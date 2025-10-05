Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности Перейти в раздел

Путин обозначил принципы полицентричного мира В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности Перейти в раздел

Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности Перейти в раздел

Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка» Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел