европы (о чем, например, предупреждали в недавнем письме отставные французские генералы). Агрессивное поведение Турции. Наконец, судьба и будущее западных интеграционных объединений – прежде всего ЕС и НАТО.

    Однако по факту темы были иные. Так, например, в ходе первого полноценного дня заседаний министры провели 30-минутные сессии по Мьянме, Сирии, Ливии и Афганистану. Семь министров, полчаса на тему – то есть, фактически, каждый лишь высказал позицию. Двум же вопросам было уделено аж по полтора часа времени – Китаю и России (последней совместно с украинским и белорусским кейсами, которые и рассматриваются как часть российского вопроса).

    «Экономические интересы должны быть во всем, однако при этом во взаимодействии с Китаем нужно уделять большее внимание вопросам прав и свобод человека», - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Его британский коллега Доминик Рааб (номинальный хозяин саммита, поскольку Великобритания сейчас председательствует в G7) заявил о том, что Запад должен защищать «основанный на правилах» международный порядок от покушения на него ряда стран – прежде всего Китая. Порядок, в который, по словам Энтони Блинкена, западные страны «вложили столь много сил».

    Россию Блинкен и Рааб не упоминали, однако предполагается, что защищать этот порядок нужно и от нее – нехорошей нарушительницы норм и устоев. «Мы не собираемся заниматься эскалацией и предпочитаем иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. И если Россия будет двигаться в этом направлении, то будем двигаться и мы», - заявил Энтони Блинкен. Нечто подобное сказано и в проекте итогового коммюнике саммита. Прозвучали и ритуальные призывы к России «принять меры по деэскалации на границе с Украиной».

    Очень интересные заявления, если учитывать, что защищать мировой порядок нужно прежде всего от самого Запада, который покушается на этот порядок именно ради сдерживания Пекина и Москвы. Ряд западных экспертов с неудовольствием констатируют, что Китай (в отличие от Советского Союза) не пытался оспорить правила существования западного мира, а банально в него интегрировался. И не просто интегрировался, а активно использовал эту систему (например, принципы свободной торговли) для экономического рывка и оспаривания американского лидерства.

    Россия же использует эти же принципы открытого мира плюс остатки правового наследия биполярной системы (например, примат Совета Безопасности ООН в международных делах) для защиты идей многополярного мира, а также священности суверенитета и обязательности невмешательства одних стран в дела других.

    И для того, чтобы бороться с КНР и РФ, Штатам и их союзникам приходится открыто заниматься демонтажом основ мирового порядка. Вводить экономические санкции, устраивать торговые войны, отказываться от принципов многосторонней дипломатии. Более того - даже подрывать веру в универсальность своих инструментов глобального регулирования (доллара, системы SWIFT, интернета, соцсетей). То есть своими руками рушить основы глобализации, на которой строился западный порядок.

    И не просто рушить, но и заставлять рушить других. Штаты и Британия («ближе партнера нет у Вашингтона», как сказал Доминик Рааб) пытались убедить страны-члены G7 не только обсуждать Китай и Россию, но и стать участниками возглавляемой США системы по сдерживанию этих двух «нарушителей». Ну и не только страны-члены G7 – из четырех стран, приглашенных в качестве персональных гостей на саммит, три (Индия, Южная Корея и Австралия) видятся Западом как часть антикитайской оси. Кроме того, пятая страна – Бруней – была приглашена в качестве председателя АСЕАН. Организации, на которую тоже возлагаются большие надежды в плане участия в системе сдерживания китайских амбиций.

    Судя по всему, пока что единственным итогом этого приглашения стал конфуз в виде нахождения коронавируса у двух представителей индийской делегации (после чего вся делегация ушла на самоизоляцию). Большинство стран Азии и Европы готовы в лучшем случае участвовать в персональных санкциях против КНР (например, за нарушение прав человека в Синьцзяне), однако не готовы к прямому конфликту с Пекином. Просто потому, что а) не верят в способность США этот конфликт выиграть и б) понимают, что ответки Китая – как политические, так и экономические – прежде всего прилетят им.

    И это еще полбеды для Америки и коллективного Запада. У них нет не только единства или понимания реальных проблем, стоящих перед миром: западные страны до сих пор живут в мире иллюзий относительно собственной исторической роли. И роли тех, кто им противостоит.

    На встрече министров стран-членов G7 высокие гости подчеркнули, что намерены продолжать дрессировать весь мир. Впихивать его в прокрустово ложе западного образа и подобия. «Нас объединяют общие ценности – демократия, свобода, права человека – и мы хотим снова вместе нести эти ценности в мир», - пояснил Хайко Маас.

    Однако, к сожалению для Хайко Мааса и других сторонников такой роли Запада, успешность их крестового похода вызывает большие сомнения. Прежде всего потому, что эти ценности потеряли привлекательность. В них больше не верят, и не только потому, что Соединенные Штаты слишком часто используют гуманитарные вопросы как повод для вмешательств во внутренние дела третьих стран.

    Проблема в том, что в самих западных государствах эти ценности мутировали и выродились в абсолютно непривлекательные образы.

    Демократия превратилась в олигократию, когда элита не стесняется чуть ли не открыто фальсифицировать итоги президентских выборов или же заниматься остракизмом политиков, не разделяющих леворадикальные идеи.

    Свобода приобрела привкус Скотного двора, когда все равны, но представители сексуальных меньшинств, черные, исламисты и левые радикалы равнее. Права человека же нарушаются повсеместно – особенно если это человек смеет возмущаться складывающейся в ряде западных стран левой тоталитарной диктатурой.

    Разобщенность, отрыв от реальности, война с ветряными мельницами – все это показывает, что G7 больше не может претендовать на роль совета директоров современного мира. В лучшем случае это собрание является клубом джентльменов, раскуривающих сигары и говорящих о величии дней минувших.


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