Канадских индейцев истребляют прямо в школах

Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к местным аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады.

Время от времени в адрес России с Запада доносятся обвинения в нарушении прав коренных и малых народов. Госдепартамент США по традиции поднимает вопрос о крымских татарах. Финляндия, Эстония, Венгрия и даже Европарламент вспоминают о финно-угорских народах, проживающих на значительных территориях России, по странному стечению обстоятельств богатых полезными ископаемыми.

Если Венгрия претендует на роль культурного лидера среди финно-угорских стран, то Финляндия под свои обвинения закладывает базу для территориальных претензий, мечтая получить часть Карельского перешейка вместе с Выборгом. Что касается Эстонии – то она даже не скрывает желания выпросить какие-то средства от России за «оккупацию».

Между тем, многим странам Запада можно смело предъявить все те обвинения, которые регулярно слышит в свой адрес наша страна: угнетение коренных народов, не соблюдение прав этнических меньшинств, колониализм и культурный геноцид. И если про историю взаимоотношений североамериканского правительства и индейского населения все наслышаны с детства, то о проблемах коренных народов Канады мало кто знает.

В настоящее время, по свидетельству этнологов и правозащитников, настоящий культурный геноцид переживают инуиты – этническая группа коренных народов Северной Америки, проживающая на трети территории Канады и относящаяся к эскимосско-алеутской семье. Более половины инуитов живут в арктической территории Нунавут, самой новой и крупной административной единице Канады. Согласно последним данным, к 2051 году только 4% инуитов будут говорить на родном языке – инуктуте. Об этой проблеме на специальном заседании ООН заявила Алуки Котиерк, представительница народа инуитов и президент Nunavut Tunngavik, организации по защите прав коренных народов страны. По ее мнению, если исчезнет язык, то прекратят свое существование традиционные знания и ремесла, например, в инуктуте есть специфические термины, описывающие охотничьи приспособления для добычи гренландского кита. Данные Котиерк также подтверждает в своем исследовании Ян Мартин, известный лингвист из Йоркского университета. Напомним, что ООН объявила 2019 год годом языков коренных народов.

Специалисты называют происходящее с языком инуитов «лингвицидом» или формой продолжающегося культурного геноцида со стороны канадского правительства. В частности, в 2019 году министерство наследия Канады инвестировало в поддержку французского языка в Нунавуте в 39 раз больше, чем на нужды языка инуитов, хотя последний назвали своим родным более 60% жителей территории. По данным ЮНЕСКО, три четверти из 90 языков коренных народов Канады находятся под угрозой исчезновения. Согласно докладу Nunavut Tunngavik, сегодня ни одна из 43 школ на арктической территории Нунавут не располагает качественными двуязычными программами на английском и инуктуте. Более того, только одна школа предлагает своим учащимся погружение в родную речь вплоть до 5-го класса.

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Исследователи обнаружили, что отсутствие образования на инуктуте противоречит внутренним законам Нунавута, в том числе закону о защите родного языка, закону об образовании на языке территории и закону об официальных языках. Кроме того, это нарушает международные обязательства Канады, например, Хельсинской встречи 1992 года в рамках ОБСЕ, в ходе которой государства-участники признали, что коренное население может сталкиваться с особыми проблемами в осуществлении своих прав, а значит, их «обязательства в отношении прав человека и основных свобод в полной мере и без дискриминации применимы к таким лицам». Этого же требует и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый Генассамблеей ООН в 1966 году, и ратифицированный Канадой.

В 2016 году исследовательская организация C.D. Howe Institute (Торонто) представила доклад, в котором утверждается, что только 4 из 10 молодых аборигенов, проживающих в резервациях по всей территории Канады, заканчивают среднюю школу. Эти цифры резко контрастируют со статистикой закончивших школу (9 из 10) среди молодых канадцев, не относящихся к коренным народам.

Из низкого уровня образования молодежи индейских и арктических племен Канады проистекают многочисленные негативные последствия: безработица, бедность, ограниченные социальные и экономические возможности, преступность, проблемы со здоровьем и нехваткой жилья. Например, цены на продукты питания в Нунавуте в среднем в 3,1 раза выше, чем по стране. Каждый третий житель арктической территории относится статистиками к категории людей, живущих в условиях продовольственной небезопасности, под эту же категорию подпадают почти 70% детей-дошкольников, представителей народа инуитов.

Молодые представители коренных народов из резерваций в 11 раз чаще обвиняются в совершении убийств, чем канадская молодежь из других мест страны. Аборигены значительно чаще оказываются за решеткой, чем население Канады в целом. Из всех убийств, которые произошли в Канаде в 2014 году, четверть пришлись на долю аборигенов, при том, что они составляют лишь 5% населения.

В целом коренные народы в шесть раз чаще становятся жертвами убийств, чем остальное население Канады. Мужчины-аборигены – в семь раз чаще, женщины-аборигенки – в шесть раз. В период 1980-2014 годов 16% всех убитых в Канаде женщин были из коренных меньшинств (эти данные не включают в себя тех женщин-аборигенок, которые пропали без вести). Если в 1991 году аборигенки составляли 14% всех жертв убийств среди женщин в стране, то в 2014 году – уже 21%. Представительницы коренных меньшинств также чаще оказываются жертвами преступлений на сексуальной почве: в 2016 году количество сексуальных нападений на аборигенок было в три раза выше, чем в отношении остальных канадок и равнялось 115 случаям на каждые 1000 женщин.

Выводы национального Статистического управления подтверждают мнение многих экспертов, которое они выражали уже в течение ряда лет: налицо тревожно непропорциональное количество коренных канадцев, погибающих в результате насильственных преступлений.

В некоторых общинах коренных народов молодые люди кончают жизнь самоубийством в шесть раз чаще, чем их сверстники, не относящиеся к аборигенам. Нунавут вообще имеет один из самых высоких показателей самоубийств в мире: более 111 человек на каждые 100 тыс. жителей, что в 10 раз больше остальной Канады. Новое исследование Статистического управления Канады обнаружило, что каждый пятый коренной взрослый житель страны в какой-то момент жизни задумывается о самоубийстве или пытается его осуществить.

В качестве факторов, побуждающих суицидальные мысли у канадских индейцев, исследователи назвали алкоголизм, семейные неурядицы и неудовлетворительное состояние здоровья.

По многим показателям коренные народы Канады остаются по-настоящему ущемленными. Например, коэффициент заболеваний туберкулезом в Нунавуте в 47 выше, чем в остальной Канаде. По словам легендарного канадского врача сэра Уильяма Ослера, «туберкулез – социальное заболевание с медицинским аспектом». Туберкулез процветает в плохих социально-экономических условиях канадского севера, где люди живут в перенаселенных домах, плохо питаются, много курят и где такие заболевания, как диабет, являются обычным явлением. Факторы риска, способствующего появления туберкулеза, выглядят словно резюме условий жизни инуитов.

Никто не утверждает, что жизнь коренных племен российского Крайнего Севера или финно-угорских народов легка и беззаботна. Однако западные критики не замечают бревно в собственном глазу, их не интересует, что условные марийцы давно живут бок о бок с другими россиянами, исповедуют православие, создают смешанные семьи, считают русский своим родным языком, но не забывают и о своем происхождении. Главное – неустанно обвинять Россию, создавая вокруг нашей страны вал негативной информации, пока в далеком Нунавуте местные инуиты продолжают спиваться и убивать себя и друг друга.