Слушания об НЛО в Конгрессе США

  • В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов
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    Демпартия США научилась использовать инопланетян в трудные времена
    В России резко выросло число аварий с электросамокатами
    Вассерман разъяснил доклад об НЛО на публичных слушаниях в Конгрессе США
    Шойгу посетил дом Ким Ир Сена
    Херш: Украина использовала зерновую сделку для поставки в Европу наркотиков
    Задержанный за подготовку теракта на корабле ЧФ признался в работе на СБУ
    Украинцы начали угрожать российской саблистке Смирновой
    Россия запросила заседание СБ ООН по украинскому гостерроризму
    Московский подросток планировал взорвать газопровод
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

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    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    27 комментариев
    Новости
    21:29Эксперт: Россия помогает Африке не на словах, а на деле

    Зерновая сделка показала, что обязательства, связанные с продовольственной безопасностью африканских стран, Западом не соблюдаются. При этом Россия продолжает оказывать помощь бедным странам континента, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. В четверг Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка пообещал поставить зерно особо нуждающимся африканским странам.

    21:15Россия запланировала открыть школы на базе приходов РПЦ в Африке

    Россия планирует создать школы на базе приходов РПЦ в Африке, а также открыть приюты для сирот и гуманитарные центры, сообщила полпред при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на саммите «Россия – Африка».

    21:06В Роскосмосе рассказали об укреплении сотрудничества со странами Африки

    Сотрудничество между Россией и некоторыми странами Африки в космической сфере будет укрепляться, сообщили в госкорпорации на полях саммита Россия – Африка.

    20:57Россиянин Колесников установил мировой рекорд в заплыве на 50 метров

    На соревнованиях в Казани был установлен новый мировой рекорд, российский пловец Климент Колесников за 23,55 секунды на спине проплыл 50 метров.

    20:48На форуме Россия-Африка обсудили развитие атомных технологий на континенте

    Госкорпорация «Росатом» предложила странам Африки новые проекты и включение их в технологические цепочки развития атомной отрасли, которые создает Россия, заявил генеральный корпорации Алексей Лихачев.

    20:47Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ

    Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс. Африканские страны получат высококвалифицированные кадры, а наши предприятия смогут продвигать там необходимые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В четверг президент России РФ Владимир Путин выступил с рядом предложений в сфере образования на открывшемся форуме «Россия – Африка».

    20:40Путин подарил вертолет президенту Зимбабве

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    20:32Президент Уганды предложил России участвовать в разведке нефти на востоке Африки

    Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени предложил российским энергетическим компаниям участвовать в разведке и освоении нефтяных месторождений в Восточной Африке.

    20:23Путин отметил вклад советских военных в разгром противника в Корейской войне

    Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, в котором обратил внимание на вклад советских военных в разгром противника.

    20:14В России резко выросло число аварий с электросамокатами

    Более 1040 аварий в России с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) зарегистрировали с начала года, что почти на 182% больше показателей 2022 года, следует из обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.

    20:05В детском лагере в Удмуртии выявили острую кишечную инфекцию

    Управление Роспотребнадзора по Удмуртии начало эпидемиологическое расследование после того, как в детском лагере региона было выявлено 23 случая острой кишечной инфекции.

    19:56В ВСУ признали блокировку Россией украинских портов

    Киевский режим вскоре может остаться без портов на Черном море, заявила представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    19:48Задержанный за подготовку теракта на корабле ЧФ признался в работе на СБУ

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    19:40Путин заявил о поддержке КНДР действий России в СВО

    Северокорейское руководство солидарно с российским по теме спецоперации на Украине, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

    19:32Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине

    Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу демонтировали в городе Каменском Днепропетровской области Украины, где он родился, сообщило украинское издание «Страна».

    Слушания об НЛО в Конгрессе США

    В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    Главное
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    Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины

    Россия не только избавилась от импортной зависимости по свинине, но и активно наращивает ее экспорт. Высокие темпы роста экспорта в первом полугодии обещают рекордный показатель в 2023 году. Следующая амбициозная цель России – войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины в мире. При каком условии она будет достижима? Подробности

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку

    «Африканским проблемам – африканские решения». Россия придерживается этого принципа еще с советских времен, однако другие великие державы, включая бывшие метрополии из Европы, продолжают рассматривать Африку как арену для борьбы друг с другом. В чем заключаются особенности этого противостояния и как Россия могла бы реализовать свой потенциал в сотрудничестве со странами континента? Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    • «Альтернатива для Германии» стала первой

      Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией и за противодействие миграции, стала самой популярной в ФРГ: ее рейтинг достиг 22%. На этом фоне Фридрих Мерц, возглавляющий партию ХДС, допустил сотрудничество с «Альтернативой». Это вызвало такой скандал, что он отказался от своих слов. Но вряд ли надолго.

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