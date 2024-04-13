Запад начал унижаться перед Трампом

Геворг Мирзаян
России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»
Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.
Сергей Миркин
Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии
Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.
Тимофей Бордачёв
Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США
Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.