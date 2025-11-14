Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

Дмитрий Родионов
Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»
Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.
Сергей Миркин
Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского
Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.
Дмитрий Грунюшкин
Зачем Киев расчеловечивает украинцев
За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.