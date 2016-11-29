Угроза перевешать венгров чревата серьезными последствиями

В Европе новый скандал с нацистским душком, который Брюссель старательно пытается не заметить. По сути, премьер Румынии пообещал перевешать венгров Трансильвании, если они продолжат борьбу за автономию. К сожалению, это не проблема только лишь отношений Румынии и Венгрии. Это угроза масштабного кризиса, в который может быть вовлечена и Россия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считается эксцентричным политиком, позволяющим себе резкие высказывания. Впрочем, либеральные СМИ называют «эксцентричными» всех, кто не повторяет вашингтонско-брюссельские методички слово в слово. А «эксцентричный» практически стало синонимом слова «пророссийский» – так именуют и Орбана, и чешского президента Милоша Земана, выигравшего первый тур очередных выборов и имеющего все шансы на переизбрание.

Румынский премьер Михай Тудосе к категории «эксцентричных» не относится. Он обычный партийный функционер с неторопливой политической карьерой; пять раз становился депутатом парламента, потом стал министром экономики, и наконец, в июне 2017 года – премьер-министром. Однако именно заявление Тудосе привело к беспрецедентной напряженности в и без того проблемных румыно-венгерских отношениях.

Выступая по телевидению, Тудосе безапелляционно высказался по поводу инициативы с размещением флага секеев (венгерского субэтноса, проживающего в Румынии) рядом с румынским флагом на государственных учреждениях Северной Трансильвании:

«Если секейский флаг повесят на учреждениях края, они все (секеи) будут висеть рядом с флагом».

Разумеется, Венгрия не смогла пропустить подобное мимо ушей. Посол Румынии был вызван в венгерский МИД для дачи объяснений. А глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил: «Нет сомнения, что последние ремарки румынского премьера содержат прямую угрозу смертной казни этническому сообществу и его представителям и являются полностью неприемлемыми».

Он также отметил, что Венгрия всегда пыталась строить венгерско-румынские отношения «на основе взаимного доверия» и в интересах венгерского меньшинства в Румынии. Тогда как слова румынского премьера показывают «абсолютно позорное пренебрежение Европой, европейскими ценностями и нормами XXI века».

В свою очередь румынский МИД призвал венгров уважать территориальную целостность и конституционное устройство Румынии – и не требовать национальной автономии.

Многонациональная Северная Трансильвания является давней проблемной точкой Европы. По итогам распада Австро-Венгерской империи Венгрия считалась проигравшей стороной, а Румыния, хоть и заключила в мае 1918 года сепаратный мир, за день до капитуляции Германии снова объявила ей войну, что позволило Бухаресту формально войти в число государств-победителей. Согласно Трианонскому договору, подписанному 4 июня 1920 года, Румыния стала обладательницей Северной Трансильвании и занялась активной ассимиляцией венгерского (оно же – секейское) меньшинства.

В 1940 году, уже после начала Второй мировой войны, состоялся Второй Венский арбитраж. Согласно решению Германии и Италии, Венгрия получила Северную Трансильванию обратно – и занялась мадьяризацией региона. Взамен Румынии после нападения на СССР были отданы Бессарабия, Буковина и часть побережья Новороссии вплоть до Крыма. Румынские войска участвовали в большинстве сражений первой половины Великой Отечественной войны на стороне гитлеровцев.

В 1944 году «король-комсомолец» Михай I организовал государственный переворот и присоединился к антигитлеровской коалиции, что впоследствии опять позволило Румынии числиться среди победителей. А Северная Трансильвания была возвращена под власть Бухареста, что было утверждено Парижским договором от 10 февраля 1947 года.

С 1952 по 1968 год в Румынии существовала Венгерская автономная область, но Николае Чаушеску ее упразднил. После расстрела Чаушеску автономию венграм не вернули, несмотря на то, что именно их выступления в Тимишоаре стали непосредственным началом революции.

В 2009 году на территории уездов Харгита, Ковасна и Муреш был провозглашен автономный Секейский край, но официальный Бухарест его не признал. Собственно, заявление премьер-министра Тудосе про повешенных рядом с собственным флагом секеев – продолжение этой политики принципиального непризнания.

Румынские СМИ считают инцидент исчерпанным: в новостях от 15 января этой темы вообще нет. Венгерские СМИ, напротив, активно обсуждают «угрозы румынского премьера», и вряд ли эта тема затихнет в ближайшее время. 8 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы, и проблему венгерских меньшинств в Румынии и на Украине неизбежно будут использовать в своих целях и правящая партия «Фидес», и ее оппоненты справа из партии «Йоббик», и другие политические силы.

Российские СМИ практически проигнорировали этот скандал: что нам до спора мадьяр с валахами? Что куда более странно, европейские СМИ также предпочли «приподзакрыть» глаза на резкое ухудшение отношений между двумя членами ЕС и НАТО. Брюссель фокусирует внимание на «преследованиях» цыган и на нежелании Восточной Европы принимать ближневосточных и африканских беженцев, но темы венгерского меньшинства в Румынии для чиновников Евросоюза не существует.

Между тем и заявление Тудосе, и ответная венгерская реакция – это не просто слова. Это вполне может стать началом серьезного политического кризиса во всей Восточной Европе.

В состоянии жесткого политического кризиса Румыния находится уже сейчас. Возможно, именно поэтому благоразумный фунционер Тудосе позволил себе столь жесткие высказывания в адрес сторонников венгерской автономии.

Кризис вызван педофильским скандалом: 8 января был арестован полицейский, который сознался в изнасиловании семилетней девочки в 2012 году. Глава МВД Кармен Дан заявила, что этот полицейский совершил еще два подобных преступления в 2009 и 2015 годах, которые остались нераскрытыми, так как подозреваемого покрывали начальники. На этом фоне подали в отставку глава столичной полиции и его заместитель. Тудосе потребовал от Кармен Дан, чтобы и она ушла в отставку, но та отказалась, заявив, что этот вопрос может быть решен только руководящими органами партий правящей коалиции, а не премьером, так как «правительство является политическим».

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Во вторник в Румынии проходит чрезвычайное заседание национального исполкома правящей Социал-демократической партии (СДП). Независимо от исхода противостояния, политическая ситуация в стране остается взрывоопасной и в любой момент может привести к массовым выступлениям и внеочередным выборам. В Венгрии, как отмечено выше, очередные выборы уже назначены, как следствие, политики будут выступать со все более жесткими заявлениями, направленными на собственных избирателей, но в современном мире любое, сделанное даже для самой узкой группы громкое заявление быстро становится общеизвестным.

Малейшей провокации может оказаться достаточно для того, чтобы, как это уже не раз бывало в истории, в Северной Трансильвании начались погромы – либо антивенгерские, либо антирумынские. Брюссель будет вынужден вмешаться, вряд ли промолчат Польша и Чехия, венгерские меньшинства также есть в Сербии и на Украине. Словом, мало не покажется никому.

У России также вряд ли получится остаться в стороне – политический кризис в Румынии неизбежно затронет Молдавию, а значит, и сотни тысяч российских граждан в Приднестровье.

Поэтому игнорировать напряженность между Бухарестом и Будапештом и пускать ситуацию на самотек не стоит ни Москве, ни Брюсселю. Последствия могут оказаться весьма неприятными для всех, а не только для жителей Северной Трансильвании.