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НОВОСТЬ ЧАСА

Посольство в США раскритиковало доклад американской разведки

17 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:37  |  vz.ru
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Сможет ли рубль взять реванш над долларом

От рубля ждут новых высот Виталий Тимкив/РИА Новости
Дорогая нефть подтолкнула рубль к новым высотам – за доллар дают уже 73. Но это может быть далеко не предел. Справедливая цена рубля при такой нефти составляет 69, а не 73 к доллару, оценивают эксперты. Сможет ли российская валюта избавиться от этой недооцененности и вернуться к справедливой оценке?  Подробности...
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Жители Донбасса хотят повлиять на состав Госдумы

Россияне, живущие в ДНР, хотят принять участие в выборах в Госдуму Михаил Почуев/ТАСС
Число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на полмиллиона. Свои голоса после получения российских паспортов смогут отдать жители республик Донбасса. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов? Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Зачем Британия объявила своим главным врагом Россию

Британская русофобия имеет давние корни общественное достояние
«Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу нашей безопасности». Такие слова содержатся в новой внешнеполитической доктрине Великобритании. Каковы реальные, а не декларативные причины столь серьезной оценки Лондона и почему Соединенные Штаты не считают Россию столь же масштабной угрозой? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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На бродячих собак тратятся огромные деньги из бюджета

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Это не милые домашние животные, а самый настоящий подвид диких животных. Вредительский подвид! Что нужно делать? Я уже даже не прошу, как в Ирландии, разрешить фермерам отстреливать диких собак. Но нам действительно проблему надо решить. Подробности...
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России надо учиться воевать с британцами в Арктике

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Сообщения о том, что британский фрегат намерен присутствовать в Арктике – это мастер-класс британской пропаганды. И фрегат Британия направит, и за открытость Северного морского пути планирует бороться. Но на самом деле британцам не надо начинать присутствовать в Арктике – они всегда там были. Просто под водой. Подробности...
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До запрета Библии на Западе остался всего один шаг

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Само существование Церкви, как сообщества людей, которые верят во что-то свое, а не во что прикажут, является проблемой для любого тоталитарного проекта. Этой цели тоталитарной идеологии – форматировать людям мозги и приводить их в полное повиновение – Библия неизбежно мешает. Подробности...
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На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Посольство в США раскритиковало доклад американской разведки
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    Зачем Британия объявила своим главным врагом Россию

    Британская русофобия имеет давние корни    17 марта 2021, 08:15
    Фото: общественное достояние
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу нашей безопасности». Такие слова содержатся в новой внешнеполитической доктрине Великобритании. Каковы реальные, а не декларативные причины столь серьезной оценки Лондона и почему Соединенные Штаты не считают Россию столь же масштабной угрозой?

    16 марта мир с удивлением узнал о том, что британский лев еще может рычать. Премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон представил большой доклад (или, если быть точнее, внешнеполитическую доктрину страны) под названием «Глобальная Британия в эпоху конкуренции».

    В докладе анонсирована весьма агрессивная и наступательная стратегия страны. Вышедшей, напомним, из Евросоюза и снова вынужденной прокладывать маршрут в мировом политическом океане самостоятельно.

    Тысяча лет спустя

    На ста страницах доктрины России уделено не так много места. Однако именно Москва – а точнее, планы действий против «страшного и опасного русского медведя» – являются центральным элементом «европейской» части внешнеполитических амбиций Соединенного Королевства. Так, в доктрине указано, что «НАТО останется основой коллективной безопасности в нашем домашнем евроатлантическом регионе, где Россия представляет собою наиболее серьезную угрозу нашей безопасности».

    С НАТО все понятно. В отличие от ряда европейских стран, Британии альянс нужен куда больше, чем она ему. После выхода из Евросоюза НАТО остается чуть ли не единственным реальным общеевропейским институтом в области внешней политики и безопасности, где Лондон играет одну из ключевых ролей. Хотя бы потому, что из всех европейских вооруженных сил у британцев одна из наиболее сильных и боеспособных армий. И именно через НАТО Британия может хотя бы частично управлять делами континентальной Европы, направляя ее развитие в нужное Лондону направление.

    Вроде бы как к фразам «Россия представляет из себя наиболее серьезную угрозу нашей безопасности» тоже не должно уже быть вопросов – налицо стандартная европейская мантра, которая должна консолидировать Евросоюз. Однако еще можно понять, когда ее произносят прибалтийские страны (считавшие себя оккупированными СССР), Польша (у которой Москва забрала Западную Украину и Западную Белоруссию) и даже Германия, чью столицу дважды (в 1760 и 1945) брали русские войска.

    Однако чего бояться Лондону, откуда взялись разговоры о том, что из России исходит самая серьезная «прямая военная угроза» Британии? Последний раз те, кого можно считать «русскими агентами», стремились взять власть на Туманном Альбионе примерно тысячу лет назад – Эдуард Изгнанник, почти 18 лет проживший при дворе Ярослава Мудрого, в 1057 году прибыл в Англию, чтобы стать наследником престола, но неожиданно быстро скончался. Точно известно лишь то, что не от «Новичка» – ведь тогда не было британских таблоидов, способных внедрить эту мысль в головы добропорядочных англичан.

    Вряд ли британцы это помнят. Наверняка не помнят они и об угрозе Хрущева нанести ядерный удар по Великобритании в случае продолжения последней военной операции против Египта (речь о Суэцком кризисе 1956 года).

    В американский кильватер

    Тогда зачем английским властям на фоне реальных угроз – со стороны, например, исламского терроризма – обманывать население мифами о «наиболее серьезной угрозе из России»?

    Потому что только такая угроза – от реальной, мощной в военном плане державы – может стать основанием для резкого роста военно-политических расходов Соединенного Королевства и полноценному использованию НАТО для контроля за Европой. В доктрине прописано, что Соединенное королевство «останется главным европейским союзником в НАТО и будет работать с союзниками для сдерживания ядерной, конвенциональной и гибридной угроз нашей безопасности, особенно со стороны России».

    И для этого британцы анонсировали рост ядерного арсенала почти на 40%, до 260 боеголовок (на что будет потрачено примерно 10 млрд фунтов стерлингов). Да, после этого страна все равно останется на четвертом месте в ядерном клубе (после США, России и Китая), однако демонстративная готовность потратить такие деньги на оборону докажет Вашингтону целесообразность дальнейших политических инвестиций в Лондон как в ключевого военно-политического союзника на территории Европы.

    На территории Европы – а также на пространстве вокруг Европы. И тут на помощь британцам приходит пресловутая российская угроза. В докладе написано, что «Россия будет более активно действовать на пространстве стран-соседей» Старого Света. И Британия заявила о том, что она намерена «защищать от русских» не только саму Европу, но и эти страны (не входящие, напомним, в НАТО). «Мы поддержим наших (натовских – прим. ВЗГЛЯД) соседей в Восточной Европе, а также страны за пределами этого региона и поможем им защититься от государственных угроз. В частности, речь идет об Украине, где мы продолжим укреплять вооруженные силы этой страны», – говорится в вышедшем британском докладе.

    Вероятно, в рамках этой инициативы помощь Лондона Киеву не ограничится лишь инвестициями в украинскую армию – Великобритания попытается (с подачи самой Украины, заинтересованной в таком шаге) влезть в Нормандский формат и, потеснив Францию и Германию, стать частью процесса мирного урегулирования украинского вопроса.

    То есть подменить европейские интересы в этом вопросе (которые защищает Париж и Берлин) подлинно трансатлантическими.

    А эти интересы различаются кардинально. Если Европа заинтересована в прекращении или замораживании конфликта, то Британия и США заточены на разжигание. Британцы в рамках своей традиционной, многовековой политики по ослаблению континентальной Европы, а американцы – в рамках своей политики по сдерживанию России на всех фронтах.

    Британские власти понимают, что встроив свою внешнеполитическую доктрину в кильватер американской, им будет проще и дешевле добиться лидерства как минимум на европейском пространстве.

    А где же Китай?

    Правда, здесь есть один тонкий момент. Внешнеполитическая доктрина США и Великобритании расходятся вопросу о месте России и Китая в ранжире врагов.

    Американцы называют своим главным врагом именно Китай, тогда как Россия в Вашингтоне позиционируется как какая-то назойливая держава, способная испортить американцам жизнь, но при этом не имеющая ни идеологических, ни экономических, ни даже политических ресурсов, чтобы как-то оспорить американский миропорядок. Которую сдерживают лишь потому, что плохо к ней относятся. Британцы же (ранее хваставшие, что, в отличие от заключивших торговые соглашения с КНР континентальных европейцев, готовы сопротивляться китайской экспансии), позиционируют в доктрине Пекин как «системного конкурента», а Россию – как главного врага.

    Да, пока это различие не играет особой роли (сдерживать будут и Москву, и Пекин). Однако если в Вашингтоне наконец-то прислушаются к советам умных американских политологов и поймут, что нельзя одновременно сдерживать Россию и Китай, что это одновременное сдерживание лишь толкает Москву к Пекину и усиливает последнего, то подход США может измениться. А вот сможет ли Британия подстроиться под это изменение?


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