Газпрому не хватит газа для Китая

Газопровод «Сила Сибири» столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения, пишет «Лента.ру». По данным издания, Газпром рискует потерять 1,5 трлн рублей и сорвать многомиллиардный контракт на поставку газа в Китай.