Операция в Газе неизбежна

Дмитрий Грунюшкин
Зеленский переплюнул даже Гитлера
Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.
Владислав Исаев
Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл
Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.
Тимофей Бордачёв
Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме
Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.