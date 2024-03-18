Президент Латвии призвал разрушить Россию

Иван Иванюшкин
Бердяев сегодня был бы за Путина
150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.
Тимур Шерзад
Готовы ли немцы к войне
16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.
Марк Лешкевич
Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ
Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.