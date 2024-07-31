Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

Банк России легализует криптовалюту для обхода санкций Проблемы с расчетами за импорт из-за вторичных санкций заставляют финансовые власти России действовать неординарно. Центробанк готов пойти на эксперимент и разрешить оплату внешних торговых операций криптовалютой. Госдума как раз приняла закон, дающий зеленый свет этому типу валют в России. Почему государства обычно не идут на торговлю криптовалютой? Подробности Перейти в раздел

США втягивают Японию в западные военные блоки Вашингтон продолжает милитаризацию Японии и создает новое военное командование на территории этой страны. Параллельно с этим Япония в разы увеличила количество учений со странами НАТО и идет по пути «размывания» своего безъядерного статуса. В чем заключаются причины такой политики со стороны Токио и как к этому относиться России? Подробности Перейти в раздел

Сражение за Торецк заставит ВСУ «сжигать» свою пехоту Вооруженные силы России с нескольких сторон приближаются к одному из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе – Торецку. В чем заключаются особенности боев в этом районе Донбасса, каково реальное значение Торецка для противника и о каких сроках операции по овладению городом может идти речь? Подробности Перейти в раздел

Убийство Хании обнажило крупный провал иранской разведки В результате ракетного удара по Тегерану убит Исмаил Хания – один из лидеров ХАМАС и ключевых переговорщиков с Израилем. В чем заключались особенности этой атаки, кто за ней мог стоять и почему ответ на этот удар станет делом государственного престижа для властей Ирана? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел