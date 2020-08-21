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21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

СБУ продолжает серию провокаций за пределами Украины кадр из видео
Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы? Подробности...
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«Т-34 потоком пошли на фронт благодаря сварке Патонов»

На любой стройке в мире используются наработки Бориса Патона Виктор Ахломов/РИА Новости
«Вместе со своим отцом Евгением Оскаровичем он работал во время войны на «Уралвагонзаводе», где делали легендарные «тридцатьчетвёрки». «Шов Патона» оказался крепче самой брони, защищая жизни танкистов. Это был великий вклад в Победу!», – сказал газете ВЗГЛЯД российский академик Геннадий Месяц, поделившийся своими воспоминаниями об ученом в связи со смертью главы Академии наук Украины Бориса Патона. Подробности...
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Главный враг либералов поможет им победить Трампа

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В США арестован бывший советник президента Стив Бэннон &#8722; правоконсервативный идеолог, благодаря которому Трамп переехал в Белый дом. Либералы этого человека ненавидели и считали расистом, сам он ненавидел Евросоюз, Китай и мигрантов, а Россию считал частью западного мира. Не исключено, что его арест будет иметь исторические последствия Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Эдипов комплекс масс

Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
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Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
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Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
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  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Главный враг либералов поможет им победить Трампа

       21 августа 2020, 08:30
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    В США арестован бывший советник президента Стив Бэннон − правоконсервативный идеолог, благодаря которому Трамп переехал в Белый дом. Либералы этого человека ненавидели и считали расистом, сам он ненавидел Евросоюз, Китай и мигрантов, а Россию считал частью западного мира. Не исключено, что его арест будет иметь исторические последствия

    Взяли Бэннона за банальное мошенничество. Вместе с рядом подельников он организовал фонд «Мы строим стену», который собирал у американцев деньги на реализацию проекта Трампа по возведению преграды на мексиканской границе. И в итоге собрал почти 25 миллионов, благо в США среди консервативного электората множество людей, готовых внести свою лепту в огораживание от южного соседа, а Конгресс не хотел финансировать проект.

    Однако Бэннон и его подельники использовали «сотни тысяч долларов» из собранных средств «не по назначению», в собственных интересах. Каждому теперь грозит до 20 лет тюрьмы.

    Поле чудес

    Проблемы теперь не только у этой «предполагаемой преступной группы». Они возникли у сторонников строительства стены, которую Бэннон дискредитировал. Ведь это не просто стена, это символ. Американские либералы называют ее «гигантским памятником ксенофобии», ведь, с их точки зрения, стремление республиканцев остановить поток нелегальных мигрантов и наркотиков из Мексики в США является именно ксенофобией. Теперь эта «ксенофобия» будет вызывать ассоциации еще и с мошенничеством.

    Возникнут серьезные неприятности и у Дональда Трампа, который сейчас борется за то, чтобы сидеть в белом Доме еще один срок. Дело против Бэннона грозит ударить по его кампании Дональда Трампа, причем удары полетят с разных сторон.

    В идеале демократам и либералам хотелось бы обозначить президента частью этой аферы. Правда, сделать это будет непросто.

    «Президент Трамп ничем не связан со Стивом Бэнноном после окончания предыдущей компании и первого периода работы президентской администрации. Он не знает других людей, которые были вовлечены в эту схему», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кайли Макэнани. По ее словам, стена успешно создается силами инженерного корпуса Армии США.

    Трамп сам признался в том, что знал о планах «частной группы» собрать ему деньги на строительство части стены – и отказался от ее помощи. При этом президент никак не был вовлечен в ее деятельность хотя бы потому, что расстались они с Бэнноном плохо. Последний успел перессориться с рядом функционеров Белого дома, открыто критиковал внешнюю политику Трампа, по мнению ряда экспертов, был источником различных утечек из администрации в прессу.

    По сути все «доказательства» связи Трампа с мошенниками во главе с Бэнноном сводятся к тому, что они тоже трамписты, а также к тому, что на деньги, украденные с пожертвований, один из участников схемы Бэннона купил катер, который принимал участие в морском параде во Флориде. Парад проводился в честь Трампа.   

    Встал в очередь

    Другое дело, что демократы вряд ли расстроятся, ведь они могут использовать дело Бэннона иначе. Например, для дискредитации важнейшего идеологического столпа кампании Трампа – принципа «закон и порядок».

    В своей предвыборной кампании президент собирался упирать на экономические достижения – рассказывать американцам о том, как он всего за один срок смог резко оздоровить рынок, создать новые рабочие места, вернуть бизнес из иностранных юрисдикций в американскую и так далее. Коронавирус похоронил эти надежды, и Трамп решил выстраивать переизбрание вокруг своей жесткой позиции относительно погромов, устроенных леваками в рамках движения Black Lives Matter. Он хотел продемонстрировать, что президент Соединенных Штатов будет защищать здоровье и собственность добропорядочных американцев от агрессивных действий толпы и вставшей на ее сторону местной власти из числа демократов.

    Однако история с Бэнноном разбивает образ законопослушной власти - не потому, что Трамп участвовал в махинации Стива Бэннона, а потому, что президент выбирает себе в команду специфических личностей.

    «Нескольких людей Трампа уже признали виновными по разным обвинениям. Среди них глава предвыборного штаба в кампании 2016 года Пол Манафорт, заместитель главы штаба Ричард Гейтс, советник по национальной безопасности Майкл Флинн, личный юрист Майкл Коэн, неформальный политический советник Роджер Стоун. Поэтому Трамп воспринимается как человек, который подбирает для себя людей с криминальными наклонностями», - пояснил газете ВЗГЛЯД преподаватель американского Университета Ратгерс Сергей Костяев.

    И не просто выбирает, а пытается прикрыть их криминальную сущность от американской Фемиды. Например, уже пишут о том, что генпрокурор США Уильям Барр пытался заменить прокурора Южного округа Нью-Йорка (того самого, в котором расследовались дела соратников Трампа и где завели дело против Бэннона) на «лакея Трампа».

    Криминальная сеть

    Другие СМИ уже пишут о целой «криминальной сети», которая обосновалась в Белом доме. «Каждый из трех человек, кто вел кампанию Трампа в 2016 году, был затем обвинен в нарушении законодательства», - рассказывает своим читателям The Washington Post.

    Теперь, уверяют журналисты, президенту придется объяснять, как так получилось что вокруг него возникла «культура беззакония», и почему помощники Байдена не ошибаются, говоря о том, что у Трампа «самая коррумпированная администрация» в истории США.

    Все эти обвинения желательно бы, конечно, подкрепить какими-то фактами – и Бэннон может их предоставить. Скорее всего, он захочет пойти на сделку со следствием, правда, тут есть тонкость.

    «Некоторые прокуроры позволяют обвиняемому сотрудничать избирательно – против отдельных сообщников или по отдельным важным моментам дела. Однако в Южном Округе Нью-Йорка иная практика – либо все, либо ничего. Если обвиняемый готов пойти на сделку, он должен признаться по всем преступлениям, которые он совершил. И должен предоставить всю имеющуюся информацию о преступлениях других, даже если эти преступления или эти лица не отражены в изначально выдвинутых обвинениях», - поясняет CNN.

    В переводе с журналистского языка это означает, что Бэннона могут привлечь к показаниям против Дональда Трампа.

    И вряд 66-летний американец, не желающий умереть в тюрьме и не чувствующий себя в чем-то обязанным президенту, откажется от предложения прокуратуры.

    Да, Бэннон не сможет дать такую информацию, какую требовали от Майкла Флинна (например, о связи президента с Москвой). Не расскажет он и о возможных финансовых преступлениях Трампа или о попытках президента обойти американское законодательство, чем мог поделиться бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Однако Стив Бэннон может рассказать, например, о крайне правых позициях президента и о его связях с неонацитскими организациями США.

    Слова бывшего «идеологического гуру» Трампа будут использованы демократами и либералами для того, чтобы похоронить рейтинг президента в ходе осеннего этапа избирательной кампании в США.

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