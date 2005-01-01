Катар ищет в НАТО спасения из западни

Недавно Катар хотел купить у России ракетные системы С-400, теперь – выражает желание стать полноправным членом или хотя бы «главным внеблоковым партнером» НАТО. Чего на самом деле пытается добиться самая богатая страна мира, имеющая самое современное оружие? И почему одновременно ищет поддержки у двух антагонистов?

Катар является основным союзником НАТО вне НАТО и хотел бы стать полноценным членом альянса, заявил вице-премьер и министр обороны страны Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя в интервью журналу «Аль-Таляиа» (этот журнал, к слову, принадлежит минобороны Катара). По его словам, сотрудничество с НАТО «развивается день ото дня и может привести к размещению на территории Катара какого-либо подразделения или специализированного центра».

В свою очередь НАТО, считает аль-Аттыйя, могло бы помочь Катару бороться с терроризмом и стать гарантом безопасности и стабильности в регионе.

Большинство профильных СМИ и экспертов по региону не смогли пройти мимо этой новости, но сконцентрировались на материальном. «Самая богатая страна в мире намерена вступить в НАТО» – это пример типового заголовка по теме. Действительно, Катар – это тот самый случай, когда деньги есть, а счастья нет. Восточная привычка украшать высокопарными словами провальные жизненные обстоятельства нашла себе наглядную иллюстрацию именно в странах Залива.

В Катаре сейчас самый высокий уровень ВВП в пересчете на душу населения – что-то около 130 тысяч долларов на одного катарца. Правда, душ немного – чуть больше 2,5 миллионов. Однако огромные нефтегазовые доходы не уберегли эмират от очень сложных отношений со всеми его соседями и – частично – с остальным миром (особенно – с Дональдом Трампом лично).

Вице-премьер и министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя (фото: Vadim Savitsky/Global Loook Press)

Халед аль-Аттыйя сделал свое сенсационное заявление в годовщину острого дипломатического кризиса между странами Персидского залива. Точнее, между Катаром с одной стороны и всеми остальными с другой. 5 июня 2017 года Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет (а также Маврикий и Мальдивы – для полноты картины) разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили о его блокаде, обвинив эмират в поддержке терроризма. В адрес официальной Дохи был выдвинут список из 13 требований, среди которых – закрытие телеканала «Аль-Джазира», ликвидация турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и прекращение финансирования террористических группировок. В эмирате до сих пор считают все эти обвинения необоснованными.

Катар оказался фактически изолирован и даже почувствовал угрозу голода, так как единственная сухопутная граница была закрыта Саудовской Аравией, а всех граждан и резидентов эмирата выслали из стран «четверки». С тех пор прямой враждебности вплоть до военных приготовлений стороны не проявляют, но, как это принято на арабском Востоке, обмениваются полунамеками и колкостями.

Правда, саудиты – эти «итальянцы Востока», эмоциональные даже на общеарабском фоне – слишком долго многозначительно молчать не могут. В апреле глава МИД саудитов Адиль аль-Джубейр выдвинул Дохе очередной ультиматум: «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от американской защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории». Джубейр также предположил, что без американской военной поддержки Катару грозит смена режима, а это вполне можно воспринять как угрозу, учитывая постоянную хаотичную миграцию саудовских войск у катарской границы.

Да, над саудовской армией принято потешаться, но у Катара даже такой армии нет. Кое-какая, конечно, есть, и по чисто математическим показателям считается одной из самых продвинутых и оснащенных в мире. Но суть этого трюка в том же самом – в больших деньгах, восточной любви к дорогим игрушкам и общей малочисленности. На 12 тысяч человек списочного состава (это включая генералов, членов семьи эмира и эмирскую гвардию) накуплено 62 немецких танка Leopard-2, 44 французских AMX-30S, 400 БТР и БМП разной национальности и куча всяких красивых, но бесполезных ништяков типа шведских безоткатных орудий «Карл Густав» и противопехотных гранатометов (удивительная шайтан-труба и редко в какой армии встречающаяся – за ненужностью). Хорошо так на базар сходили.

Иными словами, сверхвооруженность катарской армии сродни пресловутому самому большому ВВП на душу населения. Он вроде как есть, но что с ним делать – непонятно. И могут отобрать в любой момент.

Попав в западню, Катар бросился спасаться одновременно во все стороны.

В январе этого года Доха подписала с Североатлантическим альянсом соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, предполагающее обмен секретными данными в рамках Стамбульской инициативы о сотрудничестве (СИС). Похожие соглашения у НАТО есть также с Кувейтом и ОАЭ, это стандартная процедура. При этом уже долгие годы поблизости от аэропорта Абу Наклах на военной базе Аль-Удейд дислоцирован 609-й Центр управления воздушными и космическими операциями Центрального командования вооруженных сил США (один из четырех подобных зарубежных центров американской армии), но формально к инфраструктуре НАТО он отношения не имеет.

У России Катар намерен купить С-400 и еще что-то стреляющее. Американцам предлагается эксклюзивное сотрудничество. Теперь дошли до туманных обещаний о партнерстве и членстве, причем все знают, что Катар в НАТО никогда не войдет и даже серьезных предметных разговоров об этом не будет. Очередь из прихожей уже на улице петляет, некоторые (типа Грузии и Украины) локтями толкаются, а тут еще Катар, который искренне убежден, что деньги есть – ума не надо. Собственно, на арабском Востоке существует только два способа вести дела и устраиваться в быту – те самые деньги и пустые обещания. Отсюда и изобретение странных, но красивых словесных оборотов типа «главный внеблоковый партнер».

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Но угол, в который загнал себя Катар своей слишком прямолинейной игрой в «Аль-Джазиру», «Джебхат ан-Нусру» и прочих, настолько темен и сыр, что никаких денег не хватит, чтобы оттуда вырваться. То есть требуются не только деньги. В Дохе об этом догадываются, но опыта дипломатии и просто даже равноправного человеческого общения там нет. Там привыкли просто покупать, и в конфликте, который напрямую с деньгами не связан, теряются. Начинают вести себя как привыкли: где-то подкупить, где-то подсластить, где-то рассказать сказку.

Нам в сложившейся ситуации гораздо лучше, чем европейцам. Катарцы у нас С-400 решили купить – хоть какая-то выгода. А в Брюсселе путь обновляют библиотеку – приобретают новое катарское издание сказок «Тысячи и одной ночи». Желательно – с золотым фронтисписом и со стразами на бархатной обложке.