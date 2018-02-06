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20 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

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В социальных сетях бурно и порою даже нецензурно обсуждают сенсационное решение одного из судов Чеченской Республики. Суд считает необходимым простить жителям Чечни 9 млрд рублей, которые они задолжали за газ. Почему подобное выглядит по меньшей мере странным и как на самом деле нужно решать проблему неплатежей? Подробности...
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Украине предсказали глобальную катастрофу

Прогноз украинских ученых напоминает сценарий голливудского фильма катастрофФото: Doosaboo Film
Украинские ученые предсказали своей стране потоп. Одессе, Херсону, Мариуполю и еще нескольким десяткам городов грозит оказаться под водами Черного и Азовского морей. Авторы прогноза из центра «Экодия» пророчат наводнение и Крыму, не забыв упомянуть, что полуостров – «украинский». Действительно ли изменение климата приведет к таким последствиям и грозят ли они России? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

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Вряд ли еще какой писатель, сразу же после смерти громко объявленный исписавшимся, так долго остается одним из самых читаемых (и почитаемых) и столь убедительно продолжает порождать всё новые тексты. Подробности...
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          Украине предсказали глобальную катастрофу

          Прогноз украинских ученых напоминает сценарий голливудского фильма катастроф   20 января 2019, 12:52
          Фото: Doosaboo Film
          Текст: Людмила Суркова,
          Михаил Мошкин

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          Украинские ученые предсказали своей стране потоп. Одессе, Херсону, Мариуполю и еще нескольким десяткам городов грозит оказаться под водами Черного и Азовского морей. Авторы прогноза из центра «Экодия» пророчат наводнение и Крыму, не забыв упомянуть, что полуостров – «украинский». Действительно ли изменение климата приведет к таким последствиям и грозят ли они России?

          В среду киевский исследовательский центр «Экодия» обнародовал итоги исследования, согласно которому украинскому морскому побережью грозит глобальное затопление. Правда, это случится нескоро – к 2100 году, и только если сохранятся нынешние темпы выбросов углекислого газа, из-за чего льды Арктики и Антарктики будут и дальше таять и Мировой океан резко поднимется.

          В публикации, правда, не указываются, какие выбросы имеются в виду, – на одной только Украине или во всем мире. Зато приводятся пугающие цифры – 34 украинских города частично или целиком поглотят Черное и Азовское моря. В том числе это Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь и Бердянск. Навсегда будут похоронены часть территорий Черноморского и Дунайского биосферных заповедников.

          Затоплением экологи грозят и портам Крыма, например Керчи, при этом полуостров по понятным причинам в исследовании упоминается как украинский, а не российский. По версии «Экодии», в Крыму утонут и археологический памятник «Херсонес Таврический», внесенный в перечень ЮНЕСКО, и пруды-отстойники крымского завода «Титан», расположенные вблизи Армянска.

          По данным исследования, в целом обречены также 62 села, 660 экологически опасных объектов, 200 гектаров плодородных с/х земель и 98 объектов природно-заповедного фонда. Странной выглядит число климатических переселенцев, то есть беженцев от наступающего Черного моря. Если верить исследованию, их будет всего-навсего 75 тыс. человек. Хотя города, которые упоминаются в исследовании, относятся к числу мегаполисов. Предоставить по этому поводу газете ВЗГЛЯД оперативный комментарий в «Экодии» отказались.

          Если верить карте киевских ученых, которую растиражировало агентство УНИАН, под воду уйдут не только мегаполисы, но и 36 очистных сооружений, 1917 зданий коммерческого и производственного назначения, меткомбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Авторы исследования упомянули даже таинственные «13 свалок».

          Напугав публику такими предсказаниями, «Экодия» тотчас призвала политиков избежать такого мрачного сценария, для чего уменьшать выбросы парниковых газов и перейти на чистые источники энергии уже к середине века.

          «Украина должна поставить цель по сокращению выбросов парниковых газов, принять на национальном уровне политику перехода энергетического сектора на 100% возобновляемых источников энергии к 2050 году и уже сейчас начать внедрять меры по адаптации к изменению климата как на государственном, так и на локальном уровнях», – потребовала в интервью одесскому порталу «048.ua» координатор климатической политики «Экодии» Софья Садогурская.

          По словам Садогурской, под наибольшей угрозой оказались не только Крым и Херсонская область, но и долина устьевой части Днепра и Одесская область.

          Серьезные российские климатологи считают предсказания киевских коллег преувеличенно тревожными.

          «Уровень Мирового океана, безусловно, будет повышаться при нынешних сценариях развития мировой экономики. Если верить прогнозам, которые экономисты выдают по поводу выбросов углекислого газа, то уровень Мирового океана действительно может повыситься, но только на десятки сантиметров. Есть места, где быстрее будет повышаться, есть – где менее. Черное море не относится к тем местам, где сильно повысится уровень воды», – сказал газете ВЗГЛЯД Сергей Гулев, климатолог, профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Института океанологии им. Ширшова.

          «По пути из Черного моря к Мировому океану много систем стоит – и Средиземное море, и проливы, и так далее... Поэтому я не ожидаю каких-то катастрофических подъемов уровня в Черном море. Вот тропические острова Тихого океана, Сингапур! Там – да! А российским территориям ничего такого не угрожает», – заверил профессор.

          «Риск наводнений существует. Однако это грозит скорее не морскому побережью, а Карпатам, где реки меняют русла в результате селевых потоков. Там какая-то часть населенных пунктов действительно может быть затоплена. И такие проблемы будут только усиливаться. Раньше в Украине существовало МЧС, которое строило дамбы и другие инженерные сооружения. Сегодня в роли спасателя выступает МВД Украины, но дыры в бюджете и хроническое недофинансирование отрасли неизбежно ведут к природным бедам», – посетовал в интервью газете ВЗГЛЯД директор украинского аналитического центра Александр Охрименко.

          В Крыму также не восприняли всерьез апокалипсические предсказания, звучащие из Киева.

          «Я не верю, что наметившаяся экологическая аномалия приведет к затоплению», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Севастопольского общества охраны природы Валентин Шестак. Более того, даже на самой Украине вредные выбросы, по его мнению, не растут, а падают – и вовсе не по воле правительства, а сами собой, считает он.

          «Отопление на Украине ведется некачественным углем, это дает парниковый эффект и провоцирует дожди,

          – согласился Шестак. – Однако на Украине заметно сокращается промышленное производство. Зима, к примеру, скоро закончится, и выбросы углекислого газа резко сократятся, исчезнет нагрузка на электросети... Так что гражданская война на Украине гораздо более вероятна, чем какая-то катастрофа из-за выбросов углекислого газа».

          Напомним, что Киев в последнее время активно выпрашивает у Евросоюза деньги на экологические проекты. Так, в декабре Германия пообещала Украине 35 млн евро на проекты, ориентированные на выполнение Парижского соглашения, в том числе в контексте противодействия изменению климата в акватории Черного моря.

          Похоже, активисты «Экодии» просто «спроецировали» на Черное и Азовское моря прогнозы, с которыми в последние годы регулярно выступает западная пресса. Так, лондонская Independent в октябре предсказала: если глобальная температура на планете поднимется на полтора градуса, как это прогнозируется Парижским соглашением по климату, то уровень Мирового океана возрастет на 40 сантиметров. В группу риска авторы публикации записали такие мегаполисы, как Хьюстон, Манила, Джакарта, Бангкок, Лагос (Нигерия), Дакку (Бангладеш) – и даже Лондон. Но это версия британских ученых, которые стали именем нарицательным.

          Более серьезные западные источники дают не столь апокалипсические прогнозы. Так, в сообщении климатологов из Национальной академии наук США, опубликованном в феврале прошлого года, говорится: повышение уровня Мирового океана из-за глобального потепления действительно ускоряется, но очень медленно – в среднем на 0,084 миллиметра в год. При этом за последние 25 лет океан поднялся на 7,7 сантиметра.

          Валентин Шестак не исключает, что сам по себе доклад «Экодии» – это попытка экологов выбить себе очередной западный грант. «Или же это провокационный вброс, связанный с приближением президентских выборов. Ожидание то войны, то катастрофы, то великого потопа должно отвлечь внимание населения от других проблем», – предположил эксперт.


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