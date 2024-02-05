Грузины не дали взорвать Воронеж

Сергей Худиев
Защитить детей от вопиющего безумия трансгендерной идеологии
Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.
Владимир Можегов
Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли
Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.
Вадим Трухачёв
ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине
Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.