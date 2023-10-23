Кому принадлежит Палестина

«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

Только тогда, когда Грета написала «Поддержите Газу», ее игрушки для аутистов и детская подушка с грибочками стали невыносимыми антисемитскими символами. Так работает сегодня отмена несогласных к перемене повестки по первому требованию из Вашингтона.

В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

Европа боится остаться без газа по двум причинам Цены на газ в Европе начали снова резко расти, хотя, казалось бы, подземные хранилища заполнены на 97%, а зима еще не началась. Чем же вызвана такая нервозность на европейских газовых хабах? Европу пугают угрозы лишиться газа, в том числе российского. Подробности Перейти в раздел

Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности Перейти в раздел

Спецоперация полностью изменит облик российского танка будущего Ход СВО заставил говорить о том, что танки, в принципе, устарели как вид боевой техники. И действительно, ведущую роль на поле боя сегодня явно играют другие виды вооружений. Точка зрения о бесполезности танков пока считается маргинальной, но справедливости ради – чтобы для танков осталось место на поле боя, танкам действительно придется измениться. Как они в итоге должны будут выглядеть? Подробности Перейти в раздел

Израиль и Иран припугнули друг друга войной Тель-Авив заявил о возможности нанесения удара по территории Ирана в случае, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере. Между тем Тегеран назвал действия Израиля в секторе Газа «самоубийственной политикой» и пообещал наказать за «безумие». В США отметили риск резкой эскалации на Ближнем Востоке. Перерастет ли конфронтация Тель-Авива и Тегерана в полномасштабную войну и какую роль в ней сыграет Вашингтон? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел