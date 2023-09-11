Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

Доходы России снова начали расти назло Западу После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности Перейти в раздел

Зачем Госдеп подал сигнал о переговорах по Украине В Госдепартаменте США утверждают, что Украина готова к мирным переговорам с Россией, но для «танго нужны двое». При этом ранее офис Зеленского законодательно запретил себе ведение переговоров с Москвой, в то время как российское руководство неоднократно заявляло об открытости к переговорам. Какие причины заставили Энтони Блинкена высказаться в пользу диалога? Подробности Перейти в раздел

«Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности Перейти в раздел

Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение Пожизненное заключение за «распространение нарративов, поддерживающих политику и пропагандистские сообщения РФ». Такое наказание теперь грозит эстонскому политику Айво Петерсону, заявлявшему о необходимости хороших отношений между Таллином и Москвой. Что именно сделал этот человек и почему он, несмотря ни на что, решил идти до конца? Подробности Перейти в раздел