  • Новость часаПезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения
    Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    С юга Китая эвакуировали два млн человек из-за тайфуна «Рагаса»
    Офис КТК в Новороссийске поврежден из-за атаки дронов
    В результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители
    Уолтц: Европа не должна покупать нефть у России и просить о поддержке Украины
    Политолог: Европа вернет украинских беженцев в ВСУ
    Российские военные продолжили зачистку Кировска от остатков ВСУ
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    18 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    12 комментариев
    24 сентября 2025, 19:19

    Власти США перехитрили Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    Главное
    Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года
    Геленджик закрыл выход в море из-за угрозы безэкипажных катеров
    Новый глава Верховного суда Краснов принес присягу
    Филиппо предсказал появление украинского оружия во французских пригородах
    Умер заслуженный артист России Вальвачев
    Эрнст напомнил, что «Голубой огонек» не выходит на Первом канале 30 лет
    Эксперт ЖКХ объяснил страх москвичей перед капремонтом

    Зачем китайские суда заходят в крымские порты

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу

    Всего две недели продержала Польша полностью закрытой границу с Белоруссией. Уже в ночь на 25 сентября железнодорожный транзит по гигантской ж/д магистрали через всю Евразию будет снова открыт. Что заставило Варшаву пойти на попятную и почему перед нами не только пример русофобии, но и эпизод глобального противостояния между Китаем и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

