Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии Лукашенко выиграл битву, но не войну Белорусская оппозиция не поверила результатам, согласно которой четверо из пяти граждан республики вновь проголосовали за Лукашенко. Первую атаку на режим силовики отбили, но говорить об окончательной победе Батьки преждевременно.

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