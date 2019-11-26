Запад толкает Гонконг к политической катастрофе

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26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
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Запад толкает Гонконг к политической катастрофе

По мнению экспертов, молодежь в Гонконге устроила погромы, «запутавшись» между Западом и КитаемФото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
«Молодежь, которую часто называют потерянным поколением, в Гонконге действительно потерялась – между западными и китайскими ценностями. В ходе этих протестов она на самом деле пытается найти свою идентичность», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Александр Ломанов, комментируя победу оппозиции на муниципальных выборах в этой китайской автономии. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
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Протесты против сострадания – старая болезнь России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
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Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
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              Запад толкает Гонконг к политической катастрофе

              По мнению экспертов, молодежь в Гонконге устроила погромы, «запутавшись» между Западом и Китаем   26 ноября 2019, 13:30
              Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин,
              Оксана Борисова,
              Анастасия Куликова

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              «Молодежь, которую часто называют потерянным поколением, в Гонконге действительно потерялась – между западными и китайскими ценностями. В ходе этих протестов она на самом деле пытается найти свою идентичность», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Александр Ломанов, комментируя победу оппозиции на муниципальных выборах в этой китайской автономии.

              В понедельник стало известно, что по результатам муниципальных выборов в Гонконге, состоявшихся накануне, почти 90% мест во всех 18 округах завоевала оппозиция. Проправительственный блок главы города Кэрри Лам, который ориентируется на власти КНР, впервые потерпел сокрушительное поражение. А сейчас старые пропекинские деятели в буквальном смысле уступают власть молодым. Например, в округе Норт-Пойнт, бывшей «вотчине лоялистов», 69-летний прокитайский функционер проиграл 22-летнему демократу, выпускнику колледжа, сообщает РИА «Новости».

              Резко выросла и явка. Если на прошлых выборах 2016 года приняло участие 58% избирателей (и тогда пропекинские силы набрали 75% мест), то в этом году голосовать пришло более 71% избирателей.

              Выборы проходили на фоне продолжающегося с лета гонконгского «Майдана» – массовых акций протеста, которые регулярно перерастают в уличные погромы.

              О том, улягутся ли теперь протесты, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Александр Ломанов.

              ВЗГЛЯД: Александр Владимирович, в канун выборов Пекин выражал возмущение тем, что Запад подогревает беспорядки в Гонконге. Как поведет себя Запад теперь, с вашей точки зрения?

              Александр Ломанов: Здравый смысл требует, чтобы победители здраво посмотрели на то, что происходит вокруг, и обдумали практические, конструктивные шаги по прекращению насилия, по выводу ситуации в русло мирного развития.

              Александр Ломанов Фото: mgimo.ru
              Александр Ломанов Фото: mgimo.ru

              Но западная пресса и западные политики в этом не заинтересованы. Могу предвидеть, что интонация Запада будет совершенно другой: «Вы уже полгода бьете, жжете, громите и вот добились победы. Если вы устроите вакханалию более крупного масштаба, вы добьетесь вообще всех своих целей: парламент свой изберете, ваш человек станет главой города. Продолжайте в том же духе! Поднажмите!». Вот такой совет, скорее всего, будет звучать с Запада.

              Те, кто в Гонконге, в условиях нынешней эйфории, еще не утратил трезвости ума, надеюсь, поймут, что эта идея может привести Гонконг к серьезной политической катастрофе.

              Сейчас у оппозиции сложный моральный выбор. С одной стороны, за них голосовали не для того, чтобы они били и крушили. Формально люди голосовали за них, чтобы они работали в местных советах и налаживали бытовое обеспечение горожан. Однако вероятнее всего, новые муниципальные депутаты немного забудут о своих прямых обязанностях. Развернется борьба за цели, которые провозглашали и студенты на улице. Одна из них – вынудить уйти главу города Кэрри Лам.

              ВЗГЛЯД: Через год – выборы в большой парламент Гонконга. Что будет, если прозападные силы победят и тогда? Возможна ли попытка вообще отсоединиться от Китая?

              А. Л.: Провозглашение независимости, разрушение схемы «одно государство – две системы» даст Пекину полный карт-бланш для любого вмешательства вплоть до ввода войск. Так что парадигма сосуществования Гонконга – это парадигма договоренностей с Пекином.

              В общем, результаты нынешних выборов позволяют оппозиции поторговаться с более выгодных позиций с Пекином о правилах проведения выборов, о расширении всенародного голосования, например, прямого избрания главы администрации. Но это все равно будет внутрисистемный маневр, а не тотальная революция.

              ВЗГЛЯД: Но по крайней мере, победившие демократы смогут добиться ухода Кэрри Лам?

              А. Л.: Недавно гонконгские судьи отменили ее решение о запрете ношения на улице масок. После этого власти КНР вмешались и заявили, «это наша прерогатива». То есть вы можете отменить это законодательство, но окончательное слово по поводу конституционности того или иного законодательного акта остается за Пекином.

              Пекин пока старается в минимальной степени использовать свое право на вмешательство, но окончательное слово и по поводу Кэрри Лам оставляет за собой. Ведь в итоге именно Пекин несет ответственность и за политическую стабильность Гонконга, и за его экономическое развитие.

              Смотрите: Кэрри Лам выносит это постановление, полиция должна его исполнять, однако суд – отменяет. Чем чаще будут возникать такие коллизии, такие тупиковые ситуации, тем чаще Пекин будет заявлять о себе как о верховном арбитре. Те, кто думает, что это способствует демократизации Гонконга, ошибается. 

              Это будет способствовать не росту автономии Гонконга, а росту его административной беспомощности.

              ВЗГЛЯД: Говорят, Пекин на воскресных выборах делал ставку на рост недовольства среди горожан против бунтовщиков. Так сказать, на оппозицию против оппозиции. Расчет был на то, что народ устал от митингов, от погромов и проголосует за пропекинские силы. Но в итоге мы видим прямо противоположный результат.

              А. Л.: Антипекинские настроения сильно дали о себе знать уже во время манифестаций в 2014 году. Сейчас они усилились на фоне внутрикитайской ксенофобии. На улицах Гонконга человека теперь могут побить за то, что он говорит не на местном диалекте, а на пекинском. Они считают себя хозяевами – а материковые, мол, понаехали.

              Но в прессе КНР, которая рассчитана на иностранную аудиторию, в понедельник не звучало никакой паники по поводу победы демократов. Доминирует мотив, что люди сделали свой выбор, что пропекинским силам надо учиться отстаивать свою позицию в новых условиях, надо учиться работать с молодежью.

              Дело в том, что молодежь, которую часто называют потерянным поколением, в Гонконге действительно потерялась – между западными и китайскими ценностями. В ходе этих протестов она на самом деле пытается найти свою идентичность. Взрослые люди и там и тут одинаково принадлежат к китайской культуре. Им знакомы методы маневрирования, закулисных договоренностей. Понятно, что придется балансировать, договариваться.

              Наверное, вы слышали китайскую формулу «золотая середина» – о том, что ничего не должно быть слишком много. Слишком много побед, которые кружат голову, могут оказаться иллюзорными. Чрезмерное продвижение в сторону от Пекина может завершиться тем, что это движение будет прервано силовым вмешательством извне. Понятно, что телевизионная картинка в случае вмешательства не будет повторением того, что мы видели в июне 1989 года в Пекине. Речь пойдет лишь о резком усилении потенциала самой полиции Гонконга.

              Пока лишь ясно, что истеблишмент, пропекинские партии явно потеряли популярность. Но на самом деле для Пекина приемлемо все, за исключением открытых заявлений о независимости.

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