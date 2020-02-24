Трамп по-своему видит примирение России и Украины

Президент США Дональд Трамп пожелал, чтобы Россия и Украина пришли к согласию. По мнению главы Белого дома, примирение двух стран пойдет на пользу всему миру. В своей реплике президент США использовал слово «поладить», которое, как считают американисты, в устах Трампа имеет особое значение. В чем же заключается суть заявления лидера США?

Президент США, отвечая в воскресенье на вопросы журналистов, сообщил, что хотел бы в ближайшее время увидеть позитивную динамику в отношениях между Россией и Украиной. «Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», – заявил Дональд Трамп.

И если на Украине слова американского лидера остались практически незамеченными, то среди российских политиков они вызвали некоторую реакцию. Так, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил о том, что слова без действий «мало что значат», и заявления Трампа тому «лучший пример». «Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого – оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» – риторически спросил Пушков в своем Twitter.

Схожего мнения придерживается сенатор Алексей Кондратьев. «Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний», – отметил политик, уличив Трампа в желании показать себя миротворцем в преддверии президентской кампании в США.

В то же время глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил: «сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения». По мнению сенатора, конфликт Москвы и Киева выгоден многим внешним силам. «Проще говоря: перестаньте поддерживать «партию войны» на Украине, и конфликт сам прекратится. Хватит на это воли Трампа? Вряд ли. Но то, что и он от этого устал, хороший признак», – заключил Косачев.

При этом опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты обратили внимание на другую важную деталь в заявлении Трампа. Речь идет о слове «поладить», которое американский президент нередко использует в отношении России, Китая, КНДР и ряда других стран.

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«Поладить» – это наиболее близкий перевод выражения «get along with», которое использовал Трамп. Суть заключается в том, чтобы страны нормализовали отношения в неких новых исторических условиях. То есть, вели между собой дела, учитывали интересы друг друга и не конфликтовали. Но «мир, дружба, жвачка» здесь не подразумеваются», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Дмитрий Дробницкий.

По его словам, президент США действительно «внес этот термин в политику». «Get along with» отражает суть понимания Трампом международной политики, которая исходит из национального эгоизма. Трамп знает, что США и их оппоненты будут действовать исходя из своих интересов. И чтоб чего не вышло – надо уметь сосуществовать с другими странами. Это позволит избежать крупных конфликтов», – пояснил собеседник.

Однако у заявления Трампа есть и иные оттенки.

«Трамп уже не в первый раз предлагает Москве и Киеву поладить. Ему совершенно не интересен конфликт на востоке Украины. Он считает это делом Европы, и ожидает, что его урегулированием займутся дипломаты в Брюсселе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

«Но с того момента, как президентом Украины стал Владимир Зеленский – у многих появились надежды на некоторые подвижки в рамках мирного процесса. Трамп это замечает. И он не может этим не воспользоваться, желая объявить себя миротворцем, который закончил самый крупный европейский конфликт со времен Югославии», – добавил Дудаков.

В то же время глава Белого дома последовательно дистанцируется от Украины. «При администрации Барака Обамы целая горсть крепких функционеров от Госдепа, Совета нацбезопаности и Пентагона занимались Украиной. Но при Трампе они остались без работы. С этого направления снимают людей, сокращают аппараты и финансирование различных проектов», – отметил Дробницкий.

С ним соглашается и Дудаков: «в администрации Трампа популярно мнение о том, что многие противоречия между Москвой и Киевом искусственно раздувались местной американской бюрократией. Той самой, которая позже играла ключевую роль в импичменте Трампа. Теперь многих из них попросили на выход, включая экс-посла США на Украине Мари Йованович».

Правда, как отмечают эксперты, в Конгрессе США и среди лоббистов по-прежнему хватает «ястребов», которые догматически призывают сдерживать Россию, помогая Украине финансово и организационно. Но этот процесс носит инерционный характер и идет на спад. «К тому же в Штатах растет утомление от Украины.Трамповские лоялисты никогда не забудут, что их любимого президента чуть не подвергли импичменту из-за страны на букву «У», – сыронизировал Дробницкий.

При этом Украине и России в любом случае необходимо поладить, решив проблемы, корни которых уходят в 2014 год.

«Из тогдашней т.н. «Революции достоинства» получилась крайне недостойная ситуация, при которой Украина оказалась под внешним управлением», – напомнил эксперт.

После этого приоритетом украинской внешней политики был объявлен курс на «европейскую интеграцию». Затем Киев разорвал с Москвой целый ряд двусторонних договоров в различных областях сотрудничества и закрепил в украинском законодательстве статус России как «страны-агрессора», культивируя враждебный образ всего русского.

«Потому как можно поладить с режимом, который управляется извне? Для России не проблема поладить с украинским народом, да и не было такой проблемы никогда. Но пока на Украине сохраняется внешнее управление – мы вряд ли сможем поладить на уровне государств», – резюмировал Дробницкий.

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