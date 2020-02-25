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25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
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Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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США научат украинскую молодежь национальному сознанию

Американцам особенно интересна активная молодежь, которую можно использовать в политических целяхФото: Zuma/ТАСС
США готовы вложить десятки миллионов долларов на развитие «демократических ценностей» украинской молодежи и противодействие «злонамеренной пропаганде» России. Агентство USAID, которое взялось за обработку умов молодых украинцев, действует на Украине уже 20 лет. С чем связана нынешняя программа, были ли эффективны предыдущие инвестиции и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
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Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
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              США научат украинскую молодежь национальному сознанию

              Американцам особенно интересна активная молодежь, которую можно использовать в политических целях   25 февраля 2020, 15:04
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Оксана Борисова

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              США готовы вложить десятки миллионов долларов на развитие «демократических ценностей» украинской молодежи и противодействие «злонамеренной пропаганде» России. Агентство USAID, которое взялось за обработку умов молодых украинцев, действует на Украине уже 20 лет. С чем связана нынешняя программа, были ли эффективны предыдущие инвестиции и что им может противопоставить Россия?

              На минувшей неделе американское Агентство по международному развитию (USAID) – ведомство при Госдепе, которое курирует помощь США другим странам – решило выделить 38 млн долларов на укрепление национального сознания украинской молодежи.  

              Судя по публикации на сайте USAID, деньги планируется потратить на «воспитание чувства ответственности за демократическое европейское будущее Украины», «сплочение молодежных лидеров вокруг идеи украинского национального самосознания» и т. п. Чиновники USAID считают, что сейчас у украинской молодежи есть возможность совершить «демократический переход», поскольку к власти пришли молодые политики – видимо, имеются в виду Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук.

              Американское агентство упоминает и главного врага «украинских ценностей»: «злонамеренная российская пропаганда и сеющая раскол риторика со стороны противников движения Украины по европейскому пути». USAID обещает охватить своим новым проектом и те регионы, которые сейчас неподконтрольны Киеву, то есть ДНР, ЛНР и «аннексированный» Крым – но только если там «наступит мир».

              USAID занималось «развитием» Украины задолго до крымских событий, с самого начала 90-х годов. В прошлом году это агентство выделило Украине 700 млн долларов, а в 2018-м – 600 млн. Кроме того, в позапрошлом году через USAID в Киев поступило 125 млн долларов для подъема экономики подконтрольной части Донбасса – «и ускорение ее развития». В 2017 году для поддержки украинских силовиков действовала программа Ukraine Security Assistance Initiative. Агентство США по международному развитию не забывает и о киевских политиках – после прошлогодних выборов в Верховную раду USAID проводило тренинг для впервые попавших в парламент нардепов.

              Американские денежные вливания проходят через разветвленную сеть украинских НКО и грантовых структур, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Одесского горсовета, журналист и политтехнолог Игорь Димитриев. «Эти 38 млн будут выделяться через различные фонды, структуры типа фонда Сороса «Открытое общество» или Transparency International. В итоге деньги поделят между сотнями небольших грантовых структур», – отметил эксперт.

              По его словам, USAID в первую очередь делает ставку на работу с информационными и культурными проектами и на избирательные кампании. Димитриев привел пример проводника влияния USAID и подобных структур на Украине. Зоя Казанжи с 2002 года работала медиаконсультантом в программах ОБСЕ, активно проявила себя на Евромайдане, а после свержения Виктора Януковича некоторое время занимала пост замгубернатора Одесской области. «Она работала в американских структурах USAID и занималась не только Украиной, но и другими постсоветскими странами, – рассказал Димитриев – Регулярно ездила с лекциями о медийном противодействии властям. Сейчас ее семья живет в Канаде. Таких как Казанжи – сотни. Их поддерживали финансово, чтобы они задавали тон в той или иной сфере».

              По такому же принципу работает украинская Школа политических исследований, которая официально действует под эгидой Совета Европы, отметил собеседник. «Наиболее перспективных ребят, которые интересуются политикой и журналистикой, собирают на тренинги. В качестве бонуса – стажировки в Европе и США», – рассказал Димитриев. Лучших продвигают на руководящие должности. Собеседник сослался на опыт журналистки из Горловки Олеси Медведевой. Она призналась, что попала в одну из таких грантовых структур, где сначала могла продвигать свои социальные проекты, а потом поняла, что ее перенаправляют на политическую карьеру.

              «USAID часто подхватывает группы населения, которые изначально не имеют никакого отношения к политике, например, активистов организации помощи бездомным. Им помогают, продвигая через СМИ, которые тоже находятся на грантах, например, «Новое время». Оказывается минимальная помощь на властном уровне, и в конце концов эти структуры активизируют во время масштабных политических коллизий типа Майдана», – рассказал собеседник.

              Бывший консультант американских программ на Украине, директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин более сдержанно оценивает эффективность работы США с украинским гражданским обществом.

              «США, ЕС и Канада в прошлом выделяли огромные деньги Украине для создания разных молодежных программ, но все это не увенчалось успехом.

              В стране так и не появились умные образованные лидеры», – сказал Соскин газете ВЗГЛЯД. «Я сам был консультантом по этим направлениям, это все бесполезно. Если новая программа будет означать опять попытку продвижения мультикультурализма и ЛГБТ, она не найдет поддержки. Наоборот, она вызовет серьезное противодействие патриотических национальных групп», – полагает эксперт.

              Но, по мнению Димитриева, возможные промахи американцев в работе с украинским обществом не означают, что эффективно работала Россия. «В обществе всегда есть запрос на активизм. Заскорузлые украинские и российские госструктуры зачастую не дают такой возможности. Но эту людскую активность можно использовать за счет минимальных возможностей, дав пару копеек на сайт или три копейки на съем помещения для собраний», – подытожил экс-депутат Одесского горсовета.

              В Москве считают, что аналогичные USAID программы на Украине продвигать невозможно, а работа соответствующих ведомств вроде Россотрудничества на Украине практически свернута. Россия за последние 20 лет потратила гораздо больше средств на Украину, чем США, но только не на те цели», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Сейчас для Москвы «возможности уже не те», – констатировал собеседник.

              При этом Калашников призвал пытаться и дальше развивать отношения с молодежью Украины – в том числе через некоммерческие организации. Однако пока, по его словам, неясно, как это делать. «Украинские журналисты, призывающие к добрососедским отношениям с Россией, по-прежнему подвергаются преследованиям. Каких-либо других инструментов, позволяющих оказать влияние, кроме журналистики или обучения иностранных студентов, пока не придумано», – отметил депутат.

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