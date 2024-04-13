Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.

Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год. Причем сильнее всех поставки нарастила Франция, президент которой громче других выступает против России в поддержку Украины. Активней берут наш СПГ также Бельгия и Испания. Какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ? Подробности Перейти в раздел

Страхи Японии породили абсурдные обвинения в адрес России В Москве жестко отреагировали на заявления японских властей о «ядерных угрозах» России, назвав подобные высказывания «стыдом и позором». На этой неделе с подобной риторикой выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида и заместитель постпреда страны при ООН Мицуко Сино. По мнению экспертов, эти заявления – не просто ущербная дипломатия, а знак отсутствия у Токио стратегического видения ситуации в регионе. Подробности Перейти в раздел

Россия отключает Украине энергосистемы больших городов ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности Перейти в раздел

Успех Байдена в Азии оказался на руку России В Вашингтоне прошел саммит с участием лидеров Японии и Филиппин, который американские хозяева превратили в настоящее торжества. Президенту Джо Байдену есть что праздновать: азиатское направление – единственное, где его политика успешна и приносит реальные результаты. Но чем громче он радуется, тем лучше для нас. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

Запад начал унижаться перед Трампом Акционеры проекта «Конфликт на Украине» начали активную обработку Дональда Трампа и его окружения с целью предотвратить смену курса США после возвращения эксцентричного миллиардера в Белый дом. Особенно сильно активничают британцы, подославшие к Трампу главу МИД. Чего они хотят добиться? Получится ли у них?

Мир ждет пять новых войн Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

Мобилизация на Украине: главное Верховная рада Украины приняла многострадальный законопроект, который называют законом об ужесточении мобилизации. Что он изменит для Украины и что изменит для России к контексте СВО? Перейти в раздел