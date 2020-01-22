Украинки достигли интимного слияния с Европой

Интернет заполонили новости о том, как украинские девушки одна за другой активно и дорого продают свою девственность. Что сейчас происходит с сексуальными услугами украинок и на Украине, почему этот известный в мире феномен так расцвел именно в этой стране – и как на это повлиял евроцентричный политический курс киевских властей?

Еще в декабре минувшего года СМИ написали об украинке Екатерине, выставившей свою девственность на аукцион при посредничестве ресурса Сinderella escorts. Торги стартовали со 100 тыс. евро. Итоги аукциона подвели совсем недавно, и за это время девственность успела подорожать до 1,2 млн евро – именно столько заплатил победитель.

Пример, как известно, заразителен. И сегодня на том же ресурсе свою девственность продает еще одна украинка, скрывающаяся за ником Polisha. Себя она оценила вдвое дешевле – всего в 50 тыс. евро. Однако, судя по планам («на полученные деньги я хотела бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря»), она тоже рассчитывает на упорные торги: 50 тыс. евро на учебу и домик у моря не хватит.

Капитализм решает

В самой продаже девственности через аукцион, конечно, нет ничего предосудительного, если только мы не оперируем нормами традиционной морали. Но мир наживы и чистогана теснит мешающую зарабатывать мораль по всем фронтам. При нашей жизни однополый секс, относившийся прежде к сексуальным девиациям, стал вариантом нормы. И права человека тут скорее вторичны. Первично же то, что геи – это рыночная ниша со своими потребностями. Чей средний доход, к слову, выше, чем у натуралов. Кто больше зарабатывает, тот больше и тратит, и именно поэтому имеет право. А не потому, что человек, или потому, что это морально или не морально.

По схожему сценарию в мире идет декриминализация и институционализация (т. е. создание условий, рынка) употребления легких наркотиков, в первую очередь марихуаны. Медицинское применение марихуаны – первый шаг к легализации ее глобального рекреационного применения. Даже сейчас далеко не все рецепты выписаны действительно по показаниям.

Эволюция украинской проституции

На первый взгляд, с сексуальными услугами все немного иначе, ведь в ряде стран они уже давно легальны и даже обложены налогами. Однако продажа девственности с аукциона – событие все еще нерядовое. Особенно по таким ценам. И то, что такие события привлекают внимание СМИ, как раз эту необычность и подтверждает.

Мы уже не можем сказать, что это плохо, фу и недопустимо – чистоган не позволит. Как же это плохо, если есть спрос и предложение? Видимого вреда не причинено, а стороны дееспособны, финансово и морально удовлетворены. Поэтому вынуждены пользоваться эвфемизмами: непривычно.

Еще в 90-х, когда после долгих лет «нельзя» вдруг стало можно все и сразу, Украина практически сразу заработала репутацию секс-экспортера. В популярных анекдотах того времени проститутки Москвы говорили исключительно с южнорусским акцентом. Впрочем, далеко не только в Москве и в России: еще в 2009 году каждая четвертая проститутка Европы была родом с Украины (исследование Международной организации миграции).

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Десять лет спустя ситуация не изменилась. Разве что общественные организации, отстаивающие права работников секс-индустрии, стали готовить своих будущих сменщиц прямо со школьной скамьи, раздавая им специальные брошюры. Все доступно: что делать, чего не делать. «Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь». К слову, это уже 2017 год, безвиз вовсю работает уже несколько месяцев. И даже из депрессивного Николаева можно уехать не торговать собой, а собирать польскую клубнику.

Нулевые, особенно их вторая половина, были для Украины относительно сытым временем. Но кризис 2008–2009 гг. подкосил многих, а евромайдан – и подавно. Именно поэтому Украина по-прежнему в лидерах по экспорту «живого товара» – даже при том, что количество самих украинцев с 1991 года сократилось миллионов на 13–14.

Уже с начала 2010-х СМИ заговорили о новой модели заработка. Более статусную проституцию и прежде именовали эскортом. Но возможности интернета превратили эскортниц в полноценных индивидуальных предпринимателей. Девушки ищут себе разовые заказы или же долговременных патронов через ресурсы вроде Сinderella escorts. Либо же через десятки посредников, имена и контакты которых известны всем в этой тусовке – достаточно лишь раз в эту реку войти.

И вряд ли стоит удивляться, что самой дорогой (или одной из самых дорогих) эскортниц СНГ считается некая Яна Орфеева. Родом с Украины, конечно же.

Впрочем, профессиональное занятие эскортом – лишь видимая часть айсберга. Для кого-то это своего рода подработка на выходные. Украинский еженедельник «Корреспондент» описывал эту схему подработки офисных работниц Киева еще семь лет назад, в относительно благополучном 2013 году.

Схема проста. Девушка регистрируется на интернет-ресурсе, рассчитанном на клиентов из Турции, Италии, Германии, и ждет заказов, отдавая предпочтение тем, кто заказывает сразу на весь уикенд. Причем на выезде цены выше, и если киевские эскортницы оценивают свою работу на выходных в 800–1000 евро, то из «тура выходного дня» девушки привозят две–три тысячи евро – средний заработок легко прикинуть, изучив их анкеты и цены.

С тех пор особо ничего не изменилось. Разве что сайты эскорт-агентств теперь обзавелись собственными приложениями для iPhone и Android, а приход лоукостеров упростил и удешевил полеты на второе место работы.

Ну и, конечно, безвиз. Если прежде эскортницам приходилось получать недешевую мультивизу, то теперь расходы на оформление документов сократились до минимума. Да и над «легендой» ломать голову не нужно. Туризм на выходные – что может быть естественней? Вот билеты и бронь отелей, вот деньги на карте. Что же касается моральной стороны вопроса, то тут сильно помог евромайдан. После него стоимость жизни на Украине выросла настолько (с одновременным сокращением способов прилично заработать, не торгуя своим телом), что удержаться от легкого пути все сложнее.

Поэтому подобных аукционов будет только больше. И не только потому, что данная сфера услуг растет и развивается. Видимо, мы являемся свидетелями еще и смены поколений. Те, кто сегодня каждые выходные летает в Европу удовлетворять прихоти богатых клиентов, с ужасом могут представить себе своих коллег, которым лет 20 назад приходилось стоять на Ленинградском шоссе. Примерно так же продающим свою девственность Екатерине и Polisha тяжело представить, как это – годами мотаться по Европе, тратя на «это» жизнь и молодость. Нельзя ли иначе?

В общем, украинки постепенно повышают свой средний ценник, становясь более востребованными на этом рынке. Радоваться этому или огорчаться – пускай они же сами и решают.