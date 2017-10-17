Китай нашел новый способ борьбы с неплательщиками налогов

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8 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Китай нашел новый способ борьбы с неплательщиками налогов

Фань Бинбин мошенничала с налогами и была за это наказанаФото: Jean-Paul Pelissier/Reuters
Одна из самых знаменитых актрис Китая внезапно обнаружилась после таинственного исчезновения, и это, похоже, показало успешность борьбы китайских властей с неплательщиками налогов. Китай нашел новый способ давления на деятелей шоу-бизнеса, активно скрывающих свои доходы. Он использует как новейшие технологии, так и давние советские наработки. Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Вопрос ставили и решали дубьем по голове

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Что вы хотите, оскорбили. Для вас это может и ничего, а это типа «bon sauvage», искренний и честный как стекло в своей вере». Это, впрочем, с трудом объясняет, почему втроем на одного соответствует высоким нормам чести. Ну да ладно. Не суть. Про другое. Подробности...

Порошенко превратил Украину в республику Молоссия

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Вот как думаете, зачем Нищук говорил о «расовой несостоятельности» жителей Донбасса? Почему Парубий публично выразил симпатию к Гитлеру? Зачем лидер Одесского правого сектора залезла на броневичок? Подробности...

У России и Израиля схожие цели

Цви Маген, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива, бывший посол Израиля в Москве
Поставки С-300 в Сирию мало что поменяют. Не будет ничего нового и в том, что россияне в Сирии станут обслуживать эти комплексы. Израиль достаточно хорошо подготовлен, чтобы принять этот вызов. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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          Китай нашел новый способ борьбы с неплательщиками налогов

          Фань Бинбин мошенничала с налогами и была за это наказана   8 октября 2018, 08:16
          Фото: Jean-Paul Pelissier/Reuters
          Текст: Виктория Никифорова

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          Одна из самых знаменитых актрис Китая внезапно обнаружилась после таинственного исчезновения, и это, похоже, показало успешность борьбы китайских властей с неплательщиками налогов. Китай нашел новый способ давления на деятелей шоу-бизнеса, активно скрывающих свои доходы. Он использует как новейшие технологии, так и давние советские наработки.

          Летом этого года соцсети Китая охватила паника – вскоре после Каннского фестиваля куда-то пропала самая популярная актриса страны Фань Бинбин. 38-летняя красавица перестала обновлять свой Инстаграм с миллионами подписчиков, не отвечала на звонки и не появлялась на людях.

          Среди десятков миллионов фолловеров актрисы на Weibo немедленно пошли слухи, что Фань Бинбин похитили. Обвиняли ее завистников в шоу-бизнесе. Намекали на месть влиятельных политических бонз в Пекине, которым якобы актриса отказала во взаимности. Говорили, что ее арестовали по доносу, и в то же время верили, что она сбежала в Австралию и прячется там от врагов. «Вернись, Фань Бинбин! Мы любим тебя!» – страдали ее подписчики в соцсетях.

          Тем временем выход в прокат нового фильма с ее участием был отложен. В китайских газетах появились известия о том, что ей якобы запрещен выезд за рубеж. Сотрудников и родственников Фань Бинбин допрашивали в правоохранительных органах.

          Британские и американские газеты тоже задавались вопросом, куда пропала знаменитая актриса. Заголовки статей намекали, что у Фань Бинбин возникли политические разногласия с властями и она была репрессирована.

          Весь этот ажиотаж понятен – в считанные годы провинциальная девушка буквально порвала высококонкурентный китайский шоу-бизнес. Фань Бинбин снялась в десятках популярных фильмов и сериалов, раскрутилась на мировом уровне, стала лицом самых известных ювелирных и косметических компаний. Она регулярно снимается в голливудских блокбастерах, таких как «Люди Икс» и «Железный человек». Ее осыпали призами и признали одной из самых влиятельных и богатых актрис Китая. Фань Бинбин владеет успешной студией по производству фильмов и сериалов, а также частной школой актерского мастерства.

          Но завершилась эта детективная история вполне прозаично. В начале октября китайские власти обвинили Фань Бинбин в уклонении от уплаты налогов и выкатили ей впечатляющий счет на сумму около 129 миллионов долларов США. Актриса моментально нашлась. Она написала пост в Weibo, где в лучших китайских традициях покаялась в нарушении закона и пообещала исправиться и возместить государству все убытки.

          Сейчас Фань Бинбин задержана. Она активно сотрудничает со следствием, рассказывая о разных интересных схемах ухода от налогов и вывода капитала за границу, которые практикуются в китайском кинематографе.

          В истории актрисы осталось много неясного. Ее фанаты в Weibo утверждают, что налоги лишь «надводная часть айсберга» и подлинные причины всех проблем звезды гораздо сложнее. В частности, пока неизвестно, где пряталась Фань Бинбин все лето. Однако многие полагают, что обратиться к властям с повинной ее заставила наделавшая много шума в Китае публикация рейтинга социальной ответственности звезд местного шоу-бизнеса.

          Рейтинг был составлен в Пекинском педагогическом университете и включал сто самых популярных в стране актеров, певцов и шоуменов. Лишь девять из ста знаменитостей смогли набрать рейтинг выше 60% – что считается положительным результатом. Остальные набрали так мало баллов, что не смогли стать «успешными ролевыми моделями». Джеки Чан, например, оказался на 42-м месте. Чжан Цзыи, звезда «Крадущегося тигра, затаившегося дракона», – на 48-м. А на последнем месте вполне предсказуемо оказалась Фань Бинбин с нулевым социальным рейтингом.

          Идея рейтинговать знаменитостей с последующим широким публичным обсуждением заставляет вспомнить о программе «социального кредита» или «социального капитала», которую усердно продвигают в последнее время китайские власти. Эта программа учитывает достижения и правонарушения гражданина и на их основе присваивает ему определенное количество баллов. В программе участвуют крупнейшие IT-компании страны. Одним из главных ее энтузиастов является основатель Alibaba Джек Ма, который предлагает правоохранительным органам вычислять потенциальных преступников и террористов, анализируя их покупки в онлайн-магазинах. Сейчас к программе подключается и Facebook, получивший разрешение на работу в Китае при условии полного соблюдения всех местных правил.

          Вокруг программы «социального капитала» множество слухов. Западные СМИ изображают ее как средство тоталитарного контроля над личностью. Чтобы развеять эти опасения и продемонстрировать, как программа работает в реальности, власти испытывают ее в регионах.

          Рейтинг социальной ответственности звезд, составленный пекинским педагогическим университетом, служит примерно той же цели, что и «соцкапитал». Эта цель пока не в том, чтобы как-то наказать участников рейтинга, недобравших баллов, а в том, чтобы привлечь внимание общественности к знаменитым, богатым или высокопоставленным правонарушителям. Заодно моральное давление должно помочь человеку осознать свои проступки, деятельно раскаяться и возместить ущерб.

          Эту стратегию с максимальной оглаской китайские власти часто используют в борьбе с высокопоставленными коррупционерами или состоятельными гражданами, уходящими от налогов. О них печатают статьи в СМИ, их фотографии красуются на первых полосах газет. Как результат, семья и окружение коррупционера «теряют лицо». И

          сбежавший с неправедно нажитыми миллионами гражданин зачастую не выдерживает общественного осуждения, соглашается вернуться домой и пойти на сделку с правосудием.

          Сейчас этот прием сработал против Фань Бинбин – а заодно послужил предостережением ее коллегам. В ходе расследования выяснилось, что знаменитая актриса скрывала свои доходы с помощью популярной схемы мошенничества, которую в народе прозвали «инь-ян». Суть ее в том, что актер, соглашаясь сниматься в фильме, подписывает сразу два контракта. Один – на меньшую сумму – для передачи налоговикам. А второй – на куда большие деньги, которые выплачиваются неофициально.

          В связи с именем Фань Бинбин фигурировали два контракта, предположительно, заключенные ею на съемки в китайском кинохите «Мобильник». Официальный договор был составлен на сумму в 1,6 млн долларов США. А по неофициальному договору актриса должна была получить уже 7,8 миллиона.

          Подобные схемы прокручиваются и при заключении рекламных контрактов – а Фань Бинбин рекламирует и косметику, и ювелирку, и одежду. Ну а доходы от рекламных постов в Инстаграме и других соцсетях вообще не учитываются при расчетах с налоговой. Так что информационная атака на кинозвезду стала «черной меткой» от китайских налоговиков всем деятелям китайского шоу-бизнеса.

          Несмотря на все страшилки, распространяемые в западной прессе, социальные рейтинги и соцкапитал в КНР призваны решать не политические, а скорее финансовые задачи. Пока что они просто помогают правоохранителям и налоговикам. А также выполняют важнейшую функцию сохранения социального равенства. Граждане КНР могут регулярно убеждаться, что богатые, знаменитые и влиятельные соотечественники так же, как и простые смертные, вынуждены нести ответственность перед законом.

          По истории с Фань Бинбин видно, что «тоталитарный» соцкапитал в сегодняшнем Китае с успехом выполняет функцию советской доски с надписью «Их разыскивает милиция».


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