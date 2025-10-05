Как Тайвань помогает России

Марина Хакимова-Гатцемайер
Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день
Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».
Дмитрий Грунюшкин
Как выглядит качество жизни в деревне
Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?
Борис Джерелиевский
Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»
Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.