Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.

Запад завидует рекордам российской экономики Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности Перейти в раздел

Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности Перейти в раздел

Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел

У Макрона воспалился «нерв войны» Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности Перейти в раздел

Появление дрона в Петербурге потребует ответа В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности Перейти в раздел

Президент Латвии призвал разрушить Россию Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

Макрон позарился на Одессу Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

Самое слабое место Трампа Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется. Перейти в раздел