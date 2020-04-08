Какие ошибки мы совершаем в видеоконференциях

Видеоконференции – далеко не новое изобретение, как минимум политики и представители крупного бизнеса пользуются ими довольно давно. Чего не скажешь об остальном мире, столкнувшемся с необходимостью общаться с коллегами удаленно так внезапно. И не все знакомы с этикой видеообщения.