Слушания об НЛО в Конгрессе США

Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

21:29 Эксперт: Россия помогает Африке не на словах, а на деле Зерновая сделка показала, что обязательства, связанные с продовольственной безопасностью африканских стран, Западом не соблюдаются. При этом Россия продолжает оказывать помощь бедным странам континента, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. В четверг Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка пообещал поставить зерно особо нуждающимся африканским странам.

21:15 Россия запланировала открыть школы на базе приходов РПЦ в Африке Россия планирует создать школы на базе приходов РПЦ в Африке, а также открыть приюты для сирот и гуманитарные центры, сообщила полпред при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на саммите «Россия – Африка».

21:06 В Роскосмосе рассказали об укреплении сотрудничества со странами Африки Сотрудничество между Россией и некоторыми странами Африки в космической сфере будет укрепляться, сообщили в госкорпорации на полях саммита Россия – Африка.

20:57 Россиянин Колесников установил мировой рекорд в заплыве на 50 метров На соревнованиях в Казани был установлен новый мировой рекорд, российский пловец Климент Колесников за 23,55 секунды на спине проплыл 50 метров.

20:48 На форуме Россия-Африка обсудили развитие атомных технологий на континенте Госкорпорация «Росатом» предложила странам Африки новые проекты и включение их в технологические цепочки развития атомной отрасли, которые создает Россия, заявил генеральный корпорации Алексей Лихачев.

20:47 Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс. Африканские страны получат высококвалифицированные кадры, а наши предприятия смогут продвигать там необходимые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В четверг президент России РФ Владимир Путин выступил с рядом предложений в сфере образования на открывшемся форуме «Россия – Африка».

20:40 Путин подарил вертолет президенту Зимбабве Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

20:32 Президент Уганды предложил России участвовать в разведке нефти на востоке Африки Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени предложил российским энергетическим компаниям участвовать в разведке и освоении нефтяных месторождений в Восточной Африке.

20:23 Путин отметил вклад советских военных в разгром противника в Корейской войне Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, в котором обратил внимание на вклад советских военных в разгром противника.

20:14 В России резко выросло число аварий с электросамокатами Более 1040 аварий в России с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) зарегистрировали с начала года, что почти на 182% больше показателей 2022 года, следует из обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

20:05 В детском лагере в Удмуртии выявили острую кишечную инфекцию Управление Роспотребнадзора по Удмуртии начало эпидемиологическое расследование после того, как в детском лагере региона было выявлено 23 случая острой кишечной инфекции.

19:56 В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

19:48 Задержанный за подготовку теракта на корабле ЧФ признался в работе на СБУ За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

19:40 Путин заявил о поддержке КНДР действий России в СВО Северокорейское руководство солидарно с российским по теме спецоперации на Украине, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.