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3 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 18:03  |  vz.ru
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    Госдеп дал Украине нелепый рецепт победы над Россией

    Современная Украина в реальности выглядит гораздо хуже, чем пытается изобразить Нуланд
    		   3 декабря 2021, 17:30
    Фото: Nazar Furyk/ZUMA/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    «Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас». Эти слова замглавы Госдепа США, посвященные Украине, стали еще одним свидетельством того, насколько анекдотично в Вашингтоне видят эту страну – впрочем, как и Россию. Зачем же Виктория Нуланд сделала подобное заявление и какова реальная картина качества украинской жизни?

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, посетившая Киевский форум безопасности, очевидно, решила вести себя в соответствии с пословицей When in Rome do as the Romans do («В Риме поступай как римлянин»). Иными словами – хохмила и кавээнила вовсю.

    Например, пытаясь дать украинцам рецепт для победы над Россией, она предложила сделать так, чтобы россияне сами бежали на Украину, умоляя дать им гражданство: «Речь идет о мирном сосуществовании между вами. Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас... Многие россияне хотят, чтобы то, что происходит в вашей стране, происходило у них». 

    Виктория Нуланд и сама не верит в то, что говорит. На это указывает уже построение фраз: «в такой стране, как у вас... то, что происходит в вашей стране» – максимально обобщенно, ничего конкретного. Ведь если начать разматывать этот клубочек, хозяевам Форума станет обидно. А обиднее всего будет самой Нуланд, ведь тогда окажется, что, размотавшись, этот клубочек привел к ней самой. Но ради интереса давайте пробежимся по основным моментам жизни простых россиянина и украинца. Может есть чему завидовать? Может пора паковать чемоданы?

    Цены и доходы

    Тут неудача: Жить в Киеве сегодня в среднем дороже, чем в Москве, подсчитали в издании Economist. В рейтинге учитывается 173 страны, и Украина взлетела со 101-го места (2020) сразу на 88-е. Иными словами, россиянам из фантазий Нуланд вначале придется накопить на жизнь в обетованной Украине.

    Но ведь говорят, что средняя зарплата на Украине превысила 14 тыс. гривен (около 37 тыс. рублей), что сопоставимо с Россией? Это, мягко говоря, неправда, утверждает член Набсовета «Альтбанк» (Украина) Татьяна Острикова. Согласно ее подсчетам, на 500 долларов и выше в месяц (35 и более тысяч рублей) живут около 4,7% украинцев. Тогда как половина довольствуются 5250 гривен (14 тыс. рублей) – именно таков медианный среднедушевой доход. Еще у 30% он и того ниже: до 4000 гривен (менее 11 тыс. рублей).

    Этот же разрыв виден и по ВВП на душу населения по ППС (паритет покупательной способности). У Украины в 2020 году он составил 13,1 тыс. долларов, у РФ – 28,1 тыс. долларов. Наконец, согласно недавним подсчетам ОЭСР, суммарные пенсионные накопления украинцев составляют 123 млн долларов. И по этому показателю Украина делит последнее место в мире вместе с Пакистаном. 

    Украинская экономика существует в каком-то устойчивом виде только благодаря денежным переводам трудовых мигрантов: эквивалент 12 млрд долларов в январе – октябре 2021 года. А вот лихорадка на энергорынках нанесла экономике Украины серьезный удар. Там уже зафиксированы импортные партии огурцов из РФ (впервые в истории!).

    Но это верхушка айсберга. Согласно заявлению Федерации работодателей Украины, 90% предприятий не перенесут таких высоких цен на газ. Фармацевты, химпром и производители стекла уже на грани остановки производств, фермеры планируют отказываться от ранних овощей. Все вместе это – удар по рынку труда, рост импорта и падение курса гривны. Люди это чувствуют: треть украинцев готовы ехать на заработки в Европу.

    Парадокс, да? Нуланд приглашает россиян в страну, откуда в массовом количестве бегут сами ее обитатели.

    Инфраструктура

    В ноябре Украина отметила не только очередную годовщину евромайдана. В ноябре 2013 года в Киеве была открыта 52-я станция метрополитена. В этом году, если успеют, откроют еще одну. А вот знаменитый Подольско-Воскресенский мост в этом году не достроят: сроки сдвинули на 2024-й. Знаменит этот мост тем, что даже термин «долгострой» к нему неприменим, ведь закладывали мост еще в 1993 году. 

    В Москве же только в 2018 году ввели в строй 17 станций. А всего с 2014-го – 51, не считая станций МЦК. Хотя считать по станциям все же немного нечестно. Даже если убрать воровство, все равно киевский бюджет (2,16 млрд долларов) несравним с московским (38,3 млрд). При этом в России есть вещи, которые покажутся украинцу совершенно космическими. Тем более что никаких миллиардов для них не нужно.

    Так, в Киеве лишь недавно отказались от жетонов для оплаты проезда в метро. Для того, кто катался по Москве с «Тройкой», проезд в Киеве будет мукой. Сравнительно дешевой, впрочем: 8 грн (22 рубля). Есть 4G-интернет. Работает терпимо, правда, появился он только в марте 2020 года, а до всех станций его дотянули только в 2021-м. О запуске 5G-Ready, как в Московском метрополитене, пока не слышно. 

    Если говорить об удобстве жизни, нельзя обойти вниманием доступность ипотеки. В 2020 году в России выдано 1,78 млн ипотечных кредитов на сумму 4,44 трлн рублей. По итогам 2021 года ожидается еще 5 трлн. За те же годы на Украине банки выдали ипотечных кредитов на 3,8 млрд гривен (10,3 млрд рублей) и на 6 млрд гривен (16,2 млрд рублей). Иными словами, даже с поправкой на количество населения объемы ипотечного кредитования на Украине в 2020 году были в 108 раз меньше. Ипотека важна не только потому, что стимулирует работу экономики. Одновременно она – фактор и показатель стабильности валюты.

    Государство и общество

    Ну и наконец – Украина вот уже семь лет живет в состоянии гражданской войны. Эта война идет не только в Донбассе, общество до сих пор не достигло консенсуса относительно событий 2013–2014 годов и вряд ли когда-либо его достигнет. Что, в свою очередь, делает достижение мира в Донбассе трудновыполнимой задачей.

    Украинское государство в этом конфликте выступает с жестких нациецентричных позиций, усугубляя раскол. Выбор нелояльных – внутренняя или внешняя эмиграция. И как раз в Россию. Последний вариант выбрали уже порядка 1,2 млн человек (2016–2021 годы). Обратную рокировку проделали всего 52 тыс. россиян, причем этот ручеек иссякает: в 2014 году желающих было 15,5 тыс., а за 2020-й – всего около 3 тыс. Так что насчет многих Нуланд кто-то обманул. 

    Украинцев явно становится мало (а будет, по прогнозам самих украинских ученых, еще меньше), и власть собирается решать проблему введением множественного гражданства:

    «Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства», – заявил Зеленский, внося проект закона в ВР. Россия пропущена не случайно: на ее граждан нормы этого закона распространяться не будут. Ради счастья стать гражданином Украины от российского паспорта придется отказаться.

    Но это в том случае, если нравится быть человеком второго сорта. Украина не просто нарушает гуманитарные права иных этнических групп. Тут эти нарушение – часть государственной политики. Но если в Прибалтике это унижение компенсирует паспорт с шенгеном, то преимущества украинского гражданства туманны. С учетом же всего сказанного, Украина как Земля обетованная для россиян – очень смелая фантазия.

    О чем все это, госпожа Нуланд?

    В целом все это известные вещи, и слова Нуланд – единственная причина их снова проговорить. Хотя сама она вряд ли верит в сказанные глупости. Более того, в Киеве тоже вряд ли сильно обрадовались бы такому потоку переселенцев из России. Тогда зачем Госдеп их туда приглашает?

    Прежде всего, Нуланд эксплуатирует один простой принцип: если нечего сказать – ври. Врешь – ври хорошее. Тем более, когда обещанные толпы россиян не материализуются, вряд ли Нуланд кто-то это предъявит.

    А главное – она пытается достучаться до украинцев: силой вы Россию не возьмете все равно, возьмите бутербродом с маслом, который будет больше и жирнее российского. Но это уж она зря. Эти люди и войну-то затеяли, чтобы на ней воровать. А благотворительность еще никого богаче не делала.


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