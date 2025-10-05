  • Новость часаТрамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ
    Китай вторгся в самое сердце французской моды
    Путин назвал последствия поставок Tomahawk Украине
    Эксперт объяснил внезапный запрос Зеленского на перемирие в небе
    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту (фото)
    В Турции назвали главное препятствие для мира на Украине
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг
    СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак (видео)
    Названа причина «тормоза» переброски войск Франции на Восток
    В США отметили «удивительное терпение» России на фоне провокаций
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался: что же в моей жизни некачественно?

    33 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    21 комментарий
    5 октября 2025, 18:33 • Видео

    Как Тайвань помогает России

    Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    Названа сумма еженедельных убытков из-за шатдауна в США
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов энергетики
    Экс-генсек НАТО раскрыл перечень запретов из-за Трампа
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    Во Львовской области произошел пожар в газовом хранилище
    В киевское ТЦК отреагировали на слухи о «мобилизации» кота
    В Госдуме рассказали, какие пенсионеры смогут разово получить до 440 тыс. рублей

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

