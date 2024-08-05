Почему Евросоюз боится Трампа

Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

Чем обернется запрет строить маленькие квартиры В Москве запретили строить малогабаритное жилье, которое росло как грибы в последние годы. О какой квадратуре жилья идет речь, чем был продиктован высокий спрос на него и какую лазейку нашли участники рынка для обхода этого запрета? Подробности Перейти в раздел

Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности Перейти в раздел

Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности Перейти в раздел

Канадский подводный флот создает новую для России угрозу Борьба за Арктику обостряется. К соперникам ВМФ России под водой присоединяется еще одна страна – Канада. Каким подводным флотом обладает Канада сегодня, чем планирует его заменить, какую угрозу это будет представлять для нашей страны – и что мы могли бы противопоставить ей в итоге? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел