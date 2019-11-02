Украина для США превращается в террористическое государство

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2 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович - в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Ракета «Ангара» пошла на снижение

На выставках «Ангара» смотрится привлекательно, а в реальных условиях она никому не нужнаФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роскосмос оперативно отреагировал на утечки о разрыве контракта с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». В госкорпорации пояснили, что заменили «Ангару» на «Союз-2.1» только для запуска спутников «Гонец» в 2021 году. А старт производства «Ангары» руководство Роскосмоса назвало приоритетной задачей. Почему за 20 лет «Ангара» так и не стала серийной и нужна ли теперь эта ракета России? Подробности...
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Украина для США превращается в террористическое государство

«Азов» как айсберг, большая часть которого скрыта под водойФото: Петренко Степан/ТАСС
На Украине не утихает шумиха из-за того, что конгрессмены США заподозрили добровольческий полк «Азов» в вербовке американцев и причастности к случаям стрельбы в Штатах. От госсекретаря Майка Помпео требуют разъяснений, почему батальон не находится в списке «иностранных террористических организаций». Каковы шансы на то, что «Азов» поставят на одну ступень с «Аль-Каидой»? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Передо мной мой народ ни в чем не виноват

Алексей Алешковский, сценарист
Забавно, что в XIX веке прогрессивная русская интеллигенция культивировала чувство собственной вины перед народом, а в XXI — исключительно чувство вины народа перед собой. Подробности...

Россия могла плавно перейти из 1985 в 2000 год

Дмитрий Ольшанский, публицист
Именно «разворот самолета» начал в России новую эпоху, которая длится до сих пор. И, конечно же, именно недолгое примаковское премьерство было передышкой в аду либерального варварства. Подробности...
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Последние деньги с Украины выкачивают с помощью газа

Глеб Простаков, журналист
Долгосрочный контракт на транзит газа будет сорван. Прямые поставки газа на Украину не выгодны никому, включая сам Газпром. Газовый рынок беднейшей страны Европы подарит десяткам трейдеров возможность зарабатывать легкие деньги. Подробности...
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      Фестиваль «День народного единства» стартовал в Москве

      В субботу в Москве начался фестиваль «День народного единства». Празднества проходят сразу на девяти площадках. Всех желающих ждут спектакли, бесплатные экскурсии, кулинарные и ремесленные мастер-классы и другие развлечения
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Украина для США превращается в террористическое государство

              «Азов» как айсберг, большая часть которого скрыта под водой   2 ноября 2019, 17:35
              Фото: Петренко Степан/ТАСС
              Текст: Николай Стороженко

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              На Украине не утихает шумиха из-за того, что конгрессмены США заподозрили добровольческий полк «Азов» в вербовке американцев и причастности к случаям стрельбы в Штатах. От госсекретаря Майка Помпео требуют разъяснений, почему батальон не находится в списке «иностранных террористических организаций». Каковы шансы на то, что «Азов» поставят на одну ступень с «Аль-Каидой»?

              В 1997 году на экраны вышел фильм «Адвокат дьявола», где герою Киану Ривза приходилось добиваться оправдания для отъявленных мерзавцев и преступников. Спустя 22 года МИД Украины решил воплотить нечто похожее на практике: журналистам удалось добыть «темник», в котором сотрудники министерства объясняют послам, как нужно отбеливать репутацию полка «Азов» – одной из самых одиозных структур постмайданной Украины. Но для начала вспомним, кто и почему ополчился против «Азова».

              На одну ступень с «Аль-Каидой»

              Почти вся вторая половина октября на Украине была омрачена инициативой американских конгрессменов: над батальоном «Азов» замаячила угроза быть включенным в список «иностранных террористических организаций». Случилось это не вдруг. Еще в начале сентября в ЕС запретили въезд правоэкстремисту Денису Никитину, которого называли «послом «Азова» в Европе. Любопытно, что сам Никитин при этом является гражданином РФ. 

              Спустя три недели стало известно об аресте сотрудниками ФБР американского военнослужащего, который собирался поехать на Украину и записаться в «Азов». Впрочем, арестовали его, конечно, не за это, а за планы террористических атак на территории США. А еще скорее – за планы убийства Бето О'Рурка – теперь уже бывшего кандидата в президенты от Демократической партии США. Поэтому совершенно логично, что спустя еще какое-то время сорок конгрессменов именно от этой партии направили в Госдеп письмо с таким предложением.

              Ради справедливости стоит отметить, что кроме «Азова» там указывались и другие организации: «Национальное действие» (Великобритания), «Северное движение сопротивления» (страны Скандинавии).

              Любопытно, что как раз демократы всегда активно поддерживали возрождение националистической идеологии на Украине, получая затем обратную поддержку. Достаточно вспомнить выборы 2016 года и неприкрытую поддержку Хиллари Клинтон со стороны всего политического класса Украины. Даже украинский посол в США не стеснялся это демонстрировать.

              «Ату!» в адрес «Азова» прозвучало, конечно, не потому, что американские демократы внезапно осознали, какого «кадавра» выкормили за эти годы.

              Список, куда хотят внести «Азов», формировался преимущественно после 11 сентября 2001 года. А потому состоит преимущественно из различных исламистских организаций. При этом неудобная правда статистики такова: в период с 2009 по 2018 годы только 23% жертв массовых убийств в США погибли от действий джихадистов. Тогда как 73% погибли от рук правых экстремистов – преимущественно белых националистов. 

              Иными словами, демократам глубоко плевать на то, какими подвигами успел отметиться «Азов» где-либо кроме США. И если бы американский военнослужащий в онлайн-переписке не обозначил намерения поступить туда на службу, в письме демократов в Госдеп «Азов» и не появился бы. 

              С другой стороны, в США как минимум с 2018 года косо смотрят на «Азов». Весной прошлого года американские депутаты одобрили выделение помощи Украине в размере 620 млн долларов с условием: средства не могут быть использованы для «передачи вооружения, обучения или оказания иной помощи батальону «Азов». Причем в проектах бюджета 2016-2017 гг. такое условие также прописывалось, но в окончательной редакции его убирали. Значит в 2017-2018 годах по каким-то причинам отношение к «Азову» в США резко изменилось.

              Незабвенный полк

              Самое время вспомнить, что такое «Азов». Подразделение создавалось в апреле-мае 2014 года. «Крестные» – глава МВД Украины Арсен Аваков и верхушка партии Социал-национальная ассамблея (СНА). Ее представители как раз и заняли все руководящие должности. Позднее все подобные добробаты свели в национальную гвардию Украины (НГУ), но «Азов» хотя и входит в НГУ, все равно остался особняком. Причина в том, что Аваков создавал «Азов» как свою личную гвардию: он – выходец из Харькова, а СНА долгое время там базировалась. Особый статус «Азова» как раз в этом и проявляется: кроме Авакова полк никому неподконтролен. Хотя на этом и не принято заострять внимание.

              Среди прочих подразделений НГУ «Азов» выделяется своей символикой: «волчий крюк», «черное солнце». Оба символа встречаются у подразделений III Рейха. Немалая часть бойцов батальона – неоязычники, исповедующие диковатую смесь скандинавского и славянского язычества. Это тоже одна из «фишек», нигде больше такого нет. Наконец, «Азов» – единственное из подразделений НГУ, имеющее целую сеть гражданских структур: свою волонтерскую организацию, партию, ряд общественных организаций и инициатив, включая работу с молодежью и детьми.

              Быть националистом – непременное условие для будущего бойца «Азова»: «...Батальон превратился в банду, туда принимают только крайне правых. Если человек не придерживается национал-социалистических убеждений, в «Азов» его не примут», – свидетельствовал уже в середине июня 2014 года заместитель комбата «Азова» Ярослав Гончар.

              Для завершения образа стоит напомнить, то полк уже давно на примете у Amnesty International (пытки, издевательства, внесудебное заключение, грабеж, военные преступления). А первое убийство «азовцы» умудрились совершить спустя всего четыре дня после даты официального создания подразделения. Но не последним. Причем не жалели даже побратимов – тех, что протестовали или возмущались порядками в «Азове»: «Я ушел из «Национального корпуса», потому что в результате собственного расследования начал догадываться, что именно по команде Билецкого был убит Ярослав Бабич (один из основателей «Азова» – ВЗГЛЯД.) в 2015 году», – писал в Facebook Олег Ширяев, экс-руководитель «Гражданского корпуса «Азов».

              Иными словами, «Азов» уже давно превратился в айсберг, большая часть которого скрыта под водой. Надводная часть – статус подразделения НГУ. Подводная – преступная деятельность как самого подразделения, так и дружественных ему структур. В основном – рэкет, с которого СНА начинала еще лет 15 назад. Только масштабы куда серьезнее. Например, в конце 2014 года дань

              Билецкому платил даже Ринат Ахметов (по документам это было оформлено как охрана «Азовом» объектов бизнесмена). А ведь Ахметов – крупнейший олигарх Украины. 

              Адвокаты дьявола

              И вот все это ринулись защищать политики и чиновники. Украинские депутаты написали письмо конгрессменам, где выражают поддержку «Азову»: «... В условиях войны любая критика военных должно быть аргументирована, а доказательства их причастности к правонарушениям – безоговорочными». Причем готовил письмо член фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, который на этой неделе был уличен на заседаниях Верховной рады в общении с проститутками.

              С аргументацией и доказательствами проблем нет, там на второй Нюрнберг хватит. Но изнутри эту ситуацию не решить: никто на Украине не пойдет против «Азова». 

              Простой пример: три года назад боец «Азова» повздорил с жителем Одессы на улице. А потом перерезал ему горло на глазах у прохожих. Спустя два года суд приговорил его к штрафу в размере 20% оклада на 24 месяца. И историй таких – вагон. Так что проблема не в доказательствах, а в том, что полк имеет слишком мощное прикрытие. 

              Но Аваков и депутаты ВР – это понятно. Другое дело, когда защищать «Азов» берется МИД Украины, причем уже новый МИД. Старый – тоже. Экс-глава министерства Павел Климкин еще на прошлой неделе начал бить в набат: «Друзья, всем же понятно, что будет, если вдруг «Азов» признают террористической организацией в США? Это будет почти нокаут добровольческому движению и нокдаун Украине. И да, это вопрос нашей национальной безопасности».

              Видимо, бывшие коллеги и новое руководство министерства с ним согласилось: вечером 1 ноября украинские СМИ опубликовали скрины документа, где поясняется, как нужно отмазывать «Азов» от обвинений. 

              Если коротко, то задача в том, чтобы убедить американцев: «Азов» не готовил террористов, которые затем совершали теракты на территории США, а сами террористы не вдохновлялись примером «Азова» как структуры, где неонацист может свободно заниматься любимым делом, да еще и получать за это деньги. 

              Темник, кстати, грамотный, отвечает только на обвинения демократов, высказанные в письме в Госдеп. Что же до остального, то раз демократы об этом не пишут, то и оправдываться не за что. 

              Есть мнение, что перевозбудились на Украине совершенно напрасно. Признать «Азов» террористической организацией равносильно тому, чтобы признать таковым все руководство Украины с июня 2014 по май 2019 гг. То есть признать, что все эти годы США давало деньги и оружие террористам. Не впервой, конечно, но не в центре Европы же! Причем давали при Обаме, а выгребать за это придется администрации Трампа. 

              В общем, террористический характер организации МИД даже не собирается оспаривать. Зато там всерьез настроены убедить американцев, что это хороший, правильный терроризм. Не направленный против США.

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