Шесть соборов, менявших веру

Один из важнейших памятников христианства и сегодня музей – собор Святой Софии в Стамбуле – может стать мечетью уже во второй раз. По крайней мере, об этом задумались турецкие власти. Это не единственный пример известных религиозных сооружений, которые когда-либо «меняли веру».