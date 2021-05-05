Обсуждения России и Китая стали самыми долгими на встрече G7

Главы внешнеполитических ведомств G7 потратили на обсуждение России и Китая в три раза больше времени, чем на другие темы, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.

Он рассказал, что между «полуторачасовыми обсуждениями» Китая и России, «включая Украину и Белоруссию», были «небольшие сессии по 30 минут». Они касались Мьянмы, Ливии, Сирии. Обсуждение Афганистана после «российской» сессии также заняло 30 минут.

На брифинге сотрудник Госдепа заявил, что «доминирующей темой» встречи в Лондоне был Китай. Участники встречи согласились, что хотят видеть его «неотъемлемым членом международного порядка», но Пекин должен «играть по правилам этого международного порядка». Китай обвиняют в нарушении прав человека, «экономическом принуждении» и «агрессивном поведении», передает ТАСС.

США заявили об общей солидарности «с Украиной относительно российской агрессии, которая представляет собой внешнюю угрозу». Также для Украины есть и «внутренняя угроза со стороны коррупции и проблем в продвижении процесса реформ».

От России «хотят стабильных и предсказуемых отношений», сказали в Госдепе, отметив, что «получили мощную поддержку со стороны партнеров и союзников». Вашингтон заверил, что не стремится к эскалации в отношениях с Россией, однако будет «отвечать на безрассудное и агрессивное поведение».

Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб рассказал о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила ему цитатой святого Антония: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».