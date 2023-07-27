Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».9 комментариев
Слушания об НЛО в Конгрессе США
Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».9 комментариев
Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.30 комментариев
Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.27 комментариев
Зерновая сделка показала, что обязательства, связанные с продовольственной безопасностью африканских стран, Западом не соблюдаются. При этом Россия продолжает оказывать помощь бедным странам континента, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. В четверг Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка пообещал поставить зерно особо нуждающимся африканским странам.
Россия планирует создать школы на базе приходов РПЦ в Африке, а также открыть приюты для сирот и гуманитарные центры, сообщила полпред при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на саммите «Россия – Африка».
Сотрудничество между Россией и некоторыми странами Африки в космической сфере будет укрепляться, сообщили в госкорпорации на полях саммита Россия – Африка.
На соревнованиях в Казани был установлен новый мировой рекорд, российский пловец Климент Колесников за 23,55 секунды на спине проплыл 50 метров.
Госкорпорация «Росатом» предложила странам Африки новые проекты и включение их в технологические цепочки развития атомной отрасли, которые создает Россия, заявил генеральный корпорации Алексей Лихачев.
Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс. Африканские страны получат высококвалифицированные кадры, а наши предприятия смогут продвигать там необходимые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В четверг президент России РФ Владимир Путин выступил с рядом предложений в сфере образования на открывшемся форуме «Россия – Африка».
Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени предложил российским энергетическим компаниям участвовать в разведке и освоении нефтяных месторождений в Восточной Африке.
Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, в котором обратил внимание на вклад советских военных в разгром противника.
Более 1040 аварий в России с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) зарегистрировали с начала года, что почти на 182% больше показателей 2022 года, следует из обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.
Управление Роспотребнадзора по Удмуртии начало эпидемиологическое расследование после того, как в детском лагере региона было выявлено 23 случая острой кишечной инфекции.
Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.
Северокорейское руководство солидарно с российским по теме спецоперации на Украине, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу демонтировали в городе Каменском Днепропетровской области Украины, где он родился, сообщило украинское издание «Страна».