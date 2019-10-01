Почему на «европейской Украине» бьют гомосексуалистов

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1 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:23  |  vz.ru
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Российскую авиацию выманивают из-за границы

Налоговые льготы облегчат жизнь российскому авиапрому Фото: Roosevelt Cassio/Reuters
Президент подписал закон, который облегчает налоговое бремя, с одной стороны, российским авиакомпаниям, а с другой – российской авиационной промышленности. Речь идет об обнулении НДС при ввозе импортных самолетов, а также двигателей и комплектующих для них. Эксперты считают принятые меры поддержки правильными, но отмечают: не все цели, заложенные при принятии этого решения, будут легко достигнуты. Подробности...
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«Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

Юрий Мешков стал провозвестником «крымской весны» еще за 20 лет до ее приходаФото: Дмитрий Телеоров/Фотохроника ТАСС
В Москве умер первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. На выборах 1994 года он победил с результатом в 73 процента. Его главным предвыборным лозунгом была независимость от Киева и вхождение в рублевое пространство, что подразумевало переход под юрисдикцию Москвы. Однако вернуть Крым России тогда не получилось из-за раскола в Симферополе, чем и воспользовался Киев. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Почему на «европейской Украине» бьют гомосексуалистов

Украинские гей-парады выглядят не так радужно, как хотелось бы некоторымФото: Gleb Garanich/Reuters
Украина, как выясняется, похожа на Россию в показательном случае – отношении к гомосексуалистам. Примером тому стало недавнее избиение на Украине одного из ЛГБТ-активистов, бывшего ветерана так называемой АТО. Почему показательная ориентация на «европейские ценности» на Украине не работает и в чем положение российских гомосексуалистов выгоднее? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Как ООН борется с правами человека

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Вернулся из Женевы, где принимал участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Главный вывод: и в ООН в целом, и в Совете по правам человека в частности, всем наплевать на то, что реально происходит в мире. Подробности...

Интеллигенция – это собрание негодующих праведников

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЧК, ГУЛАГ и все ужасы ХХ века – это не про отвратительную Россию. Это про ту отвратительную субкультуру, в которой зрела и вызрела революция со всеми ее плодами. Про ту субкультуру, которая пытается вести нас в бой и сейчас. Подробности...
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Главные инновации создаются в авторитарных структурах

Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира в данный момент стоят на пороге первой революции государственного управления. Но на самом деле никаких революций не надо – все неплохо работает и без них. Подробности...
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    Главным соперником Трампа станет женщина

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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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      Обсуждение: 12 комментариев

      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
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      Умер экс-президент Франции Жак Ширак

      Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке
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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Почему на «европейской Украине» бьют гомосексуалистов

              Украинские гей-парады выглядят не так радужно, как хотелось бы некоторым   1 октября 2019, 14:06
              Фото: Gleb Garanich/Reuters
              Текст: Николай Стороженко

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              Украина, как выясняется, похожа на Россию в показательном случае – отношении к гомосексуалистам. Примером тому стало недавнее избиение на Украине одного из ЛГБТ-активистов, бывшего ветерана так называемой АТО. Почему показательная ориентация на «европейские ценности» на Украине не работает и в чем положение российских гомосексуалистов выгоднее?

              Вот уже пять с половиной лет на Украине идет так называемая АТО (вернее, теперь она зовется ООС, но не суть). Принимают участие в этой операции разные граждане Украины. В том числе и не вполне традиционной сексуальной ориентации. А некоторые даже не боятся сказать об этом вслух. Вот, мол, я – такой. В смысле – тот самый, из этих. 

              Недавно такой каминг-аут совершил ветеран АТО Виктор Пилипенко. Как можно заключить из новости, совершил как минимум второй раз. Потому что раньше он рассказал о себе правду сослуживцам. Но те как-то не прониклись. Гей? Ну и ладно. А вот на работе, куда Виктор устроился после службы в Донбассе, новость как-то не оценили. И даже устроили ему бойкот. С продолжением.

              И вот теперь выясняется, что на днях на Виктора напали. «Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п***р?» – выкрикнул ему один из пятерых нападавших. Из-за чего Виктор заподозрил, что кто-то из коллег выдал его адрес каким-то вечно чем-то озабоченным активистам. В итоге ветеран АТО, которому «навешали» или такие же ветераны, или просто неравнодушные патриоты, ищет новое жилье и работу. Такая вот присказка.

              «Киев-Прайд»: от Януковича до Зеленского

              Внедрять толерантное отношение к представителям сексуальных меньшинств пытаются на Украине уже давно. Первый гей-парад (Международный форум «Киев-Прайд») провели еще в 2012 году. Тогда Украина принимала чемпионат Европы по футболу, и демонстрация толерантности была настойчивым пожеланием киевским властям. 

              Собственно, парада не получилось: в центр подтянулись уже набравшие тогда силу националисты. Вместо парада решили ограничиться брифингом для прессы, проведя его на другом берегу Киева. Но националисты добрались и туда. Организаторов избили. 

              Это стало наукой, и в 2013 году «Марш равенства» все же удалось провести. Еще бы: участников набралось всего-то 50 человек, зато для их защиты город выделил 1000 сотрудников милиции. Впрочем, одна из участниц прямо заявила, что если бы половина участников не была иностранцами, то 2012 год повторился бы снова. 

              В 2014 году ЛГБТ-активисты учли политическую ситуацию и выбрали для «Марша равенства» актуальный слоган: «Украина – едина, и мы – ее часть».

              «В этом году наша задача – не дать «ватникам» и пророссийским провокаторам помешать отстаивать права человека на Украине для всех, в том числе ЛГБТ-сообщества», – горячился сопредседатель Коалиции по противодействию дискриминации Назарий Борский. Но вот беда: на новой европейской Украине для их защиты не нашлось 1000 милиционеров. Даже при условии такой декларации лояльности новому режиму. И даже инвективы в адрес мифических пророссийских провокаторов не помогли. Поэтому мероприятие не состоялось. 

              Впрочем, начиная с 2015 года подобные марши проводятся ежегодно и без срывов. Счет участников уже идет на тысячи (заявлено о 8 тысячах участников в 2019 году). К тому же в этом году на марше впервые была отдельная колонна военных нетрадиционной ориентации. В которой, вероятно, шел и пострадавший от нападения Виктор. 

              Более того, националисты больше не препятствуют проведению маршей равенства. Ну то есть они, конечно, против и даже организовывают в пику марши за семейные ценности. Но они перестали блокировать «Марши равенства» намертво – как могли даже во времена Януковича. Теперь они блокируют наиболее выгодные локации, могут взломать сайт ЛГБТ-движения накануне марша. Избить кого-то, опять же, могут. Но глобально препятствовать маршам они перестали. 

              Есть мнение, что по настойчивой просьбе властей и курирующих националистов силовиков. Мол, либо смиритесь, либо лишитесь нашего прикрытия. 

              Мнимое равенство

              Проблему купировали и загнали в подполье. Но она никуда не исчезла. Номинально Украина декларирует европейские ценности и толерантность. Марши равенства собирают тысячи участников. А тем временем националисты лупят геев по темным углам. И даже статус «ветерана» им не помеха. 

              Ничего, в общем-то, удивительного. В той же Грузии – еще одной витрине демократии пополам с европейскими ценностями – с толерантностью примерно та же история: «сбросили в реку туристов-геев из Германии», «побили участников гей-парада», «сотрудников тбилисского гей-бара избили». В этом году в Тбилиси под раздачу едва не попала даже посол США – вот уж скандал был бы.

              Кто-то скажет: а что, в России не так? Примерно так. Это называется «консервативное общество». Однако есть коренное различие: власть в России не бежит, задрав штаны, устраивать марши равенства по указке еврочиновников.

              В ряде компьютерных программ, работающих с изображением и текстами, реализован принцип What You See Is What You Get: что видишь (на экране), то и получишь. Да, представителям ЛГБТ-сообщества в России нелегко. Зато они, по крайней мере, точно знают, чего им ждать. Утешение слабое, и все же.

              Второе отличие более значимо. В России нет организованной силы, которая бы занималась индивидуальным террором граждан по признаку их сексуальной ориентации. Которая, к тому же, крышевалась бы пополам полицией и СБУ. А националисты на Украине именно крышуются силовиками, и доказательств этому за минувшие годы набралось предостаточно. 

              Эту разницу непросто прочувствовать, рассуждая об особенностях восприятия ЛГБТ-сообщества в России и на Украине. Мол, там же марши равенства, толерантность. Цену такой толерантности и суть такой разницы очень доходчиво объясняют бритоголовые молодчики, метелящие кого-то из этого самого сообщества толпой. То, что вчера они могли лежать в одном окопе и палить по другим неправильным украинцам (неправильным уже национальностью и взглядами, а не ориентацией), только добавляет стройности в эту картину. 

              Государство просто отбывает номер: ему лишь бы за парад отчитаться раз в году, а там хоть трава не расти – кто, кого и за что лупит по подворотням. А обманутые картинкой граждане потом получают, что называется, столкновение с реальностью. 

              Лицемерие это, а не толерантность. Там, где убивают за русский язык или национальность, уж конечно, будут бить за ориентацию. И бороться с этим нужно совсем не маршами равенства.


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