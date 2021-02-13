Украинских атомщиков отправляют собирать клубнику в Польшу

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13 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 20:34  |  vz.ru
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Цифровой рубль может стать орудием России

Цифровой рубль может защитить Россию от санкций Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль? Подробности...
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Лукашенко «перевоспитал» белорусов в любви к России

«Потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – предупредил Лукашенко Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Президент Белоруссии заявил, что более двух третей его сограждан выступают за союз с Россией. При этом он сослался на результаты пока не опубликованного исследования. Эту однозначно хорошую новость мешает принять на веру то, что год назад социология по этому же вопросу была безрадостной, а теперь для Лукашенко крайне важно доказать свою полезность России.  Подробности...
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«Обмен шпионами» раскрыл тайный метод польской разведки

11 февраля 1986 года, Берлин, идет процедура обмена rtn, peter wuest/picture alliance
rtn - radio t/ТАСС
35 лет назад, 11 февраля 1986 года, в Берлине на Глиникском мосту (известном как «Мост шпионов») произошел последний обмен заключенными между Советским Союзом и Восточным блоком с одной стороны и коллективным Западом с другой. Судьба некоторых фигурантов этого обмена сложилась настолько фантастически, что удивляет даже сегодня. Подробности...
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Пять лет евроассоциации обернулись для Украины катастрофой

Ассоциация с ЕС превратила Украину в беднейшую страну Европы Алексей Куденко/РИА Новости
Украина намерена скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни. Что приобрела и что потеряла Украина от евроассоциации и зачем потребовались корректировки соглашения? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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России пора заняться малыми странами Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Евросоюзе решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих. Подробности...
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Деятели культуры плюют в собственную кормушку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...
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Непредсказуемость Турции развязала России руки

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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    Украинских атомщиков отправляют собирать клубнику в Польшу

    Работники «Восточного ГОК» теперь чаще бывают на забастовках, а не на работе    13 февраля 2021, 19:55
    Фото: Суспільне Кропивницький/YouTube
    Текст: Андрей Резчиков

    Украина рискует потерять «Восточный ГОК» - единственное занимающееся добычей и переработкой урана предприятие страны. И.о. министра энергетики Юрий Витренко считает, что сотрудники этого комбината атомной отрасли принесут больше пользы, если уедут на заработки в Польшу. Такое мнение у кандидата на пост министра энергетики и первого вице-премьера Украины сложилось после прочтения «библии экономиста».

    На этой неделе и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко провел совещание по проблематике находящегося на территории Кировоградской области «Восточного горно-обогатительного комбината» – единственного в стране добытчика урановой руды. Работники предприятия ранее неоднократно выходили на акции протеста из-за задолженностей по зарплате.

    Как пишет «Страна», представителей ГОК поразила реакция Витренко в ответ на слова о том, что шахтеры будут увольняться и уезжать на работу за границу, если ситуация не изменится. По мнению чиновника, условия за границей лучше, поэтому уехавшие на заработки будут отправлять обратно на Украину денежные переводы. «У нас переводы от заробитчан (уехавших на заработки за рубеж) одни из основных источников для экономики», – сказал Витренко.

    «Восточный ГОК», по мнению чиновника, вообще нужно ликвидировать. «Чтобы быть богатыми как нация, нам нужно понимать, что если где-то проще и дешевле выращивать бананы, то выращивать их нужно не в Украине. Если где-то проще и дешевле добывать урановый концентрат, для того чтобы Украина была богатой, добывать его нужно не в Украине. Это опубликовано в книге Адама Смита, которая появилась, не знаю... 200 лет тому назад. Это библия экономиста», – сказал Витренко.

    До последнего времени на предприятии производилось около 1 тыс. тонн концентрата урана при потребности около 2,4 тыс. тонн в год, необходимого для производства ядерного топлива на украинских АЭС. Теперь зарплата не выплачивается в связи с приостановкой добычи руды. Похожая ситуация была в 2017 году, тогда шахтеры, работающие на урановых рудниках, тоже выходили на забастовки. Осенью и в декабре прошлого года шахтеры протестовали против невыплаты зарплат вместе с работниками других шахт и комбинатов. Предприятие возобновило работу 12 января.

    Проблемы в энергетической отрасли Украины начались после госпереворота в 2014 году, когда новое руководство объявило о планах отказаться от российского ядерного топлива – ТВЭЛов – в пользу продукции американской компании Westinghouse. Но использование в построенных по советским проектам реакторах украинских АЭС американских топливных сборок неоднократно приводило к внеплановым остановкам и длительному ремонту. В конце 2018 года украинская компания «Энергоатом» и российская ТВЭЛ продлили контракт на поставку ядерного топлива до 2025 года.

    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что «Восточный ГОК» был построен во времена СССР и входил в цепочку предприятий атомной отрасли, поставляя урановую руду в различные регионы Советского Союза, в том числе в Россию, где происходила стадия обогащения и изготовления ТВЭЛов – топливных стержней для ядерных реакторов. «Украина длительное время, экспортируя урановую руду, зарабатывала на этом валюту. В какой-то момент эти поставки шли в зачет поставляемых из России ТВЭЛов со скидкой», – напомнил Охрименко.

    Но после майдана в 2014 году ситуация поменялась, в последние годы на предприятии возникла масса технических проблем. «Насчет условий труда я согласен с Витренко. Работу запустили и сейчас надо заняться комбинатом, покрыть долги, провести реконструкцию, чтобы ГОК мог нормально добывать урановую руду. Если проблему не решить, то комбинат закроется», – говорит эксперт.

    Особенностью подобных объектов является то, что у местных жителей нет другой работы. «Если закрыть комбинат, то Украина потеряет источник дохода. Зачем это делать? Это чистейшая глупость. Сложно понять мысли и действия некоторых наших министров. Украине в любом случае нужно сырье для атомных электростанций, ТВЭЛы. Даже несмотря на все заявления о покупке топлива в США, часть все равно будет покупаться в России. Почему не продавать в Россию урановую руду?» – задается вопросом собеседник.

    Охрименко подчеркнул, что при закрытии предприятия не возникнет угрозы попадания на внутренний рынок радиоактивных материалов, потому что необогащенный уран – это не более чем руда, обогатить ее могут только те страны, где есть полная цепочка ядерного синтеза, как в России. Но может произойти экологическая проблема. «На территории предприятия находится карьер, громадное количество металла, каких-то ям. Если это не законсервировать, то там будет экологическая катастрофа, начиная с загрязнения воды, обвалов», – предупредил эксперт.

    Что касается заявления Витренко по поводу возможностей шахтеров зарабатывать в Польше, то далеко не каждый захочет покидать Украину. «А если человек не может или не хочет уезжать? Беда в том, что другой работы в регионе нет. Может произойти гуманитарная катастрофа. Если вы действительно хотите закрыть комбинат, то пройдите всю процедуру, законсервируйте, дайте людям новую работу, как это обычно делают. А если вы бросите все как есть, будут проблемы. В данном случае в действиях отдельных представителей украинской власти нет никакой здравой логики», – убежден Охрименко.

    На слова украинского чиновника отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале политик отметил, что «украинские руководители подтверждают: именно они, а не российская вакцина, как утверждает глава МИД Кулеба, являются самым эффективным гибридным оружием против собственной страны и ее народа». «Они продолжают уничтожать промышленность и экономику Украины. Это единственное, по сути, что они умеют отлично делать», – пишет Пушков.

    Руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев уверен, что претендующий на должность министра Витренко «должен был выступать как государственник, а он разглагольствал в том духе, что прибыль превыше всего». «Миссия таких людей как Витренко – сделать красивую презентацию, собрать бабло, а там трава не расти. Заявление Витренко – в стиле дорвавшейся до власти поросли, для которой Украина всего лишь ресурсная территория с безропотными аборигенами, которых можно безнаказанно грабить. Возможно, такую позицию будущего видения Украины разделяют патроны господина Витренко – МВФ и посольство США», – полагает Золотарев.

    Эксперт подчеркивает, что слова чиновника не понравились не только работникам «Восточного ГОК», но и остальных украинских промышленных предприятий.

    «Ничтоже сумняшеся господин Витренко выписывает этим работникам «путевку на трускавки», то есть на сбор клубники в Польше. Это более чем достаточная иллюстрация его способностей»,

    – уверен собеседник.

    Юрия Витренко называют одним из вероятных кандидатов на должность премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля, но «даже Юлия Тимошенко на три головы выше его как менеджер и как человек, что-то понимающий в управлении государством, по крайней мере у нее есть антикризисный опыт 2008-2009 годов», считает руководитель «Третьего сектора».

    «Депутаты дважды прокатили назначение Витренко на должность министра энергетики, несмотря на прямую поддержку Владимира Зеленского. Президента услышало всего 177 представителей парламентского большинства. Это тревожный сигнал. Но президент закусил удила и решил доказать, что «будет по-моему». Думаю, будет третья попытка утверждения Витренко, а дальше уже прямая дорога к премьерскому креслу. Но с каждым таким заявлением, как при общении с работниками «Восточного ГОК», шансы на поддержку Верховной радой кандидатуры Витренко становятся все меньше, потому что надо быть полным политическим самоубийцей, чтобы подписываться за такого персонажа», – подытожил Андрей Золотарев.


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