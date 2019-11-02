Украина для США превращается в террористическое государство

На Украине не утихает шумиха из-за того, что конгрессмены США заподозрили добровольческий полк «Азов» в вербовке американцев и причастности к случаям стрельбы в Штатах. От госсекретаря Майка Помпео требуют разъяснений, почему батальон не находится в списке «иностранных террористических организаций». Каковы шансы на то, что «Азов» поставят на одну ступень с «Аль-Каидой»?

В 1997 году на экраны вышел фильм «Адвокат дьявола», где герою Киану Ривза приходилось добиваться оправдания для отъявленных мерзавцев и преступников. Спустя 22 года МИД Украины решил воплотить нечто похожее на практике: журналистам удалось добыть «темник», в котором сотрудники министерства объясняют послам, как нужно отбеливать репутацию полка «Азов» – одной из самых одиозных структур постмайданной Украины. Но для начала вспомним, кто и почему ополчился против «Азова».

На одну ступень с «Аль-Каидой»

Почти вся вторая половина октября на Украине была омрачена инициативой американских конгрессменов: над батальоном «Азов» замаячила угроза быть включенным в список «иностранных террористических организаций». Случилось это не вдруг. Еще в начале сентября в ЕС запретили въезд правоэкстремисту Денису Никитину, которого называли «послом «Азова» в Европе. Любопытно, что сам Никитин при этом является гражданином РФ.

Спустя три недели стало известно об аресте сотрудниками ФБР американского военнослужащего, который собирался поехать на Украину и записаться в «Азов». Впрочем, арестовали его, конечно, не за это, а за планы террористических атак на территории США. А еще скорее – за планы убийства Бето О'Рурка – теперь уже бывшего кандидата в президенты от Демократической партии США. Поэтому совершенно логично, что спустя еще какое-то время сорок конгрессменов именно от этой партии направили в Госдеп письмо с таким предложением.

Ради справедливости стоит отметить, что кроме «Азова» там указывались и другие организации: «Национальное действие» (Великобритания), «Северное движение сопротивления» (страны Скандинавии).

Любопытно, что как раз демократы всегда активно поддерживали возрождение националистической идеологии на Украине, получая затем обратную поддержку. Достаточно вспомнить выборы 2016 года и неприкрытую поддержку Хиллари Клинтон со стороны всего политического класса Украины. Даже украинский посол в США не стеснялся это демонстрировать.

«Ату!» в адрес «Азова» прозвучало, конечно, не потому, что американские демократы внезапно осознали, какого «кадавра» выкормили за эти годы.

Список, куда хотят внести «Азов», формировался преимущественно после 11 сентября 2001 года. А потому состоит преимущественно из различных исламистских организаций. При этом неудобная правда статистики такова: в период с 2009 по 2018 годы только 23% жертв массовых убийств в США погибли от действий джихадистов. Тогда как 73% погибли от рук правых экстремистов – преимущественно белых националистов.

Иными словами, демократам глубоко плевать на то, какими подвигами успел отметиться «Азов» где-либо кроме США. И если бы американский военнослужащий в онлайн-переписке не обозначил намерения поступить туда на службу, в письме демократов в Госдеп «Азов» и не появился бы.

С другой стороны, в США как минимум с 2018 года косо смотрят на «Азов». Весной прошлого года американские депутаты одобрили выделение помощи Украине в размере 620 млн долларов с условием: средства не могут быть использованы для «передачи вооружения, обучения или оказания иной помощи батальону «Азов». Причем в проектах бюджета 2016-2017 гг. такое условие также прописывалось, но в окончательной редакции его убирали. Значит в 2017-2018 годах по каким-то причинам отношение к «Азову» в США резко изменилось.

Незабвенный полк

Самое время вспомнить, что такое «Азов». Подразделение создавалось в апреле-мае 2014 года. «Крестные» – глава МВД Украины Арсен Аваков и верхушка партии Социал-национальная ассамблея (СНА). Ее представители как раз и заняли все руководящие должности. Позднее все подобные добробаты свели в национальную гвардию Украины (НГУ), но «Азов» хотя и входит в НГУ, все равно остался особняком. Причина в том, что Аваков создавал «Азов» как свою личную гвардию: он – выходец из Харькова, а СНА долгое время там базировалась. Особый статус «Азова» как раз в этом и проявляется: кроме Авакова полк никому неподконтролен. Хотя на этом и не принято заострять внимание.

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Среди прочих подразделений НГУ «Азов» выделяется своей символикой: «волчий крюк», «черное солнце». Оба символа встречаются у подразделений III Рейха. Немалая часть бойцов батальона – неоязычники, исповедующие диковатую смесь скандинавского и славянского язычества. Это тоже одна из «фишек», нигде больше такого нет. Наконец, «Азов» – единственное из подразделений НГУ, имеющее целую сеть гражданских структур: свою волонтерскую организацию, партию, ряд общественных организаций и инициатив, включая работу с молодежью и детьми.

Быть националистом – непременное условие для будущего бойца «Азова»: «...Батальон превратился в банду, туда принимают только крайне правых. Если человек не придерживается национал-социалистических убеждений, в «Азов» его не примут», – свидетельствовал уже в середине июня 2014 года заместитель комбата «Азова» Ярослав Гончар.

Для завершения образа стоит напомнить, то полк уже давно на примете у Amnesty International (пытки, издевательства, внесудебное заключение, грабеж, военные преступления). А первое убийство «азовцы» умудрились совершить спустя всего четыре дня после даты официального создания подразделения. Но не последним. Причем не жалели даже побратимов – тех, что протестовали или возмущались порядками в «Азове»: «Я ушел из «Национального корпуса», потому что в результате собственного расследования начал догадываться, что именно по команде Билецкого был убит Ярослав Бабич (один из основателей «Азова» – ВЗГЛЯД.) в 2015 году», – писал в Facebook Олег Ширяев, экс-руководитель «Гражданского корпуса «Азов».

Иными словами, «Азов» уже давно превратился в айсберг, большая часть которого скрыта под водой. Надводная часть – статус подразделения НГУ. Подводная – преступная деятельность как самого подразделения, так и дружественных ему структур. В основном – рэкет, с которого СНА начинала еще лет 15 назад. Только масштабы куда серьезнее. Например, в конце 2014 года дань

Билецкому платил даже Ринат Ахметов (по документам это было оформлено как охрана «Азовом» объектов бизнесмена). А ведь Ахметов – крупнейший олигарх Украины.

Адвокаты дьявола

И вот все это ринулись защищать политики и чиновники. Украинские депутаты написали письмо конгрессменам, где выражают поддержку «Азову»: «... В условиях войны любая критика военных должно быть аргументирована, а доказательства их причастности к правонарушениям – безоговорочными». Причем готовил письмо член фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, который на этой неделе был уличен на заседаниях Верховной рады в общении с проститутками.

С аргументацией и доказательствами проблем нет, там на второй Нюрнберг хватит. Но изнутри эту ситуацию не решить: никто на Украине не пойдет против «Азова».

Простой пример: три года назад боец «Азова» повздорил с жителем Одессы на улице. А потом перерезал ему горло на глазах у прохожих. Спустя два года суд приговорил его к штрафу в размере 20% оклада на 24 месяца. И историй таких – вагон. Так что проблема не в доказательствах, а в том, что полк имеет слишком мощное прикрытие.

Но Аваков и депутаты ВР – это понятно. Другое дело, когда защищать «Азов» берется МИД Украины, причем уже новый МИД. Старый – тоже. Экс-глава министерства Павел Климкин еще на прошлой неделе начал бить в набат: «Друзья, всем же понятно, что будет, если вдруг «Азов» признают террористической организацией в США? Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине. И да, это вопрос нашей национальной безопасности».

Видимо, бывшие коллеги и новое руководство министерства с ним согласилось: вечером 1 ноября украинские СМИ опубликовали скрины документа, где поясняется, как нужно отмазывать «Азов» от обвинений.

Если коротко, то задача в том, чтобы убедить американцев: «Азов» не готовил террористов, которые затем совершали теракты на территории США, а сами террористы не вдохновлялись примером «Азова» как структуры, где неонацист может свободно заниматься любимым делом, да еще и получать за это деньги.

Темник, кстати, грамотный, отвечает только на обвинения демократов, высказанные в письме в Госдеп. Что же до остального, то раз демократы об этом не пишут, то и оправдываться не за что.

Есть мнение, что перевозбудились на Украине совершенно напрасно. Признать «Азов» террористической организацией равносильно тому, чтобы признать таковым все руководство Украины с июня 2014 по май 2019 гг. То есть признать, что все эти годы США давало деньги и оружие террористам. Не впервой, конечно, но не в центре Европы же! Причем давали при Обаме, а выгребать за это придется администрации Трампа.

В общем, террористический характер организации МИД даже не собирается оспаривать. Зато там всерьез настроены убедить американцев, что это хороший, правильный терроризм. Не направленный против США.

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