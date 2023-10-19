  • Новость часаСМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    17 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    2 комментария
    19 октября 2023, 22:29 • Видео

    Операция в Газе неизбежна

    США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

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    Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли

    Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Еще в начале прошлого года она составляла всего 25%, а теперь Китай и Россия почти полностью вычеркнули доллар из своей торговли. Однако переходить на национальные валюты со всеми торговыми партнерами не всегда удачная идея. Почему? Подробности

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    Операция в Газе необходима Нетаньяху ради власти

    После визита президента США Джо Байдена в Израиль риторика Вашингтона в адрес израильского правительства как будто ужесточилась. Американцы не хотят проведения наземной операции в секторе Газа. Но она необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху как воздух. Без нее он потеряет власть. Впрочем, он все равно ее потеряет. Подробности

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    «Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна

    Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как заявил Владимир Путин, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль. В ходе СВО «Кинжал» доказал свою эффективность и неуязвимость перед западными средствами ПВО, поэтому теперь Украине придется находиться в постоянном состоянии тревоги. Какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем? Подробности

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    Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке

    США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на «другую сторону». Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

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