Эстонию лишили возможности снова нахамить России

В Эстонии остались очень недовольны решением российских представителей игнорировать важнейший международный форум – конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе президенту России. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти.

Изначально конгресс, на который приглашались лидеры России, Венгрии и Финляндии (крупнейшие, наряду с Эстонией, страны с финно-угорским населением) должен был состояться летом 2020-го, в июне, но из-за пандемии коронавируса его отложили на год. Теперь конгресс должен состояться с 16 по 18 июня в Эстонии.

Приглашение Путину на конгресс угро-финских народов в Тарту было сделано еще 2019 году. Первоначально его озвучила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, в апреле того года посетившая Москву с официальным визитом, а впоследствии оно несколько раз повторялось. «Это приглашение Путину от Конгресса финно-угорских народов, а не от меня. Но я была бы рада, если бы мы смогли обсудить тему финно-угорских народов и другие совместные вопросы. Ведь разные мнения, подчеркну еще раз, не означают, что нам не следует общаться», – говорила президент Эстонии в декабре 2020-го.

«Мы действительно пригласили ряд глав государств, но ответа от российского президента на официальное приглашение не получили. Приглашение остается в силе для всех, за время карантина его не отозвали», – пояснял в октябре 2020-го тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

При этом он утверждал, что не видит в России «страну, которая бы уважала международное право и территориальную целостность соседних стран». Рейнсалу сказал с демонстративной издевкой: «Думаю, в Эстонии реалистично оценивают Россию. Мы обеспокоены позицией ее нынешнего руководства, которое не заинтересовано в соблюдении международных обязательств, в том числе в уважении территориальной целостности других стран. Мы встревожены агрессией со стороны России, которая направлена против Украины и Грузии». Рейнсалу призвал Евросоюз дать ответ «настолько сильный, насколько это возможно» на «отравление» блогера Алексея Навального.

Плевок за плевком

Антироссийская эскапада Рейнсалу – далеко не единственное выражение враждебности в адрес РФ, что позволили себе за последнее время эстонские чиновники и политики. Так, весной 2019-го власти Эстонии демонстративно запретили вход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов», поскольку на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета. «Выдача разрешения учебному судну противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма», – заявили тогда в эстонском МИДе. А под конец 2019-го Таллин преподнес России очередной подарок – эстонские спецслужбы угрозами и шантажом вынудили закрыть редакцию портала «Sputnik Эстония», подразделение МИА «Россия сегодня».

22 сентября 2020-го в Эстонии отметили «День сопротивления». Это годовщина окончания существования так называемого «правительства» Отто Тийфа, которое просуществовало в период с 18 по 22 сентября 1944 года, непосредственно перед освобождением Таллина советской армией. На мероприятии спикер Рийгикогу, член праворадикальной Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас произнес пафосную речь, отметив, в частности, что в 1944-м в Эстонии власть нацистов сменилась «советской оккупацией», которая была, дескать, ничуть не лучше. А на площади Свободы в Таллине открылась псевдоисторическая пропагандистская выставка «Пришел «Освободитель» – призванная выставить советского солдата-освободителя в максимально черном свете.

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В середине сентября 2020 года вдруг разразилась обвинениями в адрес России президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она уличила Россию в «устаревшем мышлении» и прочитала, в меру своего понимания процессов, небольшую лекцию по геополитике: мол, развитие и содержание любой империи – это расходы. «И если ты сам очень слаб с экономической точки зрения, находишься в исключительно плохом положении с точки зрения демографии, то ты на самом деле не имеешь возможности взять на себя такие расходы», – сказала Кальюлайд.

По ее словам, в Эстонии полагали, что после воссоединения с Крымом Россия захватит всю Украину, но этого не произошло. «Я думаю, что россияне поняли, что украинский народ, который был бы для них естественным союзником, сегодня этого ни при каком случае не хочет. И повторения этой ситуации пытаются избежать, сводя к тому же к минимуму свои расходы», – пояснила Керсти Кальюлайд. Классика пропаганды, когда врага одновременно стараются представить и опасным и жалким!

Эстонская сторона обвиняет Россию в «переписывании истории» – это потому что РФ не желает каяться за «советскую оккупацию». Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявлял, что якобы «Россия до сих пор оккупирует пять процентов эстонских территорий» – и, соответственно, требует эти земли отдать.

Далее президент Эстонии Керсти Кальюлайд неоднократно называла существующие в стране школы нацменьшинств с преподаванием на русском языке «угрозой» для государства. Недавно стало известно, что при правительстве Эстонии создана рабочая группа, которая к ноябрю должна подготовить план ликвидации русскоязычных школ. Наконец, в апреле 2021-го Эстония, в знак «солидарности с Чехией» выслала российского дипломата.

Из совсем свежего: президент Кальюлайд обвинила Россию в «гибридной войне» против всего западного сообщества и выразила надежду, что государства Западной Европы, вслед за странами Прибалтики вышлют российских дипломатов – тоже из «солидарности с Чехией». Выступая в телеэфире, Кальюлайд подчеркнула, что, дескать, «нападки России против отдельных стран Европы и НАТО» – совсем не редкость. «У всех нас имеется свой похожий случай – будь то киберинцидент или химический инцидент. Теперь свой инцидент произошел у чехов. Здесь мы видим попытку России столкнуть нас друг с другом, разобщить, показать, что они могут, показать, что мы не в силах сделать что-то большее, чем в очередной раз сильно возмутиться», – сказала Керсти Кальюлайд.

Тут надо иметь в виду, что очередные президентские выборы состоятся в Эстонии всего через несколько месяцев – и далеко не факт, что Кальюлайд удастся на них переизбраться. Создается впечатление, что госпожа президент заранее «стелет себе соломки», дабы громкими антироссийскими заявлениями зарезервировать себе место в каких-нибудь структурах НАТО.

Терпение лопнуло

Учитывая все вышесказанное, какой был смысл российской делегации ехать на форум в Тарту? Там наверняка был заготовлен «любезными хозяевами» целый ряд антироссийских заявлений. Бывший министр культуры Эстонии, представитель правой партии «Отечество» Тынис Лукас проговорился, что на конгрессе обязательно поднимут «проблемы» финно-угорских народов, населяющих Россию.

Можно вспомнить, как в 2008 году тогдашний эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес ездил в Ханты-Мансийск – на V Всемирный конгресс финно-угорских народов (такие конгрессы по очереди проводятся в странах проживания этих народов). Там Ильвес провозгласил, что, дескать, со временем финно-угорский вопрос станет неотъемлемой частью диалога России и Евросоюза. Российским финно-уграм Ильвес поставил в пример историю Эстонии. «Наши поэты мечтали об эстонском государстве, и мы сделали выбор в пользу свободы и демократии, – патетически воскликнул он. – Многим финно-угорским народам ещё предстоит сделать такой выбор. Это видно на примере Эстонии – как только вы почувствуете вкус свободы, вы поймёте, что это вопрос выживания, без которого нельзя обойтись».

В канун православного Рождества в 2015 году прозвучало новое скандальное заявление Тоомаса Хендрика Ильвеса об «ассимиляции Россией финно-угорских народов». Описывая «ужасы» пребывания коми, карелов, удмуртов в составе РФ, Ильвес отметил: Россия «прекратила предоставление образования на национальных языках для финно-угорских народов» и тем самым ускорила «исчезновение их культуры». Вполне возможно, что подобный «сюрприз» эстонцы хотели заготовить и на сей раз – уже персонально для президента России.

Все эти факты учли в Ассоциации финно-угорских народов России. «Если первые конгрессы придали финно-угорскому движению определенную активность, а участникам – ощущения единения, надежды на возможно скорое преодоление трудностей и проблем, то в последующем уже после 4-го Всемирного конгресса финно-угорских народов все чаще стали появляться различные резолюции и доклады европейских структур о якобы трагическом положении финно-угорских народов и их культуры в России. Наибольший резонанс получил доклад, подготовленный по поручению ПАСЕ депутатом Европарламента от Эстонии Катрин Сакс, который содержит предвзятые оценки ситуации с этническими, религиозными и языковыми меньшинствами и является серьезным препятствием для дальнейшего развития финно-угорского движения», – подчеркивается в заявлении.

Одной из целей проведения конгресса в Тарту, по мнению ассоциации, является вмешательство во внутренние дела Российской Федерации и ее граждан.

Авторы заявления привели в пример поведение Тоомаса Хендрика Ильвеса в Ханты-Мансийске в 2008 году. Деятельность конгрессов они назвали неэффективной, поскольку на каждом из них поднимаются похожие по сути вопросы, а отношение иностранных организаторов к российским делегациям – неуважительным.

«Практически во всех выступлениях делегатов от Финляндии, Эстонии мы слышим сплошную критику в адрес нашей страны и жизни российских финно-угров. На конгрессах сложилась устойчивая тенденция к акцентированию внимания на негативных аспектах жизни финно-угорских народов Российской Федерации. Считаем, что подобное недопустимо. Конгрессы могут быть эффективными только при условии равноправия, открытости и взаимоуважения», говорится в заявлении. «С учетом вышеизложенного, а также эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, мы считаем нецелесообразным участие представителей финно-угорских народов Российской Федерации на очередном VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Эстонии и ставим под сомнение необходимость проведения конгрессов в будущем», – резюмируется в заявлении.

Организатор всемирного конгресса – Консультативный комитет финно-угорских и самодийских народов уже назвал это заявление несвоевременным и нелогичным. Более того – он даже отказал Ассоциации финно-угорских народов России в праве представлять финно-угорские народы России! Организаторы дали понять, что в любом случае ждут представителей и мордовских, и других финно-угорских народов из России на конгрессе. Почему же они так обеспокоены?

Бывший глава министерства культуры Эстонии Яак Аллик считает, что отказ от приезда официальной делегации россиян означает и отсутствие на мероприятии Владимира Путина. Аллик признал, что неприбытие российских финно-угров станет серьезным ударом по престижности планируемого мероприятия.

Впрочем, решение россиян закономерно – что признают и некоторые жители самой Эстонии. Так, эстонский публицист, главный редактор издания Tribuna.ee Родион Денисов считает, что, хотя совсем уходить с этой и других площадок в рамках Евросоюза Москве не надо, следует ставить условия общения на них, чтобы там не высказывалось «недовольство Россией» с целью «как-то попиариться».