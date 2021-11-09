Борьба с COVID-19 в Прибалтике обернулась унижением русских

В коронавирусной катастрофе, которую сегодня переживает Латвия, оказывается, виноваты русские жители этой страны. По крайней мере, некоторые местные политики публично высказывают эту оскорбительную позицию, называя русских «советскими колонистами». На самом деле, местные власти так или иначе способствовали распространению инфекции прежде всего среди русских сограждан.

О том, что русские составляют большинство ковид-пациентов в Латвии, заговорили с месяц назад. И теперь среди латышей все сильнее нарастает раздражение на своих русскоязычных соседей. Так, депутат Сейма Латвии от правящей коалиции Янис Иесалниекс (член праворадикального Национального блока) полагает, что к введенному в ней локдауну Латвию привели «советские колонисты». Он посетовал в Twitter: «Латышские дети теперь не смогут учиться и заниматься спортом, потому что приехавшие в советское время колонисты не торопятся вакцинироваться и теперь перегружают больницы. Так несправедливо».

«К русскоязычным пенсионерам на русском обращаться... нельзя»

В свою очередь, семейный врач Андрис Бауманис в интервью журналу Ir заявил, что страну ждёт еще много смертей. «Умирать будут в основном непривитые русскоязычные люди пенсионного возраста. Цинично, но это окажет положительный эффект на социальный бюджет, потому что каждый умерший его разгружает», – заявил Бауманис. Врач в интервью журналу отметил, что большинство невакцинированных пациентов старше 60 лет – русскоязычные люди, «которые очень ждали вакцины "Спутник" и живут в совершенно ином информационном пространстве».

Других врачей, по их словам, волнует не язык, на котором общаются пациенты, а то, что русское население хуже информировано о болезни. «Русскоязычное население получает информацию из других источников. И, очевидно, эти источники не слишком правильные, или не дают хорошую информацию о том, что делать. И они не пользуются информацией, которая предлагается на латышском языке», – отметил руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

Из каких «источников информации» подпитываются, увы, многие русские жители Латвии, свидетельствует скандал с увольнением из Государственной инспекции труда бывшего евродепутата от Латвии Андрея Мамыкина, руководившего там пресс-службой. Мамыкин, ранее известный в Латвии тележурналист, параллельно работе в Госинспекции труда вел на YouTube канал Mamikins.tv, на котором выражалась точка зрения латвийских «антиваксеров». В частности, Андрей Мамыкин разместил у себя на канале интервью с бывшим фельдшером Рижской Восточной клинической университетской больницы Мариной Корнатовской, которую ранее из-за распространения фейковых новостей о Covid-19 задерживала полиция Латвия.

Латвийский оппозиционный политик Вячеслав Домбровский заявил, что о коллективном состоянии умов нынешнего правительства Латвии красноречиво свидетельствуют хроники его попыток принять решение обратиться к русскоязычным жителями Латвии на их родном языке.

«19 октября. Премьер картинно ругает министра здравоохранения Даниэля Павлютса за то, что он не обращался к русскоязычным на русском. Мол, ещё весной в правительстве об этом говорили, мы так поняли, что вы сделаете!! Отматываем на заседание правительства 29 апреля. Министр: надо к русскоязычным обратиться на их родном языке! Премьер: поддерживаю! Эксперты и Генпрокурор: согласно принятым законам о государственном языке, отправить жителям газеты или письма на русском – противозаконно! Просим Сейм поменять закон? Правительство после долгих дискуссий решает закон не менять. Значит, к русскоязычным пенсионерам на русском обращаться... нельзя. Занавес», – констатирует Домбровский.

«Государство само себе оказало медвежью услугу»

28 октября в Сейме Латвии состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности. Участники заседания пришли к выводу, что «размещение информации параллельно на иностранном языке на лестничных клетках и в лифтах не только разрешено, но и очень желательно». Представитель государственного отдела вакцинации Инга Васильева заверила членов комиссии, что уже так и делается. С сентября также, по её словам, ведется активное сотрудничество с региональными русскоязычными СМИ.

Тем не менее, руководитель политологического центра Providus Ивета Кажока отмечает, что значительная часть русских пенсионеров до сих пор не получила качественной информации о вакцинации. «Тех, кто не был вакцинирован, но готов рассмотреть вопрос о вакцинации, в два раза больше в русскоязычной группе, чем в группе носителей латышского языка. И не наблюдается такого, чтобы русскоязычное население было особенно настроено против вакцинации», – подчеркнула Кажока.

При этом даже в разгар пандемии правительство Латвии продолжает бороться с местными русскоязычными СМИ. На днях власти отобрали лицензию на вещание у Первого Балтийского канала – хотя там собирались запустить цикл передач «Будем информированными и здоровыми», посвященный проблематике вакцинации. Программу предполагалось выпускать одновременно на латышском и русском языках – но теперь её не будет. «Государство само себе оказало медвежью услугу», – отметил представитель ПБК Вячеслав Степаненко. Однако, этого мало: объявлено, что после 1 января закончится русскоязычное вещание на LTV7 – единственном государственном телеканале, которому дозволялось выпускать программы на русском языке.

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Российская журналистка Анастасия Миронова, хорошо знакомая с ситуацией в Латвии, объясняет факт, что русские заражаются коронавирусом чаще латышей, их бедностью. «Русские там живут плохо и очевидно – на правах людей второго сорта. Они беднее, хуже питаются, у них реже встречаются в собственности дачи и деревенская земля, где можно было бы скрыться от эпидемии. Они чаще пользуются общественным транспортом, потому что реже владеют автомобилем. И они живут в более дешевых районах городов, где плотность населения выше. Все это делает ожидаемой некоторое превышение тяжелых случаев заболевания среди латвийских русских», – отмечает Миронова.

Она сравнивает положение русских в Латвии с ситуацией, в которой оказались черные в США. «Помните, когда американцы болели, оказалось, что больше других страдают чернокожие. Потому что они не могут себе позволить уйти на карантин, ведь они работают на складах, пищевых производствах, которые нельзя остановить. Они живут тесно, кучно, у них хуже питание, они тяжело работают и меньше гуляют – как результат, эти люди и болели тяжело. И в Латвии с русскими такая же ситуация, полагаю. И вакцины тут никакой роли не играют...

Сегодня русским сказали, что они – тупые потомки колониалистов, из-за которых страдают латышские дети. По-моему, это слишком... И уверена, что латыши сами сейчас испугаются дать реальную статистику тяжелой заболеваемости и гибели населения от ковид-19 с разбивкой на национальность», – заключает Миронова.

«Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой»

Отчасти эти наблюдения подтверждаются итогами опроса, проведенного Университетом имени Страдыня (RSU). «Прослеживаются социально-экономические корреляции: чем меньше человек зарабатывает, чем менее престижной работой он занимается, тем выше вероятность, что он не собирается прививаться и что его знания о вакцинации не очень богаты. То, что вы называете теориями заговора, больше поддерживают люди, которые занимают низкую позицию в социально-экономическом плане», – поясняет профессор RSU Сергей Крук.

По его словам, для людей с невысокими доходами основным средством информации являются социальные сети и некие личные авторитеты. «Кто среди них авторитеты – это уже предмет для отдельного исследования. А этнической корреляции там нет. По крайней мере, это исследование показывает, что есть социально-экономические причины. И с этим надо работать, исходя из этого строить стратегии коммуникации. А не придумывать что-то о национальной принадлежности», – заявил Сергей Крук.

А политолог Юрис Розенвалдс полагает, что повышенный скепсис насчет вакцинации среди русскоязычных может быть связан с их исторически большим недоверием к власти. «К сожалению, после того, как разразился Covid-19, правительство и органы государственного управления очень мало сделали для того, чтобы общаться должным образом с русскоязычным населением», – считает Розенвалдс.

Действительно, русские за десятилетия привыкли к тому, что ничего хорошего от властей Латвии им ждать не приходится. Была надежда, что с началом коронакризиса власти свернут дискриминационную политику, удовлетворившись уже сделанным (в 2018 году, например, в стране окончательно запретили русское образование) – и сосредоточатся на насущных проблемах.

Но на практике такого не произошло. На период коронакризиса пришелся очередной раунд гонений на проживающих в стране русских журналистов, запрет советским ветеранам носить свои награды, а со дня на день запретят носить и георгиевские ленты. Видя такое к себе отношение, русское население в Латвии привычно ропщет и замыкается в себе. Ну а поскольку кампания за прививки изначально носила в себе привкус дискриминации (власти до последнего не соглашались обращаться к 35 процентам населения на его родном языке), то разве удивительно, что она оказывается малоэффективной?

Порою русским кажется, что даже в ходе антипрививочной кампании над ними намеренно издеваются. Минувшей весной в Латвии стартовала социальная акция «Два миллиона причин вакцинироваться!» Певица Лайма Вайкуле, актёр Ивар Калниньш и другие местные знаменитости, глядя на латвийцев с больших билбордов, призывали их спешить на прививочные пункты.

Среди участников компании оказался бывший футболист сборной Латвии Каспарс Горкшс. Плакаты с ним были подготовлены в двух вариантах – латышско- и русскоязычном. Слова Горкша на латышском звучали следующим образом: «Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке». Официальный же перевод плаката на русский оказался таким: «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой». Русские рижане жаловались, что такой призыв воспринимается как издевательство.

Вскоре плакат исправили. После этого смех усилился, ибо в новой версии футболист говорил так: «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой». Иронично настроенные русские латвийцы предложили свой вариант: «Я вакцинируюсь, потому что не хочу встретить прабабушку Каспарса Горкшса».

Так или иначе, присутствующая в латвийском обществе тенденция «найти крайнего за коронавирус среди русских» постепенно крепнет. Ещё один скандал инициировала оппозиционный депутат Сейма Карина Спруде. Она обратилась в полицию с заявлением на помощницу коалиционного депутата Сейма Мариса Мичеревскиса (партия «Развитие/За!») Селму Левренце. Спруде обратила внимание на то, что Левренце, рассуждая в «Твиттере» о том, нужно ли распространять информацию о вакцинации на русском языке, написала: «Чем больше людей, которые говорят по-русски, умрут, тем лучше для латышского языка».

Сама Селма Левренце, впрочем, заявила, что её не так поняли и не увидели в её словах сарказма в отношении настоящих националистов. «Это был ответ на твит, в котором был прокомментирован тот факт, что в Латвии сейчас такая тяжелая ситуация, и это связано с маленьким объемом информации о происходящем на русском языке. Я иронизировала по поводу того, как звучит риторика националистов, когда они блокируют в правительстве какие-то решения только ради того, чтобы не публиковать информацию на русском языке», – заверила Левренце.