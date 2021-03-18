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США потребовали от строителей «Северного потока – 2» прекратить работу

18 марта, четверг  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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    НОВОСТЬ ЧАСА: США потребовали от строителей «Северного потока – 2» прекратить работу
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    Российские истребители смогут вести бой с территории Белоруссии

    Российские истребители осваивают белорусские аэродромы    18 марта 2021, 21:10
    Фото: Илья Тимин/РИА «Новости»
    Текст: Виктор Сокирко

    Неожиданным прозвучало нынешнее сообщение минобороны Белоруссии о том, что в ходе совместной тренировки военных РФ и РБ «отработан вопрос перебазирования техники России на белорусские аэродромы». Сопротивлявшийся ранее размещению российской авиабазы президент Александр Лукашенко сдался – или это какая-то разовая акция со стороны Минска?

    Сообщение пресс-службы белорусского военного ведомства о передислокации на территорию своей страны российской военной техники было озвучено сразу после завершения СШТ (совместной штабной тренировки). В процессе ее проведения с 16 по 18 марта отрабатывались вопросы применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции региональной группировки войск (сил) Белоруссии и России. Военная техника - это, кстати, не только истребители, но и зенитно-ракетные системы (ЗРС).

    Но надо понимать, что тренировка была именно штабной, с работой над картами и ориентированием на местности. Боевые самолёты ВКС РФ в небо Белоруссии не залетали, а ЗРК С-400 «Триумф» по дорогам не пылили. СШТ не сравнить, скажем, с проходящими сейчас совместными учениями миротворческих подразделений ВДВ России и ССО (Силами специальных операций) ВС Белоруссии. Одни из них проходят на полигоне Поливно в Ульяновской области, где со стороны россиян задействовано порядка 500 десантников и около 100 единиц боевой и специальной техники, а от коллег более 80 белорусских спецназовцев.

    С примерно таким же соотношением сил в обратной пропорции 14 марта начались учения на полигоне «Осиповичский» в Могилёвской области – парашютно-десантный батальон Витебской 103-й отдельной бригады воздушно десантной бригады (около 500 человек) и сто псковичей из 76-й десантно-штурмовой дивизии. Там и по времени по дольше учения продлятся, и парашютные прыжки десантники совершат, и будут отрабатывать разного рода учебно-боевые задачи.

    Впрочем, эффект от СШТ представляется несравнимо выше. И даже, судя по сообщению о перемещении российской военной техники на белорусские аэродромы, ещё и сенсационным. По крайней мере, если понять заявления военных буквально, то Белоруссия вроде как готова наконец разместить российскую авиабазу в Барановичах.

    Можно вспомнить, что президент Лукашенко ранее неоднократно отказывался размещать российскую авиабазу на своей территории. В апреле 2016 года в белорусском МИД заявили, что данный вопрос окончательно закрыт. Четыре российских Су-27СМ, которые некоторое время находились на дежурстве в Барановичах, вернулись в места постоянной дислокации.

    Однако не будем столь наивны – речь о российской авиабазе в Белоруссии не идёт и сейчас. Под словами о «перебазировании российской техники» подразумевалась лишь штабная тренировка с отработкой действий ВКС и ПВО на случай реальных боевых действий.

    Иначе говоря, если завтра война – белорусские аэродромы будут в готовности зажечь огни ВВП и принять российскую боевую технику, в чём сейчас и убедились участвующие в тренировке военные представители двух стран. Собственно, об этом и говорится в сообщении: «Совместная подготовка позволила повысить слаженность действий органов военного управления, соединений и воинских частей, а также уровень подготовки должностных лиц».

    Прошли СШТ над «ящиками с песком», над которыми военные обычно разрабатывают свои планы и задумывают атаки и обхваты.

    Более реальным в плане военного сотрудничества России и Белоруссии представляется создание учебно-боевых центров совместной подготовки ВВС и войск ПВО, о чём ещё 5 марта договорились министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин. Два таких центра будут развернуты в Нижегородской и Калининградской областях, а на территории Белоруссии – в Гродненской области. На базе последнего будет организована совместная подготовка экипажей истребителей Су-30СМ (таких самолётов в ВВС РБ пока 4 из запланированных по контракту 12), а также обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, стоящих на вооружении ВС РФ.

    В те же дни белорусский президент Лукашенко поддержал базирование на территории страны российских самолётов, но именно как учебных, а не стоящих на боевом дежурстве и без присутствия российских летчиков (помимо инструкторов). Ряд экспертов предположили, что таким образом белорусский Батька хочет попросту «отжать» у России истребители, так как покупать Су-30СМ даже по льготным ценам достаточно дорого. Или по крайней мере - пользоваться российской боевой техникой полностью бесплатно. Денег на покупку новых современных самолётов у Белоруссии действительно нет, да и тратиться она на них не особо спешит, рассчитывая на воздушную поддержку России в случае необходимости.

    «Можно отметить, что Белоруссия никогда не числилась в списке основных импортеров российского оружия, – рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Белоруссии Александр Зимовский. – Москва поставляла Минску вооружения и военную технику весьма дозированно и денег за неё, как говорится, «налом» не получала. Если вспомнить поставку в 2005-2006 годах 16 зенитных ракетных комплексов С-300ПС «Фаворит» и С-300В «Антей», оплата за них была проведена по бартеру – взамен на поставку для российских РВСН восьмиосных МАЗов для ракетных комплексов «Тополь-М». ЗРК С-400 в количестве нескольких дивизионов Белоруссии просто подарили.

    Эта «щедрость» была вполне обоснованна, поскольку Белоруссия входит в Единую региональную систему ПВО стран СНГ и прикрывает не только своё небо, но и российское. Минобороны РФ в большой степени рассчитывает на размещение средств противовоздушной обороны на западном направлении именно в Белоруссии.

    С чисто военной точки зрения это означает следующее. Наличие зенитных ракетных комплексов в Гродненской, Брестской, Минской областях даёт задел как минимум в десяток минут, чтобы привести в готовность уже российские средства ПВО в Смоленске и Подмосковье. То же самое касается и применения истребителей с белорусских «аэродромов подскока» – цель ближе».

    Иначе говоря, налицо расширение присутствия российской боевой авиации на западном направлении, пусть даже и в таком, ограниченном пока виде. Российские военные отрабатывают взаимодействие с белорусскими коллегами, и это как раз тот случай, когда география имеет значение. Особенно если иметь в виду, что совсем рядом с Белоруссией - важнейший для пограничной обороны Калининград.

    Что же попросит Белоруссия в ответ на этот дружественный жест? Некоторые выводы уже можно сделать.

    Командующий ВВС и ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб ещё в начале января 2021 года заявлял, что Минск готовится к закупке российских ЗРК С-400, ЗРПК «Панцирь-С», второй партии многоцелевых истребителей Су-30СМ, ударных вертолётов Ми-35, радиолокационных станций «Противник-Г» и «Восток». Объём предполагаемых закупок по сумме контракта можно было бы назвать «сделкой века», если бы не ряд обстоятельств.

    Во-первых, не Турции же продаём, которой тоже существенные скидки делали при контракте по С-400. Во-вторых, эти зенитные ракетные системы уже успели послужить в российских ПВО, то есть их можно считать «уценённым товаром», как и «обкатанные» в небе истребители Су-30СМ. В-третьих, обеспечивать безопасность они будут совместного неба. Исходя из этого, можно предположить, что Минску эти вооружения могут достаться от Москвы практически бесплатно, и всё опять обойдётся неким бартером.


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