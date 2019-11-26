Запад толкает Гонконг к политической катастрофе

«Молодежь, которую часто называют потерянным поколением, в Гонконге действительно потерялась – между западными и китайскими ценностями. В ходе этих протестов она на самом деле пытается найти свою идентичность», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Александр Ломанов, комментируя победу оппозиции на муниципальных выборах в этой китайской автономии.

В понедельник стало известно, что по результатам муниципальных выборов в Гонконге, состоявшихся накануне, почти 90% мест во всех 18 округах завоевала оппозиция. Проправительственный блок главы города Кэрри Лам, который ориентируется на власти КНР, впервые потерпел сокрушительное поражение. А сейчас старые пропекинские деятели в буквальном смысле уступают власть молодым. Например, в округе Норт-Пойнт, бывшей «вотчине лоялистов», 69-летний прокитайский функционер проиграл 22-летнему демократу, выпускнику колледжа, сообщает РИА «Новости».

Резко выросла и явка. Если на прошлых выборах 2016 года приняло участие 58% избирателей (и тогда пропекинские силы набрали 75% мест), то в этом году голосовать пришло более 71% избирателей.

Выборы проходили на фоне продолжающегося с лета гонконгского «Майдана» – массовых акций протеста, которые регулярно перерастают в уличные погромы.

О том, улягутся ли теперь протесты, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Александр Ломанов.

ВЗГЛЯД: Александр Владимирович, в канун выборов Пекин выражал возмущение тем, что Запад подогревает беспорядки в Гонконге. Как поведет себя Запад теперь, с вашей точки зрения?

Александр Ломанов: Здравый смысл требует, чтобы победители здраво посмотрели на то, что происходит вокруг, и обдумали практические, конструктивные шаги по прекращению насилия, по выводу ситуации в русло мирного развития.

Александр Ломанов Фото: mgimo.ru

Но западная пресса и западные политики в этом не заинтересованы. Могу предвидеть, что интонация Запада будет совершенно другой: «Вы уже полгода бьете, жжете, громите и вот добились победы. Если вы устроите вакханалию более крупного масштаба, вы добьетесь вообще всех своих целей: парламент свой изберете, ваш человек станет главой города. Продолжайте в том же духе! Поднажмите!». Вот такой совет, скорее всего, будет звучать с Запада.

Те, кто в Гонконге, в условиях нынешней эйфории, еще не утратил трезвости ума, надеюсь, поймут, что эта идея может привести Гонконг к серьезной политической катастрофе.

Сейчас у оппозиции сложный моральный выбор. С одной стороны, за них голосовали не для того, чтобы они били и крушили. Формально люди голосовали за них, чтобы они работали в местных советах и налаживали бытовое обеспечение горожан. Однако вероятнее всего, новые муниципальные депутаты немного забудут о своих прямых обязанностях. Развернется борьба за цели, которые провозглашали и студенты на улице. Одна из них – вынудить уйти главу города Кэрри Лам.

ВЗГЛЯД: Через год – выборы в большой парламент Гонконга. Что будет, если прозападные силы победят и тогда? Возможна ли попытка вообще отсоединиться от Китая?

А. Л.: Провозглашение независимости, разрушение схемы «одно государство – две системы» даст Пекину полный карт-бланш для любого вмешательства вплоть до ввода войск. Так что парадигма сосуществования Гонконга – это парадигма договоренностей с Пекином.

В общем, результаты нынешних выборов позволяют оппозиции поторговаться с более выгодных позиций с Пекином о правилах проведения выборов, о расширении всенародного голосования, например, прямого избрания главы администрации. Но это все равно будет внутрисистемный маневр, а не тотальная революция.

ВЗГЛЯД: Но по крайней мере, победившие демократы смогут добиться ухода Кэрри Лам?

А. Л.: Недавно гонконгские судьи отменили ее решение о запрете ношения на улице масок. После этого власти КНР вмешались и заявили, «это наша прерогатива». То есть вы можете отменить это законодательство, но окончательное слово по поводу конституционности того или иного законодательного акта остается за Пекином.

Пекин пока старается в минимальной степени использовать свое право на вмешательство, но окончательное слово и по поводу Кэрри Лам оставляет за собой. Ведь в итоге именно Пекин несет ответственность и за политическую стабильность Гонконга, и за его экономическое развитие.

Смотрите: Кэрри Лам выносит это постановление, полиция должна его исполнять, однако суд – отменяет. Чем чаще будут возникать такие коллизии, такие тупиковые ситуации, тем чаще Пекин будет заявлять о себе как о верховном арбитре. Те, кто думает, что это способствует демократизации Гонконга, ошибается.

Это будет способствовать не росту автономии Гонконга, а росту его административной беспомощности.

ВЗГЛЯД: Говорят, Пекин на воскресных выборах делал ставку на рост недовольства среди горожан против бунтовщиков. Так сказать, на оппозицию против оппозиции. Расчет был на то, что народ устал от митингов, от погромов и проголосует за пропекинские силы. Но в итоге мы видим прямо противоположный результат.

А. Л.: Антипекинские настроения сильно дали о себе знать уже во время манифестаций в 2014 году. Сейчас они усилились на фоне внутрикитайской ксенофобии. На улицах Гонконга человека теперь могут побить за то, что он говорит не на местном диалекте, а на пекинском. Они считают себя хозяевами – а материковые, мол, понаехали.

Но в прессе КНР, которая рассчитана на иностранную аудиторию, в понедельник не звучало никакой паники по поводу победы демократов. Доминирует мотив, что люди сделали свой выбор, что пропекинским силам надо учиться отстаивать свою позицию в новых условиях, надо учиться работать с молодежью.

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Дело в том, что молодежь, которую часто называют потерянным поколением, в Гонконге действительно потерялась – между западными и китайскими ценностями. В ходе этих протестов она на самом деле пытается найти свою идентичность. Взрослые люди и там и тут одинаково принадлежат к китайской культуре. Им знакомы методы маневрирования, закулисных договоренностей. Понятно, что придется балансировать, договариваться.

Наверное, вы слышали китайскую формулу «золотая середина» – о том, что ничего не должно быть слишком много. Слишком много побед, которые кружат голову, могут оказаться иллюзорными. Чрезмерное продвижение в сторону от Пекина может завершиться тем, что это движение будет прервано силовым вмешательством извне. Понятно, что телевизионная картинка в случае вмешательства не будет повторением того, что мы видели в июне 1989 года в Пекине. Речь пойдет лишь о резком усилении потенциала самой полиции Гонконга.

Пока лишь ясно, что истеблишмент, пропекинские партии явно потеряли популярность. Но на самом деле для Пекина приемлемо все, за исключением открытых заявлений о независимости.

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