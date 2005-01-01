Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем.

«Воскресший» Аркадий Бабченко объявил стоимость своих «баек из склепа». Украинская журналистка Алеся Бацман сообщила, что Бабченко потребовал 50 тысяч долларов за эксклюзивное интервью. «И добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!» – пишет Бацман.

«Когда Аркадия Бабченко «убили» и я узнала, что у него осталось шесть приемных детей, я написала его близким друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки и мы оперативно организовали всеукраинский сбор денег, чтобы помочь его семье. Сейчас, по-видимому, нам нужно организовать акцию по сбору 50 тысяч долларов для Аркадия за интервью», – пишет журналистка и предлагает хештег #50тысячдолларовдлябабченко.

Впрочем, насчет детей Бацман ошибается. Дети находятся под опекой не блогера, а его матери и не проживают с Бабченко. Тем не менее и российские, и украинские политики, журналисты и общественные деятели после сообщения о покушении действительно начали сбор средств для помощи семье Бабченко.

Украинское журналистское сообщество в основной своей массе всегда симпатизировало «политическому беженцу из России», регулярно предоставляя ему эфир. Учитывая, что блогер не работал, а жил только на пожертвования своих сторонников, такая реклама в украинских СМИ помогала ему и его семье продержаться на плаву. Номер счета для сбора денег, который Бабченко приписывал практически к каждому своему посту в Facebook, стал его визитной карточкой и темой для насмешек в Сети.

50 тыс. долларов и разрешение СБУ

Понимая, что «50 тысяч долларов для Бабченко» станет новым мемом, журналист решил опубликовать свой прейскурант для широкой аудитории: «У меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент», – заявил он всем журналистам на своей странице в Facebook и предложил обращаться только платежеспособным. Алесе Бацман же Бабченко предложил: «Можете отдать мне свою зарплату... Ничего не буду иметь против». Но пожить за счет девушки у Бабченко не получится. Оказалось, Бацман не получает денег за свою работу на канале, куда она приглашала блогера, а просто участвует в совместном проекте с коллегами.

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Впрочем, Бабченко не на все готов ради денег. Еще ему нужно разрешение украинских спецслужб, с которыми российский блогер теперь крепко связан. По крайней мере, об этом он сообщил другой украинской журналистке, Наташе Влащенко.

«Моим редакторам Аркадий сказал, что придет, если ему разрешит СБУ. Я, не мудрствуя лукаво, позвонила Юрию Тандиту (советник главы СБУ – прим. ВЗГЛЯД), сказала, что Бабченко нужно разрешение. Юрий некоторое время помолчал, а потом сказал: ну конечно, можно. Отчего ж нельзя? Редактор тут же перезвонила Аркадию с благой вестью. Договаривались на сегодня. Но теперь он трубку не берет. Новость о 50 тысячах повергла в раздумье».

Украинские журналисты дружно подхватили мем «50 тысяч долларов для Бабченко». Сотрудница издания «Страна.UA» Светлана Крюкова написала и выставила на аукцион картину «Воскрешение», где в главных ролях – люди, внешне напоминающие генпрокурора Украины Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и блогера Аркадия Бабченко. Стартовая цена полотна «для людей вне закона и вне времени» – 666 долларов, а всю выручку Крюкова предлагает отдать «на интервью Бабченко». «Очень хочется, чтобы он заговорил. Лишь бы правду», – пишет журналистка.

«Бабченко запросил за свое интервью пятьдесят тысяч после того как киллеру за его жизнь обещали сорок. Ничто не обесценивает трагедию больше, чем ее главный герой», – пишет еще одна украинская журналистка Валерия Ивашкина, добавляя, что «Аркадий Бабченко ожил и освободил нас от принципа «или хорошо, или ничего».

«Порошенко набирает очки таким способом»

Этой свободой от необходимости говорить «только хорошо» тут же воспользовались российские оппозиционеры. Московская либеральная общественность, ранее со скорбью откликнувшаяся на трагическую новость об убийстве Аркадия Бабченко, кардинально изменила свой настрой.

Даже не запятнанные симпатией к действующей российской власти либералы не смогли принять версию, что Кремль заказал убийство блогера-русофоба, наняв бывшего монаха Аристарха (в миру – участник АТО Алексей Цимбалюк). А оператором заказа выступил бизнесмен Герман, поставляющий оружие для АТО и называющий себя агентом украинской контрразведки. «Новая газета», «Эхо Москвы», где работают друзья Бабченко, вышли с разгромными материалами, обвинив блогера в дискредитации оппозиционной борьбы и подозрительной близости к украинским спецслужбам.

Многие напрямую обвинили Бабченко в провокации в интересах президента Украины Петра Порошенко.

«Украине предстоят выборы. В этих выборах будет принимать участие действующий президент Порошенко. Ситуация у него не очень хорошая. Нельзя сказать, что он совсем пропащий кандидат, но никто ему совсем-совсем не гарантирует победы. У него есть очень сильные соперники. Прежде всего, соперником его является Юлия Тимошенко. И ему нужно набирать очки, и он их набирает, в том числе и вот таким способом, – заявил в эфире «Эха Москвы» «нравственный метроном» оппозиции Сергей Пархоменко. – И на самом деле это не просто операция спецслужб. Это операция спецслужб, которые работают на действующее руководство страны».

«У здравомыслящего человека возникает вопрос – а уж не ради ли пиара СБУ и большого украинского начальства всю эту уголовную сагу про тридцать целей упаковали в такие драматичные декорации?!

– интересуется главред «Ежедневного журнала» Александр Рыклин. Может, местные спецы просто развели Аркадия, использовали для того, чтобы эта история получила максимальный резонанс, стала обсуждаемой во всем мире?»

Политолог Станислав Белковский считает, что случай Бабченко стал формальным поводом, с помощью которого Киев хочет взять под контроль то ли 30, то 47 местных журналистов и общественных деятелей. Именно столько человек, по заявлению СБУ, хотели убить «враги Украины». Под предлогом «мы спасаем вам жизнь» спецслужбы теперь смогут контролировать «их возможные контакты с оппозиционными кандидатами на пост президента Украины и/или спонсорами таких кандидатов».

Сам же Аркадий Бабченко размещает на своей странице в Facebook фотографии с Петром Порошенко и руководителями украинских спецслужб, гордо сообщая, что пришел на прием к президенту «в трениках» и «от меня там еще и моргом воняет».

«Велика героїчна людина», – поблагодарил Порошенко Бабченко и пообещал дать украинское гражданство.