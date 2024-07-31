Сергей Миркин
Ради хороших отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев
Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.
Глеб Простаков
Украина стала инструментом борьбы внутри Европы
Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.
Глеб Кузнецов
Мадуро прошел «на тоненького»
Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.