Правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу Страны G7 высказались за стабильные отношения с Россией 5 мая 2021, 19:55 Текст: Евгения Шестак

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, говорится в проекте итогового коммюнике. «Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией», – говорится в проекте коммюнике, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. При этом, согласно документу, главы внешнеполитических ведомств утверждают, что Россия якобы угрожает международному порядку, и страны G7продолжат укреплять свои коллективные возможности по противодействию Москве. «Тем не менее мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по сдерживанию российского поведения, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере безопасности в киберпространстве и дезинформации», – утверждают члены G7. Также министры иностранных дел G7 заявили, что продолжат взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов и решении глобальных вопросов, представляющих общий интерес, таких как изменение климата, контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение; мирное, устойчивое экономическое развитие и охрана окружающей среды в Арктике. Ранее высокопоставленный представитель Госдепа сообщил, что главы внешнеполитических ведомств G7 потратили на обсуждение России и Китая в три раза больше времени, чем на другие темы. Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб рассказал о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила ему цитатой святого Антония: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».

Венедиктов оскорбил Коха после обвинений Пархоменко 4 мая 2021, 23:57

Фото: City News Moskva/Global Look Press,

imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал бывшего вице-премьера Альфреда Коха «мерзавцем и гнусью, насосавшимся денег на разгроме НТВ». По его словам, Кох «оскорбился на интервью Сергея Пархоменко в фильме про НТВ, где Сергей показал его подлость, жадность и гнусность». «Никак не уймется, гнус и мерзавец», – заявил он в Facebook. «Пархоменко очень много. Который вообще никакого отношения к сюжету не имеет: он был главным редактором хронически убыточного (скучного и бездарного) журнала «Итоги» (кто его теперь вспомнит?), который прекратил финансировать еще сам Гусинский. В обычной ситуации он был бы просто бездарным журналистом и редактором, а тут удачно подвернулся Газпром-медиа и теперь он жертва тоталитаризма», – приводит Венедиктов слова Коха. Недавно YouTube-канал Алексея Пивоварова опубликовал фильм Саши Сулим «Как и почему закончилось «старое» НТВ». В 2016 году суд заочно арестовал Коха по обвинению в попытке вывезти за границу подлинное полотно знаменитого советского художника Исаака Бродского. Обучение на зарубежных курсах нежелательных организаций может грозить штрафами и лишением свободы 4 мая 2021, 22:45

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/

Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли законопроекты, направленные на противодействие проникновению в Россию нежелательных организаций и блокирование их попыток оказывать деструктивное воздействие на ситуацию в стране. Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что в работе над проектами законов участвовали «представители всех думских фракций». Он пояснил, что в поле зрения комиссии не раз оказывалась деструктивная деятельность иностранных организаций, признанных нежелательными на территории России, и в том числе проведение различных семинаров, тренингов и курсов подготовки для российских граждан за рубежом. Выпускники таких курсов, по возвращении в Россию, пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность».«В поле зрения Комиссии находится около 10 таких центров и более 40 их выпускников», – приводит его слова Telegram-канал комиссии Госдумы по вопросам иностранного вмешательства. Ответственность за участие в обучении на различных зарубежных курсах нежелательных организаций, в соответствии с предложенной поправкой в ст. 284.1 УК, предлагается ввести как в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, так и в виде обязательных или принудительных работ, а также в виде лишения свободы на срок от года до четырех лет. Такое наказание предусматривается для лиц, уже подвергавшихся административному наказанию за подобные деяния. Организаторы подобной деструктивной деятельности рискуют лишиться свободы на срок до шести лет. Напомним, члены комиссии предложили ввести запрет россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России НПО и за пределами страны. Вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к нежелательной: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций «в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства». Также в Госдуму внесен законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций. Законопроекты внесли в Госдуму депутаты-члены комиссии Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Адальби Шхагошев (все –члены фракции «Единая Россия»), Ризван Курбанов (фракция КПРФ), Дмитрий Савельев (фракция ЛДПР), Николай Рыжак, Алексей Чепа (оба – фракция «Справедливая Россия»). Гришковец пожалел швейцарских старушек в бриллиантах 5 мая 2021, 14:35

Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Писатель и актер Евгений Гришковец вскоре выпускает новый альбом, одна из композиций в котором называется «Как их жалко». Речь в ней идет о тех, кто родился не в России. В своем интервью Гришковец объяснил, почему ему жалко иностранцев. «Я родился там, где полгода зима, где полгода снег, а много людей никогда не видели снег, они родились там, где всегда жарко... Как их жалко. Я видел множество иностранных фильмов, особенно американских, я читал массу английских романов, и сколько же я слышал песен на разных языках! А вот они там наших песен не знают, не видели нашего кино... Как их жалко. Я мечтал и мечтаю побывать в Бразилии, в Японии, в Индии, Сингапуре, в Новой Зеландии, наконец. А они там побывать в наших краях, там, где я родился, не мечтают... Как их жалко», – говорится в тексте композиции. Писатель пояснил, что вовсе не пытался таким образом что-либо высмеивать: «Если кому-то хочется стеба, пусть слушают группу «Ленинград». А для меня это и есть патриотизм». «Конечно, говорить о том, что мне жалко голландца какого-нибудь или бельгийца, потому что он никогда не видел Кемерово или Новокузнецка – ну так, всерьез если – не скажешь. Мне их жалко немножко по другой причине. Мне их жалко, потому что они не русские. Мне их жалко, потому что они не такие чувствительные, не такие впечатлительные, не так сильно любят родину, как как мы – потому что нашу родину любить труднее, чем Голландию или Бельгию. И в связи с этим им неведомы многие радости нашего застолья, когда люди, вот как наши, поют, собравшись за столом. Нет, бельгийцы с голландцами тоже любят выпить и попеть, но у нас это происходит по-другому! У нас уж если горе – то горе, если радость – то радость», – пояснил он в интервью порталу sobesednik.ru. Гришковец вспомнил, что в Швейцарии видел, как по улицам «ходят очень, очень, очень пожилые люди – им лет под сто, а может быть, кому-то за сто». «И вот идет такая старушка, и она такая одинокая, совсем-совсем одинокая, и ее ведет под руку какая-то филиппинка-няня. Но она же ее не любит, у нее такой заработок. И кажется, что эта бабушка столетняя просто забыла умереть, хотя это прекрасно, что они там так долго живут. Но вот я вспоминаю другую бабушку... В сибирской деревне знал я тетку одну, она раньше работала почтальонкой, умела играть на гармошке и пела. Муж у нее уж помер, дети разъехались, она одна давно... стакан водки выпила – и поет и пляшет. И все ее обожали. А потом она после чьего-то дня рождения или свадьбы зимой шла домой и, не дойдя до дома немножко, присела в сугроб, да и замерзла насмерть. И вся деревня ее страшно оплакивала, и все горевали, потому что ее страшно любили», – поделился он воспоминаниями. «И вот чья жизнь лучше, я, честно говоря, не знаю. И вот в этом смысле мне тех швейцарских бабушек, аккуратно одетых, с бриллиантами на пальцах, с прислугой... мне их жалко как-то. Вот было у них все, но чего-то они недочувствовали. Ни разу не спели, не сплясали так», – заключил Гришковец.



Украинок задержали в Турции за «голую» фотосессию на яхте 5 мая 2021, 13:44

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Полиция в Турции задержала девушек из Украины после того, как они устроили фотосессию в обнаженном виде на яхте, сообщают PavlovslyNews. Как рассказала одна из участниц фотосессии, их с другими девушками засняли с соседней яхты. При этом она вспомнила недавний скандал с обнаженной фотосессией в Дубае, передает «Рен ТВ». «Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это. Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию. Мы фоткались с девчонками, и с другой яхты нас засняли. И это попало в Newapaper News», – рассказала девушка. Сейчас, по ее словам, с ней и другими девушками все в порядке. Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Украинских моделей, задержанных за съемки, депортировали, им запретили въезд в страну пять лет. Блинкен призвал оказывать давление на Россию 5 мая 2021, 02:27

Фото: Ken Cedeno/Pool/

CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия должна выполнять свои международные обязательства, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он заявил, что необходимо «работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России», а также привлекать ее «к ответственности». Блинкен призвал «оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства», передает ТАСС. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Россия должна выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений», «добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины» и «прекратить незаконную оккупацию Крыма». Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев и его союзники отказываются признавать воссоединение Крыма с Россией, а также заявляют, что в Донбассе якобы действуют российские войска. Португалия усомнилась в желании украинцев вступать в НАТО 4 мая 2021, 23:28

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО, заявил министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу. Он подчеркнул, что НАТО, принимая новую страну, ждет «консенсуса в обществе» этого государства по данному вопросу. По мнению Кравиньу, на Украине «консенсус должен быть более глубоким». Как заявил министр, сейчас «немного рано говорить о ее членстве в альянсе», передает ТАСС. Напомним, украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. Ницой объяснил нищету украинцев недостаточной декоммунизацией 5 мая 2021, 07:29

Фото: НАШ/Youtube

Текст: Антон Антонов

На Украине не удалось победить нищету, так как не провели «нормальную декоммунизацию», заявил украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой. Как заявил Ницой, «это функция государства – что-то запрещать, а что-то разрешать». Он отметил, что «ничего не надо забывать», но требуется «политика не только декоммунизации, но и деколонизации». По его словам, «декоммунизация – это маленький, первый этап широкой политики, которую не провели», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш». Ницой считает, что украинские власти не смогли устроить «нормальную декоммунизацию», в результате на Украине «пошли на эту варварскую приватизацию», возникли «олигархические группы», ведь в стране, как заявил политолог, «не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации». Андрей Ницой – супруг украинской писательницы Ларисы Ницой, которая известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Мишустин распорядился выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми до 17 августа 5 мая 2021, 12:07

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также финансовая помощь неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам должны быть осуществлены до 17 августа, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующий перечень поручений по выполнению мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в Кабмин до 17 августа», – говорится в сообщении на сайте правительства. Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить подходы к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. «О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля», – уточнили в правительстве. Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременная выплата на школьников должна быть предоставлена по одному заявлению. Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве 5 мая 2021, 08:01 Текст: Антон Антонов

В число наиболее высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли пародонтолог, охранник и менеджер, следует из майского рейтинга сервиса «Работа.ру». Зарплату в 400 тыс. рублей в месяц предлагают директору по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании, 300 тыс. – менеджеру по продажам строительных материалов, при этом обещаны компенсации транспортных расходов, корпоративный отдыха и спорт, а доход складывается из оклада и процента от продаж, передает РИА «Новости». HR-директору в международную компанию предлагают от 250 тыс. рублей, а в Подмосковье по 250 тыс. готовы платить семейной паре за помощь по хозяйству в частном доме (наведение порядка, уход за гардеробом, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой). Жилье иностранцам и 200 тыс. рублей в месяц предлагает проектно-конструкторский департамент за работу «developer C/C++». До 200 тыс. предлагают и стоматологу-пародонтологу, от 180 тыс. рублей – охраннику в загородном доме (требуются удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя). В апреле сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в России стали хостес, официант, мастер по ремонту компьютеров, медсестра, менеджер по продажам и упаковщик пончиков. В Японии призвали выработать «солидарный подход» в отношении России 5 мая 2021, 09:18 Текст: Елизавета Булкина

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании глав МИД стран G7 призвал в отношении России выработать «солидарный подход», а также выразил обеспокоенность по целому ряду вопросов, связанных с Китаем, сообщило агентство Киодо. В ходе встречи обсуждались региональные вопросы. По данным агентства, Британия назвала действия России около украинской границы «пагубными». Мотэги в ответ заявил о необходимости «солидарных действий» в отношении России, передает РИА «Новости». Кроме того, глава МИД Японии заявил о серьезной озабоченности, которую вызывают попытки Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в связи с ситуацией вокруг Тайваня и проблемы прав человека Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Министры иностранных дел и развития стран G7 проводят 3-5 мая встречу в Лондоне, которая станет подготовкой к июньскому саммиту лидеров «семерки». Ранее в японском МИДе заявили, что Япония продолжит «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил и намерена заключить мирный договор на основе своей базовой позиции. Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения России с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Располневший Уилл Смит вызвал сочувствие россиян 5 мая 2021, 18:01

Фото: instagram.com/willsmith

Текст: Евгения Шестак

Российский шоумен Гарик Харламов обратился к подписчикам в Instagram с просьбой поддержать американского актера Уилла Смита, набравшего лишний вес. «Друзья! Кибератака! Давайте напишем @willsmith, что он красавец и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю! Погнали!» – написал Харламов в Instagram. Подписчики с энтузиазмом отнеслись к призыву Харламова. Некоторые написали, что очень долго шли к такой фигуре, как у Смита. Голливудскому актеру среди прочего предложили попробовать шаурму, пельмени, блинчики и «кутабы азербайджанские». Также один из подписчиков Смитта рассказал, как готовить шашлык. «Рецепт шашлыка. Маринуем мясо с луком и специями, настаиваем, на шампуры и жарим. Вуаля, шашлык готов», – написал россиянин. «Он в любом виде красавчик», – написал один из комментаторов. «Когда приехал на лето к бабушке в деревню» – пошутила подписчица. Ранее Уилл Смит опубликовал в Instagram снимок, на котором он предстает в трусах. Актер признался, что находится «в худшей в жизни» физической форме. Аналогичное признание в соцсетях сделал коллега Смита Марк Уолберг. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith) СМИ: Неизвестные атаковали нефтяные месторождения в Ираке 5 мая 2021, 09:36

Фото: Joel Angel Juarez/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

На севере Ирака неизвестные вооруженные лица атаковали нефтяные месторождения, сообщило агентство Reuters. По информации СМИ, нападение не повлияло на процесс нефтедобычи. Детали инцидента пока не приводятся, передает ТАСС. В феврале сообщалось, что военная база на территории международного аэропорта Багдада, которую используют США, подверглась ракетному обстрелу. США открестились от попыток «подчинить Китай» 5 мая 2021, 06:52 Текст: Антон Антонов

Вашингтон стремится «сохранить основанный на международных правилах порядок», а не «сдержать или подчинить» Китай, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, в этот порядок США «усиленно вкладывались на протяжении многих десятилетий», он «сослужил добрую службу» не только американцам. Как заявил Блинкен, «даже с учетом всех его несовершенств этот порядок был полезен для всего мира, включая Китай», и каждый, кто пытается его «разрушить», должен понимать, что США «встанут на защиту», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times. Блинкен отказался соглашаться с требованиями Пекина к США не «жаловаться на ситуацию в Синьцзяне и бесчеловечное обращение с уйгурами, на происходящее на Тайване, в Тибете или Гонконге, поскольку это внутренний вопрос» Китая. Глава Госдепа заявил, что «Китай подписал Всеобщую декларацию прав человека в ООН», которая является «частью основанного на правилах порядка». «Если вы не собираетесь придерживаться своих обязательств, мы будем высказываться по этому поводу», – заявил он, добавив, что не хочет навешивать ярлыки на отношения с Китаем, например, использовать термин «холодная война». При этом Блинкен предостерег от попыток изменить статус Тайваня силовым способом, предупредив, что такие действия стали бы серьезной ошибкой. По его мнению, в последние годы Пекин «ведет себя более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом», но в целом у отношений двух стран «есть и аспекты враждебности, и аспекты конкуренции, и аспекты сотрудничества». Блинкен выразил мнение, что США не призывают своих партнеров, в том числе в Европе, выбирать между Вашингтоном и Пекином, понимая «сложные отношения с Китаем, например, в сфере экономики». Однако «должны быть основные правила, которых необходимо придерживаться», сказал он. Так, Китаю нужно изменить подход к торговле, чтобы соответствовать международным правилам справедливой конкуренции. Напомним, во время встречи в Лондоне главы внешнеполитических ведомств G7 потратили на обсуждение России и Китая в три раза больше времени, чем на другие темы. Госдеп заявил, что «доминирующей темой» был Китай, который обвиняют в нарушении прав человека, «экономическом принуждении» и «агрессивном поведении». Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне 4 мая 2021, 22:27

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на встречу с Путиным в рамках своего визита в Европу, Байден заявил, что «надеется и ожидает, что так и будет», передает РИА «Новости». «Мы над этим работаем», – приводит его слова ТАСС. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Порошенко обвинили в покупке картины Репина и скульптуры Дали через офшоры 5 мая 2021, 01:29

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» отвергла обвинения со стороны международного Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) в том, что Порошенко покупал произведения искусства через офшорные компании. В партии заявили, что юристы бывшего президента «с документами в руках готовы дать массмедиа убедительные ответы на все вопросы, распространенные в фейк-расследовании OCCRP». Утверждается, что Порошенко не контролировал и не контролирует ни один из офшоров, о которых заявил центр, передает ТАСС со ссылкой на «Громадське». OCCRP сообщает, что операции офшорных компаний совершались через счета в австрийском банке Raiffeisen. С 2009 года по 2012 год Порошенко и его супруга Марина купили через офшорную компанию Vernon Holdings (Британские Виргинские острова) итальянскую люксовую мягкую мебель более чем на 100 тыс. долларов. Также были приобретены картина «Казаки на Черном море» Ильи Репина и скульптура Сальвадора Дали «Длинноногий слон», передает РИА «Новости». OCCRP сообщает, что Порошенко был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, но вместо него был указан его сотрудник и деловой партнер Сергей Зайцев. Как заявляет OCCRP, «Raiffeisen позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями». Еще 11 офшорных компаний также были связаны с бизнес-империей Порошенко и работали с Raiffeisen. В 2016 году OCCRP заявил, что Порошенко создал офшорную компанию для реализации активов кондитерской корпорации Roshen, вместо того, чтобы передать их в траст. Сообщалось, что его инвестиционный фонд Prime Assets Capital незаконно вывел из страны почти 4 млн евро.