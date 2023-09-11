  • Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    13 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    6 комментариев

    Визит Кима в Россию пугает США

    В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

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    Доходы России снова начали расти назло Западу

    После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности

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    Зачем Госдеп подал сигнал о переговорах по Украине

    В Госдепартаменте США утверждают, что Украина готова к мирным переговорам с Россией, но для «танго нужны двое». При этом ранее офис Зеленского законодательно запретил себе ведение переговоров с Москвой, в то время как российское руководство неоднократно заявляло об открытости к переговорам. Какие причины заставили Энтони Блинкена высказаться в пользу диалога? Подробности

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    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение

    Пожизненное заключение за «распространение нарративов, поддерживающих политику и пропагандистские сообщения РФ». Такое наказание теперь грозит эстонскому политику Айво Петерсону, заявлявшему о необходимости хороших отношений между Таллином и Москвой. Что именно сделал этот человек и почему он, несмотря ни на что, решил идти до конца? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Визит Кима в Россию пугает США

      В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

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