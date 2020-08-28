Взгляд
28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:19  |  vz.ru
Разделы

Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
Перейти в раздел…

Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские радикалы пожирают друг друга

Нападение на автобус выглядит как кадры из голливудского боевика кадр из видео
Украина отметилась новым актом насилия с политическим подтекстом: целый автобус политических активистов был расстрелян под Харьковом. Подобного накала политической борьбы на Украине не было вот уже несколько лет. Что означает происходящее, кто именно стоит за этим преступлением – и почему все это случилось именно сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

Аркадий Комаров, предприниматель
Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Подробности...

Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

Перейти в раздел…

Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
Подробности...

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
  • Скорее, да

  • Скорее, нет
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
  • Да, дедовщина искоренена

  • Нет, еще имеют место проявления дедовщины
Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко заявил об окончании «вакханалии» в Белоруссии
    Эксперт объяснил отставку премьер-министра Японии Опубликовано видео нападения на микроавтобус под Харьковом Меркель призвала не менять политику в отношении России из-за Навального ЕС подал апелляцию в споре с Россией по энергокорректировкам
    В Латвии нашли повод использовать «ненавистный русский язык» Шушкевич предложил лишить русский язык в Белоруссии госстатуса Россия объявила норвежского дипломата персоной нон грата США показали секретную подлодку ради «сигнала Кремлю»
    В Кремле выразили надежду, что Минску не понадобится российский резерв правоохранителей Украина не исключила присоединения к санкциям ЕС против Белоруссии Грузинская оппозиция собралась выдвинуть Саакашвили в премьеры Грузии Подсчитаны возможные потери США в случае непродления СНВ-3

    Берингово море


    Адмирал оценил всплытие российской АПЛ у берегов Аляски

    «репутационные потери»


    Погребинский объяснил заявление Украины о паузе в отношениях с Белоруссией

    Президент Украины


    Зеленский получил черный пояс по карате

    Видео

    шпионская история


    Дипломатический скандал между Россией и Австрией похож на дань моде

    Карликовое государство


    Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны

    хронический кризис


    Белорусский социализм готовится к смерти

    победа оппозиции


    Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

    центр жизненных интересов


    Глеб Простаков: Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    быть первыми


    Дмитрий Грунюшкин: России очень нужны еще 20 лет покоя

    управляемые перевороты


    Геворг Мирзаян: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?

    Украинские радикалы пожирают друг друга

    Нападение на автобус выглядит как кадры из голливудского боевика    28 августа 2020, 13:06
    Фото: кадр из видео
    Текст: Николай Стороженко

    Украина отметилась новым актом насилия с политическим подтекстом: целый автобус политических активистов был расстрелян под Харьковом. Подобного накала политической борьбы на Украине не было вот уже несколько лет. Что означает происходящее, кто именно стоит за этим преступлением – и почему все это случилось именно сейчас?

    Вечером 27 августа новостные ленты украинских СМИ взорвались вначале пугающими заголовками: радикалы расстреляли под Харьковом автобус с политическими оппонентами. Есть убитые, раненые, пропавшие без вести. В основном все ссылались на заявления Вадима Рабиновича и Ильи Кивы (оба – представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»).

    Вскоре подоспела более правдивая информация. Убитых нет, но как минимум трое ехавших в автобусе ранены. Оценка ранений разнится: Кива говорит о трех тяжело раненных, министр внутренних дел Арсен Аваков – о легких ранениях. 

    Возможно, именно ранения и были легкими. Однако в интернете оперативно появилось видео нападения. Автобус не просто расстреляли из травматического оружия. Пассажиров выволокли на трассу и избивали – втроем, вчетвером, битами. 

    Стоп, но ведь это типичная постмайданная Украина? Не совсем. Насилие для националистов из «Азова», «Национальных дружин» (участвовали в нападении) и прочих – действительно привычная мера. Но конкретно этот случай выбивается из череды прочих как минимум по двум признакам. Во-первых, операция хорошо спланирована. Автобус блокировали автотранспортом, нападавшие действовали несколькими группами. Во-вторых, бьют оппонентов на Украине часто, но вот чтобы расстрелять автобус (пускай и «резинками») – такое последний раз было в 2014 году, когда точно так же на трассах отлавливали автобусы антимайдановцев. 

    Такой всплеск насилия имеет сразу несколько причин. 

    Борьба за улицу

    В середине июня оппозиционная как Зеленскому, так и Порошенко «Партия Шария» (украинский журналист Анатолий Шарий покинул Украину по политическим мотивам еще в 2011 году; с прошлого года позиционирует себя как политик: партия его имени принимала участие в парламентских выборах 2019 года и собирается участвовать в выборах в местные советы в октябре 2020 года) провела в Киеве масштабную акцию. Заявленный смысл акции – заставить Зеленского реагировать на волну насилия со стороны радикальных националистов. Но уже тогда многие заметили, что такая акция стала первой попыткой посягнуть на монополию радикалов. Монополию на уличную политику, на марши, на активный протест. Ведь за последние шесть лет ненационалистические массовые мероприятия можно пересчитать по пальцам одной руки. Это крестные ходы УПЦ, организованные ими же протесты (когда при Порошенко власть несколько раз пыталась реформировать церковное законодательство) и ежегодные мероприятия к годовщине Победы. В остальное время улица почти полностью принадлежит националистам.

    Примерно тогда же, в середине июня, ОПЗЖ объявила о создании дружественной организации «Патриоты – За жизнь». «Мы... будем тем балансом, который стабилизирует ситуацию и остудит горячие головы этих вчерашних разносчиков пицц, которые решили, что сегодня они вершители судеб. В основе наших действий лежит... препятствование хаосу и беспределу, который творится на наших улицах», – объяснял смысл создания новой структуры уже упомянутый Илья Кива. Проще говоря, экс-регионалы решили взять пример со своих противников и взялись создавать дружины, силовые структуры.

    В общем-то ничего нового в этом нет, такие структуры были всегда. Но экс-регионалы то ли никак не могли очухаться после нокаута 2014 года, то ли до последнего надеялись пристроиться при новой власти и «порешать» без войны.

    В целом это напоминает Германию конца 20-х годов прошлого века. «Силовики» из структур, близких к НСДАП и КПГ, носили на предвыборные митинги не только листовки, но и ножи с кастетами. И те, и другие хорошо понимали, что победа на выборах закладывается в уличных драках. 

    В общем, впервые за шесть лет кто-то начал пытаться подвинуть националистов с украинских улиц. Те в ответ начали огрызаться: «Азов» и «Нацдружины» организовали несколько нападений на активистов «Партии Шария», а теперь вот очередь дошла и до «силовиков» ОПЗЖ. 

    Внутривидовая борьба

    На первый взгляд, разобраться в украинской политике проще простого. «Ага, националисты бьют вот этих, значит эти – хорошие». Обычно так и есть, но не всегда. И в ситуации с расстрелом автобуса тоже. 

    Еще в 2019 году, когда экс-регионалы пригрели у себя Киву, это вызвало массу вопросов. 

    В политику Кива пришел на волне Евромайдана. Без опыта работы в системе МВД он вдруг стал майором милиции, возглавив один из новосозданных Арсеном Аваковым добробатов. Одним из первых начал внедрять базу данных проекта «Миротворец» в оперативную работу своих подразделений. Успел даже порулить региональной структурой «Правого сектора*» в Полтаве. В общем, человек с богатой биографией. 

    То, что формировать силовую структуру в ОПЗЖ поручили именно ему, как раз не удивительно. Больше всё равно некому, остальные годами не вылезают из сессионного зала Верховной рады. Ну а Кива оказался парнем практичным: набрал в структуру своих же старых знакомцев. К примеру, во главе «Патриотов – За жизнь» поставил Олега Ширяева, экс-главу «Східного корпуса» («Восточного корпуса»).

    «Східний корпус» – рота патрульной службы, которую создали в 2014 году из ультрас харьковского «Металлиста». Похожим батальоном ПС командовал тогда и сам Кива. «...Ширяев в 2015-м вместе с нападавшими... кошмарил харьковских активистов медведчуковского «Украинского выбора», – пишут пользователи в комментариях.

    То есть по сути одни нацисты избили других. 

    Инцидент под Харьковом на самом деле уже не первый. 25 августа на Ширяева напали в Киеве, но не слишком удачно. Видимо, под Харьковом хотели довершить начатое. В целом же у него давний, тянущийся еще с 2017 года конфликт с экс-побратимами из «Нацкорпуса». И сложно сказать, в каком качестве его бьют теперь: как главу силового движения ОПЗЖ или как экс-соратника, к которому «остались вопросы». 

    «Головы Авакова покусали одна другую», – комментирует ситуацию адвокат Татьяна Монтян. И действительно. Обычно неуловимые и растворяющиеся в сумерках националисты были пойманы в течение нескольких часов, а сам Аваков отчитался об этом в Facebook. Что логично: Авакову уже давно приписывают контроль над «Нацкорпусом». Сам на дело отрядил, сам поймал – удобно. 

    А если не отрядил, если они сами? Всё равно удобно. Так уж получается, что нити неформальных силовых структур, дерущихся за украинскую улицу, контролирует или сам глава МВД, или его (бывшие?) соратники, выходцы из его добробатов. 

    Спираль насилия

    Наконец, случившееся – закономерный итог развития Украины. Отдельно – в 2019-2020 годах. Ладно, к периоду президентства Порошенко вопросов нет. Но от Зеленского многие ожидали хотя бы попытки приструнить радикалов, напомнить, что монополия на насилие принадлежит только государству (как бы двусмысленно это в отношении Украины и ни звучало). 

    Этого сделано не было. Наоборот, спираль насилия постепенно раскручивалась. Весной члены «Нацкорпуса» прошлись ногами по советнику секретаря СНБО Сергею Сивохе. Сивоху без шума уволили. Летом «Нацкорпус» и «Азов» уже лупили в кровь активистов «Партии Шария» и агитировали всех желающих участвовать в конкурсе «Опусти вату»: 5000 гривен каждый месяц за лучшее видео избиения «ватников» и «сепаров». Реакции ноль. Чего ж теперь удивляться, если они начали стрелять?

    Хорошо еще, что без трупов. Хотя до выборов время еще есть. 

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •