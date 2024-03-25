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    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    25 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    23 комментария
    25 марта 2024, 16:44 • Видео

    Хуситы дали гарантии России и Китаю

    Как утверждает Bloomberg, Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о безопасном проходе судов в Красном море. Одна из важнейших артерий мировой торговли стала полем битвы между иранскими «прокси» и союзниками Израиля, прежде всего США. В этих условиях Россия пытается отстоять собственные интересы.

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    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины

    США встали на сторону России и призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Конечно, Вашингтон действует здесь из собственных интересов. Чего боятся Соединенные Штаты? И как именно украинские атаки на российские НПЗ могут навредить американцам? Подробности

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    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией

    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

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    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие

    В России возобновился массовый выпуск трехтонных фугасных бомб ФАБ-3000, которые ранее применялись против укреплений боевиков в Афганистане. Менее мощные боеприпасы этого семейства помогли российской армии освободить Авдеевку. Модернизация ФАБов модулем планирования и коррекции изменила баланс сил на линии боевого соприкосновения. Для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам? Подробности

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    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона

    Если верить утечкам во французских СМИ, президент Франции уже выбрал конкретный полк, который должен будет отправиться на Украину для «противостояния России». Чем знаменита эта воинская часть, участвовавшая еще в наполеоновском вторжении в Россию, каким оружием она оснащена и почему у нее проблемы с набором солдат? Подробности

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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    • Хуситы дали гарантии России и Китаю

      Как утверждает Bloomberg, Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о безопасном проходе судов в Красном море. Одна из важнейших артерий мировой торговли стала полем битвы между иранскими «прокси» и союзниками Израиля, прежде всего США. В этих условиях Россия пытается отстоять собственные интересы.

    • Популярность Шольца выросла. Почему?

      Рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца неожиданно начал расти, а рейтинг оппозиции в лице партии бывшего канцлера Ангелы Меркель, наоборот, падает. Социологи считают, что это связано с Россией и с тем, что Шольц все-таки видит «красные линии».

    • Списка «спонсоров войны» больше нет

      Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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