«Сепаратисты Донбасса» взяли под защиту французских «желтых жилетов»

Европейские СМИ ликуют – они нашли связь между «сепаратистами Донбасса» и «желтыми жилетами» Франции. Теперь у французского официоза есть повод обвинять Россию в организации движения, не дающего президенту Макрону спокойно отдыхать в выходные. Однако кто на самом деле эти люди, воевавшие в Донбассе и теперь вышедшие на улицы Парижа?

«По крайней мере полдюжины французов, воевавших в подразделениях пророссийских повстанцев в Донбассе, замечены в рядах протестного движения в Париже, – сообщает корреспондент испанского информационно-аналитического издания El Confidencial Ирене Касадо. – Узнать воевавших на земле Украины несложно – как правило, они сами себя демаскируют, надевая напоказ ордена и медали, которые им вручало командование войск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. А один из них даже шел в толпе демонстрантов, размахивая флагом ДНР».

Издание называет этих людей «наемниками» – притом что в дальнейшем становится отчетливо видно, насколько мотивы этих людей были далеки от материальных.

Солдаты удачи из стран Старого Света, периодически посещающие линию разграничения ВСУ и ополченцев Донбасса, – совсем не редкость по нынешним временам. Однако тех, что приезжают отстаивать право киевских властей на отстрел мирного населения Донбасса, западноевропейские СМИ предпочитают лишний раз не замечать. Не по методичке, знаете ли. А вот у тех, кто за «сепаров» – сразу все вскрывается: за ними Кремль, Москва и лично Путин. Который спит и видит, как бы развалить Евросоюз, и постоянно насылает в страны Сообщества своих политических диверсантов – то Орбана выбрал главой Венгрии, то «Лиге» с «Движением пяти звезд» обеспечил возможность сформировать правительство Италии. Теперь вот за Францию взялся через «желтые жилеты».

Насчитали «франко-донецких сепаров» газетчики Испании и Франции совместными усилиями аж шесть человек. Силища, конечно, огромная, вполне могущая управлять многотысячными демонстрациями. Двух экс-бойцов удалось установить персонально, благодаря усилиями полиции, которая задерживала их во время шествий.

Первый – Виктор Альфонсо Лента (колумбиец по рождению, получивший гражданство Франции) – привлек внимание силовиков своим головным убором: бордовым беретом парашютной бригады сухопутных войск страны. Спецназовец в рядах бунтовщиков – потенциально опасная фигура, посчитали правоохранители и «приняли» Виктора. Он, кстати говоря, не особо сопротивлялся. Чтобы не давать повода открыть против него уголовное дело и не оказаться надолго изолированным от мира.

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«Я приехал во Францию 12-летним мальчиком. Эта страна мне дала бесплатное образование. Как я мог отблагодарить ее? Ну конечно же, защищая ее интересы. Поэтому после школы подписал контракт на военную службу, – рассказывает Виктор. – Вот только за пять лет ношения армейской формы убедился, что французские вооруженные силы защищают вовсе не страну в целом, а интересы финансовой мафии, которая государством – и не только нашим – управляет. Поэтому и уволился».

Это было в 2012-м. А через два года после увольнения, в 2014-м, Виктор Лента основал Ассоциацию континентального единства, куда вступали такие же, как и он, силовики, «разочаровавшиеся в службе на благо американцев». Когда на Украине забурлила смута, получившая название евромайдана, Лента внимательно следил по французским газетам за событиями.

«Я понял, что пришедшая к власти в Киеве хунта – не сама по себе, ее продвигала та же американо-европейская финансовая мафия. И когда на юго-востоке страны нашлись люди, оказавшие вооруженное сопротивление, мы поняли, что наше место там – в Донбассе, – вспоминает бывший спецназовец. – Если американцы имеют право организовывать переворот в европейской стране, то почему мы, европейцы, не имеем права дать им отпор?»

«На передке» в Донбассе Виктор провел почти полтора года. Руководство ДНР наградило его за мужество и отвагу несколькими орденами и медалями, которые «французский дончанин» непременно надевает вместе с желтым жилетом, когда идет участвовать в очередной акции «ЖЖ». Вернувшись домой он организовал еще одну группу бывших силовиков – отставных жандармов, военных, полицейских, получившую условное название «Серебряные браслеты». Каждый участник организации получает серебристого цвета металлический браслет с индивидуальным номером – все как в армии, чтобы в случае необходимости идентифицировать человека. Если потребуется кровь перелить или опознать в случае смерти.

«Серебряные браслеты» оберегают шествующие по улицам Парижа колонны «желтых жилетов». «Кто-то же должен защищать их от произвола полиции? – говорит другой участник донецких боев Сергей Минье. – Почему это не делать нам, людям профессионально подготовленным?»

Сергей – тоже отставной французский военный. По его словам, родился он в 1992 году в Луганске, отсюда и русское имя и желание сражаться на стороне ополчения на Украине. В Донбасс Сергей ездил трижды. Орденов на манифестации «ЖЖ» не надевает, но зато однажды встал в ряды протестующих с флагом ДНР в руках. Стоит ли спрашивать, почему его загребли полицейские?

«Нас хотят представить как троянских коней России во Франции. Будто бы мы в Донбассе проходили практику, а в Париже уже находимся на службе у антиправительственных сил. Глупость, конечно, но газеты раскачивают эту версию, – рассказывает Мунье. – Вот, смотрите, France Soir от 5 февраля».

На одной из первых страниц издания – репортаж о демонстрации, озаглавленный «Виктор Лента, ультраправый, бывший военный, пытается манипулировать «желтыми жилетами». Согласно помещенному тексту, «крайние правые проникли в протестное движение, объявлявшее ранее себя аполитичным, и настраивают толпу против правительства Франции».

По словам Мунье,

«теперь официальная пропаганда будет раздувать кампанию против «желтых жилетов», представляя их сторонниками государственного переворота».

Отставной военный не сомневается, что «требования протестующих отменить повышение налога на топливо теперь будут подаваться как попытка насильственного свержения правительства».

«Да, мы выступаем теперь за отставку Эммануэля Макрона и его министров. Он не пошел народу навстречу, и это наша естественная реакция. Конечно, власти будут продолжать усиливать полицейское давление на участников акций. И здесь наша роль – людей, имеющих за плечами боевой опыт и профессиональную подготовку – будет становиться все более важной. Не сомневаюсь, что наше «донецкое прошлое» официальная пропаганда тоже будет использовать против движения. Но уйти и оставить людей беззащитными перед полицейским произволом мы не можем», – заключает Мунье.