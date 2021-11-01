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Россия столкнулась с нехваткой кислорода

Обращение с медицинским кислородом требует особых навыков Денис Абрамов/РИА Новости
COVID-больницы от Иваново до Уренгоя и от Сыктывкара до Севастополя столкнулись с одной и той же бедой – не хватает медицинского кислорода, без которого невозможно лечение тяжелых больных. Когда главы регионов забили тревогу, на помощь поспешило Минобороны, которое делится кислородом из своих запасов. Почему возник дефицит, кто от него страдает, помимо врачей и пациентов, и как решить эту проблему?  Подробности...
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Украинским больным COVID-19 устроили кислородное голодание

Украинские больницы переживают серьезный кислородный кризис Dmytro Smolyenko/Global Look Press
Украинские медики бьют тревогу: запасы кислорода в больницах на грани, уже несколько клиник столкнулись с необходимостью вывозить пациентов в другие медучреждения. По стране ползут слухи о смертях из-за недостатка кислорода и о том, что власти пытаются эти случаи скрывать. Что же в реальности происходит и кто виноват в происходящем? Подробности...
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    Украинским больным COVID-19 устроили кислородное голодание

    Украинские больницы переживают серьезный кислородный кризис
    		   1 ноября 2021, 10:36
    Фото: Dmytro Smolyenko/Global Look Press
    Текст: Николай Стороженко

    Украинские медики бьют тревогу: запасы кислорода в больницах на грани, уже несколько клиник столкнулись с необходимостью вывозить пациентов в другие медучреждения. По стране ползут слухи о смертях из-за недостатка кислорода и о том, что власти пытаются эти случаи скрывать. Что же в реальности происходит и кто виноват в происходящем?

    Украине, на первый взгляд, банально не повезло. В октябре резко пошла вверх статистика заражений COVID-19. Если 1 октября было зафиксировано 12,6 тыс. новых заболевших, то в 20-х числах суточный прирост перевалил за 23 тысячи.

    К тому же количество смертей от коронавируса значительно выше, чем в конце прошлого года при сопоставимом приросте заболевших: суточный максимум за октябрь 2020 года – 173 смерти, за октябрь 2021-го – 732. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии, почти на 60% больше, чем в апреле 2021 года, во время череды предыдущих антирекордов. Тогда же чиновники украинского Минздрава отрапортовали: в больницах Украины удалось развернуть 67 тысяч коек с кислородом – и это максимум. 

    Отсюда простой вывод: раз больше смертей – значит, больше и тяжелых случаев, требующих лечения в стационаре. И это так. Если в апреле заполненность ковидных мест составляла 58-60%, то сейчас в среднем 66%, а в ряде густонаселенных регионов Юго-Востока Украины он значительно превышен. Так, в Херсоне еще 18 октября вышли на 100-процентную заполненность, начав развозить заболевших по больницам области.

    А затем на фоне пикового спроса на кислород остановились сразу два завода. «Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме», – заявил главный санврач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала «Рада» еще 21 октября.

    Всего на Украине более 20 предприятий, производящих медицинский кислород. Но остановил производство «Линде Газ Украина» (Днепропетровск) – крупнейший поставщик, и очень скоро кислорода стало не хватать всем. Скажем, западные области были вынуждены закупить кислород в соседней Польше, это было банально быстрее, чем искать его на Украине.

    Руководство Киева и Харьковской области обратились за помощью к металлургическому холдингу «Метинвест», получив гарантии поставки 300 тонн кислорода до конца октября. Но кардинально ситуацию это не изменит: по словам главы комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, текущая суточная потребность украинских клиник в кислороде – более 340 тонн.

    Любопытно, что как раз в начале октября Минздрав Украины пообещал обеспечить больницы кислородом даже в случае экстренных ситуаций: «Мы уже работаем над потенциальным увеличением поставок кислорода в случае необходимости. Договорились поработать над этим и со стороны компаний-поставщиков, и со стороны учреждений здравоохранения... Так что я уверен: если сейчас Минздрав и департаменты на местах возьмутся за свою часть работы, то кислородом будем обеспечены», – заверял первый замминистра Александр Комарида. Странно, что при составлении своих планов в министерстве забыли о такой вещи, как регламентные работы.

    Между тем развитие такой ситуации можно было предусмотреть.

    В мае Минздрав Украины оказывал гуманитарную помощь Индии, где в то время свирепствовал штамм «дельта», добравшийся теперь и до Украины: «Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какая помощь может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода», – говорил тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

    Впрочем, к чему так далеко ходить. Достаточно поднять публикации в украинских СМИ за март 2021 года или за декабрь 2020-го, чтобы увидеть, что тема нехватки кислорода во время пиков заболеваемости возникает постоянно. Об этих пиках и угрозах нового штамма министерство предупреждали врачи еще в мае, говорит глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. По его словам, врачи заметили, что потребность в кислороде в российских клиниках выросла в четыре-шесть раз.

    «Главный санитарный врач Херсонской области докладывал об этом лично главсанврачу Игорю Кузину и лично министру Виктору Ляшко. Они сказали, мол, что проблемы в России и в Крыму связаны не со штаммом «дельта», а с тем, что якобы российская вакцина плохая и малоэффективная. Хотя это вообще не связанные вещи. Наш МОЗ решил, что они всех вакцинируют и не нужен будет кислород. Хотя врачи все лето говорили в один голос, что вакцинация не решит сама по себе проблему... Мы предупреждали, что надо готовиться к худшему. Но Минздрав нас не слышал. Они сознательно или по глупости допустили этот коллапс».

    Директор Волынского областного фтизиопульмонологического медицинского центра Иван Нискогус в комментарии журналистам говорит о том, что спрос на кислород сегодня вырос в 10-15 раз. По его словам, проблему обеспечения украинских клиник кислородом изначально решали неправильно. Большинство больниц в условиях хронического недостатка средств сделали выбор в пользу баллонного кислорода. И лишь немногие смогли установить станции, генерирующие кислород самостоятельно.

    Но это не единственное объяснение. Глава Национальной медицинской палаты, эпидемиолог Сергей Кравченко утверждает, что министру еще в июне озвучивали прогнозы о росте потребности в кислороде осенью минимум в пять раз.

    К тому же сотрудники Минздрава на условиях анонимности допускают, что нынешний дефицит создан искусственно: «В стране есть правительство, Минздрав, ОП и целый президент. И "неожиданно" для них в разгар очередной волны заболевания частные предприятия сдвигают сроки регламентных работ ввиду "крайней необходимости". Все это очень похоже на корпоративный сговор. И взвинтить цены в разы. Готовьтесь к тому, что теперь больницы будут покупать кислород по 20–30 тысяч гривен [53,5-80,2 тыс. рублей за тонну – прим. ВЗГЛЯД]».

    Последнее, конечно, звучит дико даже для Украины, тем более и готовиться не нужно: «Мы и другие родственники больных покупали кислородные баллоны по семь тысяч гривен [18,7 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД]», – рассказали журналистам одесситы. Однако это вполне может оказаться правдой.

    Схема заработка на кислороде действует достаточно давно: «Судя по данным государственного портала Prozorro, одна киевская частная компания закупила летом 2021 года на Одесском припортовом заводе тысячу тонн кислорода по цене чуть более 5350 гривен за тонну. То есть заключила фьючерсную сделку на еще не произведенный газ. Затем частники продавали кислород украинским государственным и муниципальным больницам по цене в три, а то и в четыре раза превышающей исходную – от 12 до 16 тысяч гривен за тонну [32-42,7 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД]», – пишет издание Страна.ua.

    Согласно данным СМИ, ОПЗ производит максимум шесть тонн кислорода в месяц, а значит, он никак не мог произвести такое количество. Разве что сам завод, в свою очередь, где-то его закупал, участвуя тем самым в махинации.

    Наконец, и некоторые главврачи наверняка тоже не случайно делали выбор в пользу баллонного кислорода, ведь вся схема в итоге опирается на конечного покупателя (больницы) и его финансовую заинтересованность. 

    В общем, история в привычном украинском колорите: виновных нет, потому что почти каждый так или иначе замазан. Кроме задыхающихся в реанимациях больных и их родственников, вынужденных искать кислород самостоятельно.  


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