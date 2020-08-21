Русофобы заманивают Тихановскую Белорусская оппозиция проигрывает Если первую неделю противостояния белорусская оппозиция наращивала наступление, то теперь энергия протеста как будто потеряна. Шансы Лукашенко удержаться у власти гораздо выше, чем всего несколько дней назад.

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