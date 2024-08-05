Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.13 комментариев
Почему Евросоюз боится Трампа
Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.13 комментариев
Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.20 комментариев
Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.37 комментариев