Канадских индейцев истребляют прямо в школах

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11 мая, суббота  |  Последнее обновление — 16:23  |  vz.ru
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Зачем США делают из России валютного манипулятора

Американский доллар слишком зависим от национальных валют других странФото: Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС
США готовятся включить Россию в список стран, которые намеренно манипулируют своим курсом ради получения торговых преимуществ. О желании активнее бороться с подобными манипуляциями неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, который особенно жестко высказывался в адрес Китая и Евросоюза. По какой причине США решили затащить в этот список Россию и насколько серьезными могут быть для нее последствия? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Канадских индейцев истребляют прямо в школах

Канадские индейцы не имеют ни здоровья, ни образования, ни будущегоФото: Ton Koene/Zumapress/Global Look Press
Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к местным аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
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Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
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      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            Канадских индейцев истребляют прямо в школах

            Канадские индейцы не имеют ни здоровья, ни образования, ни будущего   11 мая 2019, 15:40
            Фото: Ton Koene/Zumapress/Global Look Press
            Текст: Артем Филиппов

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            Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к местным аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады.

            Время от времени в адрес России с Запада доносятся обвинения в нарушении прав коренных и малых народов. Госдепартамент США по традиции поднимает вопрос о крымских татарах. Финляндия, Эстония, Венгрия и даже Европарламент вспоминают о финно-угорских народах, проживающих на значительных территориях России, по странному стечению обстоятельств богатых полезными ископаемыми.

            Если Венгрия претендует на роль культурного лидера среди финно-угорских стран, то Финляндия под свои обвинения закладывает базу для территориальных претензий, мечтая получить часть Карельского перешейка вместе с Выборгом. Что касается Эстонии – то она даже не скрывает желания выпросить какие-то средства от России за «оккупацию».

            Между тем, многим странам Запада можно смело предъявить все те обвинения, которые регулярно слышит в свой адрес наша страна: угнетение коренных народов, не соблюдение прав этнических меньшинств, колониализм и культурный геноцид. И если про историю взаимоотношений североамериканского правительства и индейского населения все наслышаны с детства, то о проблемах коренных народов Канады мало кто знает.

            В настоящее время, по свидетельству этнологов и правозащитников, настоящий культурный геноцид переживают инуиты – этническая группа коренных народов Северной Америки, проживающая на трети территории Канады и относящаяся к эскимосско-алеутской семье. Более половины инуитов живут в арктической территории Нунавут, самой новой и крупной административной единице Канады. Согласно последним данным, к 2051 году только 4% инуитов будут говорить на родном языке – инуктуте. Об этой проблеме на специальном заседании ООН заявила Алуки Котиерк, представительница народа инуитов и президент Nunavut Tunngavik, организации по защите прав коренных народов страны. По ее мнению, если исчезнет язык, то прекратят свое существование традиционные знания и ремесла, например, в инуктуте есть специфические термины, описывающие охотничьи приспособления для добычи гренландского кита. Данные Котиерк также подтверждает в своем исследовании Ян Мартин, известный лингвист из Йоркского университета. Напомним, что ООН объявила 2019 год годом языков коренных народов.

            Специалисты называют происходящее с языком инуитов «лингвицидом» или формой продолжающегося культурного геноцида со стороны канадского правительства. В частности, в 2019 году министерство наследия Канады инвестировало в поддержку французского языка в Нунавуте в 39 раз больше, чем на нужды языка инуитов, хотя последний назвали своим родным более 60% жителей территории. По данным ЮНЕСКО, три четверти из 90 языков коренных народов Канады находятся под угрозой исчезновения. Согласно докладу Nunavut Tunngavik, сегодня ни одна из 43 школ на арктической территории Нунавут не располагает качественными двуязычными программами на английском и инуктуте. Более того, только одна школа предлагает своим учащимся погружение в родную речь вплоть до 5-го класса.

            Исследователи обнаружили, что отсутствие образования на инуктуте противоречит внутренним законам Нунавута, в том числе закону о защите родного языка, закону об образовании на языке территории и закону об официальных языках. Кроме того, это нарушает международные обязательства Канады, например, Хельсинской встречи 1992 года в рамках ОБСЕ, в ходе которой государства-участники признали, что коренное население может сталкиваться с особыми проблемами в осуществлении своих прав, а значит, их «обязательства в отношении прав человека и основных свобод в полной мере и без дискриминации применимы к таким лицам». Этого же требует и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый Генассамблеей ООН в 1966 году, и ратифицированный Канадой.

            В 2016 году исследовательская организация C.D. Howe Institute (Торонто) представила доклад, в котором утверждается, что только 4 из 10 молодых аборигенов, проживающих в резервациях по всей территории Канады, заканчивают среднюю школу. Эти цифры резко контрастируют со статистикой закончивших школу (9 из 10) среди молодых канадцев, не относящихся к коренным народам.

            Из низкого уровня образования молодежи индейских и арктических племен Канады проистекают многочисленные негативные последствия: безработица, бедность, ограниченные социальные и экономические возможности, преступность, проблемы со здоровьем и нехваткой жилья. Например, цены на продукты питания в Нунавуте в среднем в 3,1 раза выше, чем по стране. Каждый третий житель арктической территории относится статистиками к категории людей, живущих в условиях продовольственной небезопасности, под эту же категорию подпадают почти 70% детей-дошкольников, представителей народа инуитов.

            Молодые представители коренных народов из резерваций в 11 раз чаще обвиняются в совершении убийств, чем канадская молодежь из других мест страны. Аборигены значительно чаще оказываются за решеткой, чем население Канады в целом. Из всех убийств, которые произошли в Канаде в 2014 году, четверть пришлись на долю аборигенов, при том, что они составляют лишь 5% населения.

            В целом коренные народы в шесть раз чаще становятся жертвами убийств, чем остальное население Канады. Мужчины-аборигены – в семь раз чаще, женщины-аборигенки – в шесть раз. В период 1980-2014 годов 16% всех убитых в Канаде женщин были из коренных меньшинств (эти данные не включают в себя тех женщин-аборигенок, которые пропали без вести). Если в 1991 году аборигенки составляли 14% всех жертв убийств среди женщин в стране, то в 2014 году – уже 21%. Представительницы коренных меньшинств также чаще оказываются жертвами преступлений на сексуальной почве: в 2016 году количество сексуальных нападений на аборигенок было в три раза выше, чем в отношении остальных канадок и равнялось 115 случаям на каждые 1000 женщин.

            Выводы национального Статистического управления подтверждают мнение многих экспертов, которое они выражали уже в течение ряда лет: налицо тревожно непропорциональное количество коренных канадцев, погибающих в результате насильственных преступлений.

            В некоторых общинах коренных народов молодые люди кончают жизнь самоубийством в шесть раз чаще, чем их сверстники, не относящиеся к аборигенам. Нунавут вообще имеет один из самых высоких показателей самоубийств в мире: более 111 человек на каждые 100 тыс. жителей, что в 10 раз больше остальной Канады. Новое исследование Статистического управления Канады обнаружило, что каждый пятый коренной взрослый житель страны в какой-то момент жизни задумывается о самоубийстве или пытается его осуществить.

            В качестве факторов, побуждающих суицидальные мысли у канадских индейцев, исследователи назвали алкоголизм, семейные неурядицы и неудовлетворительное состояние здоровья.

            По многим показателям коренные народы Канады остаются по-настоящему ущемленными. Например, коэффициент заболеваний туберкулезом в Нунавуте в 47 выше, чем в остальной Канаде. По словам легендарного канадского врача сэра Уильяма Ослера, «туберкулез – социальное заболевание с медицинским аспектом». Туберкулез процветает в плохих социально-экономических условиях канадского севера, где люди живут в перенаселенных домах, плохо питаются, много курят и где такие заболевания, как диабет, являются обычным явлением. Факторы риска, способствующего появления туберкулеза, выглядят словно резюме условий жизни инуитов.

            Никто не утверждает, что жизнь коренных племен российского Крайнего Севера или финно-угорских народов легка и беззаботна. Однако западные критики не замечают бревно в собственном глазу, их не интересует, что условные марийцы давно живут бок о бок с другими россиянами, исповедуют православие, создают смешанные семьи, считают русский своим родным языком, но не забывают и о своем происхождении. Главное – неустанно обвинять Россию, создавая вокруг нашей страны вал негативной информации, пока в далеком Нунавуте местные инуиты продолжают спиваться и убивать себя и друг друга.


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