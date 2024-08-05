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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему патриарх отказался канонизировать Ивана Грозного

    Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    37 комментариев
    5 августа 2024, 11:12 • Видео

    Почему Евросоюз боится Трампа

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    Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

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    Чем обернется запрет строить маленькие квартиры

    В Москве запретили строить малогабаритное жилье, которое росло как грибы в последние годы. О какой квадратуре жилья идет речь, чем был продиктован высокий спрос на него и какую лазейку нашли участники рынка для обхода этого запрета? Подробности

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    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

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    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности

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    Канадский подводный флот создает новую для России угрозу

    Борьба за Арктику обостряется. К соперникам ВМФ России под водой присоединяется еще одна страна – Канада. Каким подводным флотом обладает Канада сегодня, чем планирует его заменить, какую угрозу это будет представлять для нашей страны – и что мы могли бы противопоставить ей в итоге? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Евросоюз боится Трампа

      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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