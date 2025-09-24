Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

Зачем китайские суда заходят в крымские порты Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой?

Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением?

Россия отразила налет украинских «шаров-террористов» В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время.

Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу Всего две недели продержала Польша полностью закрытой границу с Белоруссией. Уже в ночь на 25 сентября железнодорожный транзит по гигантской ж/д магистрали через всю Евразию будет снова открыт. Что заставило Варшаву пойти на попятную и почему перед нами не только пример русофобии, но и эпизод глобального противостояния между Китаем и США?

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.