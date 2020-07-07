Китай нахамил США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что «не будет тратить время на политикана» - госсекретаря США Майка Помпео. Почему неизменно корректная китайская дипломатия вдруг перешла на личности? До чего дошел кризис в отношениях Пекина и Вашингтона?